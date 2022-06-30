花式“高考喜报”频现，真把禁令当空气了？

来源：工人日报

作者：陈广江

“今年学校的芒果树收成极好，成熟芒果共有1320个，600克以上有100多个，高三应届班的学生顾××摘到一只净重696克的芒果，是今年钦州城区水果市场的果王，京城两大水果商已经闻讯前来抢购”。据媒体报道，近日，广西壮族自治区钦州市一所中学疑似用芒果重量暗喻高考考分，引发关注。该市招生考试院一工作人员称，“教育局已经通报学校方面，跟他们讲不要发了”。

近年来，国家和地方三令五申，严禁以各种方式宣传炒作“高考状元”“高考喜报”“高考升学率”“高分考生”等。2020年10月，中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》就对类似的炒作现象作出过明确的要求：严禁公布、宣传、炒作中高考“状元”和升学率，对教育生态问题突出、造成严重社会影响的依规依法问责追责。

但现实是，一些学校和老师出于宣扬“政绩”、招徕优质生源等考虑，变着花样敷衍禁令，一些地方的主管部门也睁一只眼闭一只眼。于是，才有了各种让人啼笑皆非的“黑话”“暗语”。从媒体报道和网友爆料看，除了芒果、橘子、菠萝等水果，荷花、粽子、降水量等也粉墨登场，各地纷纷以其数量或重量暗指考生的分数。若不及时遏制，这种花式“高考喜报”恐将在更多地方涌现。而有关禁令也将流于形式，甚至可能形成“破窗效应”。

“状元情结”“高分情结”是积年累月形成的共性心理，有关部门之所以对此态度坚决，正是因其危害和导向——过度炒作高分、状元等，不仅可能会制造并加剧教育焦虑，而且会助长“唯分数”“唯升学”“唯名校”等错误观念。这样的教育生态，对所有学生和家长，对整个社会来说都不是好事。

强调千次不如处罚一次。一些地方已经开始对违规炒作“高考状元”“高考喜报”行为进行处罚和追责。比如，去年山西某中学就因违规宣传高考状元和成绩被当地教育局通报，同时该校校长被取消五年内评优评模、职务晋升资格。今年，一些地方的文件也明确，将对这类炒作的单位和个人，取消各种评先资格，严肃问责查处。这应当引起更多地方和学校的反思和警醒——在落实禁令上耍小聪明，早晚要“翻车”。