网暴“微暴力、重伤害”，需对症下药

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

6月28日，抖音举办预防治理网暴开放日，屏蔽和举报不当评论、私信临时对话设定、一键防暴等新功能宣布正式上线。

今年春节前夕，中共中央网信办决定开展为期一个月的“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动，重点整治借疫情、社会热点事件等挑动网民对立，进行人肉搜索、辱骂攻击等网络暴力行为。今年4月，中央网信办就加强网络暴力治理进行专门部署，要求网站平台认真抓好集中整治，建立健全长效机制，确保治理工作取得扎实成效。各平台结合自身业务特点、网民行为特征，落实中央网信办的要求，摸索平台治理网暴的措施。

从刘学州被网暴致其自杀，到东航空难后死者家属因在网上悼念，而被网暴“云守孝”，再到唐山打人事件之后，相关用户被误认为是凶手，遭遇海量网暴……网暴不仅是赛博空间里的暴民狂欢，更发展到对公民生活安宁的现实骚扰，直至“闹出人命”。

抖音也坦承了治理网络暴力的难点：首先是判断难，网暴和非网暴的界限模糊；网暴的留言聚集速度和数量，难有量化标准。其次，网暴内容机器识别难，比如利用谐音、缩写发布带有挑衅、讥讽意味的言论或者P图，介于批评与网暴之间的内容，机器均难以识别。正视问题，特别是从技术上寻找解决网暴方案，就距离制服网暴的恶龙近了一步。

首先，网暴很多出自所谓“正义之心”，但是却走向了正义的反面。

据统计，超过50%的网暴行为由重大灾难、悲剧人物等现象引发。一些网民的初衷还是希望“惩恶扬善”，结果可能误伤了无辜，或者在羊群效应之下被带了节奏。网暴很多时候成为一种以正义之名的猎巫狂欢。这需要强化对所有语言暴力的甄别、预警、筛查，所有平台共同必须一起打造反网暴的基础设施。有的平台已开始提示“发个友善的弹幕见证当下”，主动引导网友理性、友善发声。

其次，因为网暴是一种基于社交平台新型侵权方式，目前并没有直接的法律规制，针对聚沙成塔式的微暴力特征，要进一步夯实法律基础，而立法之前需要有更丰富的反网暴实践。

中国民法、刑法针对造谣、诽谤等传统侵权手段，提供了“诽谤罪”“暴力侮辱罪”等司法工具。但是，具体的网暴往往不是以造谣形式出现，而是海量的挑衅、扭曲、尖酸的言语，它可能是对当事人的奚落、带节奏、集中性的骚扰、恶意的P图。

B站UP主（哔哩哔哩视频上传者）、癌症患者“虎子的前半生”，生前遭遇网友恶意带节奏，以其若干消费记录作为依据，认定其“炒作”，其视频往往被“癌细胞战胜”等恶毒弹幕盖得严严实实。这种赤裸裸的网暴，却很难在适用“诽谤罪”等既有法律工具予以制裁。事实上，从被怂恿自杀的“罗小猫猫子”到刘学洲的悲剧，都还没有网暴者受到法律惩戒。

网暴具有“微暴力、重伤害、众参与”的特征，成为非传统的人格侵权风险，一边是海量乌合之众的个体责任之轻，一边却是网暴聚集之后的伤害之重。这需要针对网暴聚集的传播特性做出动态治理。

一方面，要健全网暴受害者的求助机制，畅通救助渠道，提供个性化的救助方案，治网暴要更注重被害人的个体感受，及时形成阻断。

今年4月，中共中央网信办就要求平台建立健全网络暴力当事人实时保护机制，调整私信功能规则，及时过滤“网暴”内容，强化“一键防护”等应急保护措施，建立快速取证和举报通道。这一次，抖音上线了“一键防暴”功能，以及私信的临时对话设定功能：限制陌生人每次只能向单个用户发送一条的申请信息，用户回复后，陌生人才能与其临时对话，有效期为 24 小时，超时后重新申请。此前，微博官方也推出私信功能强化，用户可主动选择是否接收未关注人私信。通过技术手段，让风暴眼中的当事人与陌生人“脱离接触”，能避免海量的网络微暴力加诸于个体身上。

另一方面，针对网暴者“法不责众”的心态，需要在平台治理中探索经验，进而上升为网暴的法治治理，不能让网暴者逍遥法外。

此前，中央网信办要求，针对首发、多发、煽动和跟风发布等不同情形，分类处置网络暴力相关账号，连带处置违规账号背后MCN机构（多频道网络机构）。这需要实现网暴的溯源问责，对于职业碰瓷、长期拉踩引战、挑动对立的网络主体乃至背后的MCN机构，实施精准处罚，通过宣传典型案例，做到惩一警百，让“键盘侠”学会敬畏。再下一步是提炼案件共性、违法特征，逐渐构建反网暴法规。

网暴是网络公害，各平台必须压实主体责任，守土尽责，协同发力，绝对不能纵容这种带血的流量，还需要针对其海量性、隐匿性、微暴力等特征对症下药，充分赋权受害人，积极构建反网暴的基础设施，让制止更精准，提示更及时，求助更便捷，引导流量向上向善，探索法治化治理方案。