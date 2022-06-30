超九成受访00后对新职业感兴趣 找工作看重待遇和前景

来源：中国青年报

六月毕业季，首批00后告别校园，步入职场。他们的职业选择也成为人们关注的焦点。本周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2072名受访者进行的一项关于00后的调查显示，在选择工作时，受访00后主要考虑薪资待遇(73.5%)和行业前景(61.1%)。92.7%的受访00后对新职业有兴趣。

受访00后找工作主要看重薪资待遇和行业前景

李荛娟是河南某高校应届毕业生，目前找到的工作和专业不太对口，她表示自己愿意积累经验，不断调整职业规划。李荛娟说，在找工作的过程中，自己比较看重成长空间，“希望选择的职业跟专业相符，或者契合未来的职业规划。现在没有那么迫切想要赚大钱，也希望工作氛围是轻松的”。

本科应届毕业生梁一萌，今年9月即将到西北大学读研究生，对于未来的职业选择，梁一萌比较看重薪资和成长空间。“我更愿意选择一份压力不太大的工作，薪资不用很高，但要有成长空间”。

河北师范大学大四学生寇津昊表示，在选择工作时首先会考虑薪酬问题，“要能够满足正常生活。但薪酬高代表对人才的要求也高，所以会不断提升自己”。

数据显示，在选择工作时，00后受访者主要考虑的是薪资待遇(73.5%)、行业前景(61.1%)。然后是有发展空间(58.8%)、符合兴趣爱好(53.9%)。其他还有：稳定性(48.8%)、专业匹配度(41.9%)、自由度(36.7%)、所在城市(36.5%)、团队氛围(33.8%)和有双休(33.5%)等。

柳羽(化名)是广西某高校大三学生，她表示对于工作，会更看重个人的发展空间，“我觉得在工作中体现个人价值很重要，如果能和兴趣结合起来就更好了。虽然可能很难一步到位，但会逐渐向目标靠近”。

李荛娟表示，自己很愿意从基层做起。“做基层工作要能吃苦，但成长更快，学到的更多，会成为促进未来发展的无形财富”。

92.7%受访00后对新职业有兴趣

随着社会的发展，职业选择也越来越多。今年6月，人社部公布了18项新职业。本次调查显示，92.7%的受访00后对新职业有兴趣，其中37.4%的受访00后非常有兴趣。

“很多新职业的出现，是因为人们将爱好融入了职业，这也符合00后的特点，有个性、敢创新，在工作中提高自己的生活幸福感。”河北师范大学应届毕业生雷天倚觉得，随着社会的发展，更多的就业岗位和机会也应运而生。灵活就业在鼓励年轻人创造自我价值的同时也在推动社会发展，“一些伴随互联网发展而出现的新职业，也许随着时间的推移，也会慢慢变得像传统职业一样常见了”。

“感觉近些年灵活就业人员越来越多了。随着新媒体的发展，灵活就业的岗位也多了。”梁一萌认为，新职业的出现体现了社会发展的新需求，“灵活就业对我们年轻人来说也是一种新机遇”。

“最近刷短视频时，总会看到‘00后整顿职场’的话题，但我觉得没有这么夸张。”李荛娟说，作为首批毕业的00后中的一员，自己找工作时虽然会看重双休、五险一金等，但不会过度挑剔工作内容和工作氛围。

反向背调、准点下班、拒绝团建……对于现在一些所谓“00后整顿职场”的现象，调查中，48.2%的受访者觉得年轻人有魄力，做了自己想做的事情，47.7%的受访者坦言有些不良职场规则是该改改了。与此同时，46.0%的受访者表示应该理性表达诉求，不要变成“杠精”，29.4%的受访者认为这些行为太过偏激了，弊大于利。

来自浙江的90后宁晓(化名)，有个比自己小10岁的00后妹妹，她感觉现在00后在职场中的表现，是一种“冲劲儿”的体现，“也许当初90后初入职场时，前辈们看我们也会觉得有许多跟职场格格不入的特点，但现在我们也在适应职场环境”。

宁晓觉得，职场需要年轻人的活力和创造力，与此同时，学会倾听来自年轻人的声音也很重要，“需要采用合理的方式，让年轻人发挥出他们的优势，实现青年和社会的共同发展”。