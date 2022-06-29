暑期将至，旅游有戏？

来源：中国新闻网

暑期将至，中国旅游市场的积极信号不少。疫情防控形势向好，防控措施进一步优化，多地放宽人员跨省流动政策，跨省游恢复省份进一步增多，北京环球影城、上海迪士尼相继重启，近一周全国酒店预订量已超2019年同期……暑期旅游市场似乎正迎来一个向上的“拐点”。

一方面，疫情防控形势向好。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙6月28日在新闻发布会上指出，近一个月来，中国疫情防控总体形势向稳趋好，阳性感染人数持续下降，有疫情的地区数量也在减少。

另一方面，疫情防控政策更加科学精准。

6月28日发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》，优化调整了风险人员的隔离管理期限和方式。

新版方案将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”，密接的密接管控措施从“7天集中隔离医学观察”调整为“7天居家隔离”。

多地放宽人员跨省流动政策

随着全国疫情态势持续向好，海南、江苏、青海等多地接连调整人员跨省流动的防疫政策。其中，海南调整来返人员疫情防控措施，非涉疫区人员来(返)琼前，凭健康码绿码办理登机或其他来琼手续，不强制要求核酸阴性证明；涉疫地区人员来(返)琼前，核酸阴性证明改为48小时内1次。

而随着上海疫情得到控制，不少地区特别放宽了对来自上海地区人员的限制政策，特别是上海周边的江苏、浙江、安徽等地都调整了上海来(返)人员的健康管理措施，长三角地区主要城市间的人员往来逐渐恢复。

6月以来，湖北、宁夏等多地全面恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游和“机票+酒店”业务。

北京环球影城、上海迪士尼相继重启

6月25日，北京环球度假区，包括北京环球影城主题公园、北京环球城市大道及环球影城大酒店如期恢复限流开放。

在北京环球影城重启之后，上海迪士尼度假区6月28日宣布，上海迪士尼乐园将于6月30日恢复运营，门票发售和年卡预约将于6月29日起重新启动。

消息宣布后，各家旅行平台上，上海迪士尼的搜索热度暴涨。去哪儿平台显示，以“上海迪士尼”为关键词的搜索量，瞬时增长380%，搜索量冲到全国主题公园第一；上海迪士尼周边酒店也开始走俏，瞬时搜索量上涨260%，预订量环比6月27日增长了1.5倍。

携程数据显示，6月28日下午，“迪士尼”相关即时访问量环比暴涨655%，同步带动上海城市访问热度上升近1倍。

同程旅行大数据显示，消息公布半小时内，上海迪士尼旅游搜索热度较昨日同一时段上涨167%，其中上海本地游客占比超过四成。上海迪士尼度假区周边的酒店搜索热度也随之上涨，区域酒店搜索量较昨日同一时段上涨88%。

“经过疫情考验，上海迪士尼能够重装重启，对于上海的意义非同一般，是上海恢复烟火气、恢复日常繁华的一个标志，也预计将带动暑期旅游市场迎来强劲反弹。”去哪儿CMO黄小杰说，相信“迪士尼效应”的巨大辐射能力，会进一步带动上海文旅业复工复产，为全国文旅市场复苏再注入一剂“强心针”。

黄小杰认为，主题乐园是一个十分综合的业态，对交通、住宿、餐饮、快消等综合消费都有显著拉动作用。例如，北京环球影城主题公园在6月25日重开后，拉动周边酒店在上周末预订量增长了近50%。随着国内疫情防控逐步平稳，国内各大主题乐园如果能及时利用好传统的7、8月暑期旅游旺季，有望较好拉动当地消费。北京环球度假区和上海迪士尼的开放，有望发挥“乘数效应”，带动北京、上海及全国的旅游消费市场复工复产、企稳回升。

近一周全国酒店预订量已超2019年同期

种种利好因素影响下，业内人士认为，全国暑期旅游市场正迎来一个向上的“拐点”。

在去哪儿平台上，近一周，全国酒店预订量已经超过了2019年同期。其中，长沙预订量较2019年同期增幅达58%，海口增幅达29%，佛山增幅达20%，重庆增幅达19%，成都增幅达12%，三亚酒店预订量也已基本恢复至2019年同期水平。

上周末(6.25-6.26)机票预订量环比前一周末增幅明显。其中，增幅最高的热门目的地城市前十名为：天津、厦门、郑州、大连、乌鲁木齐、三亚、海口、沈阳、北京、南宁，其增幅均超过80%。其中，天津、厦门、郑州、大连环比增幅超1倍。

其中，周末(6.25-6.26)飞赴三亚的机票出票量环比上个周末(6.18-6.19)增加了93%，飞赴海口的机票出票量增加了92%。其中，上海-三亚出票量增加近1.5倍。

这个暑期，你准备跨省旅行吗？