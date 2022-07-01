仲裁侠，“侠”在哪里

来源：中国青年报

作者：杨鑫宇

不久之前，一段据称来自某“00后（指2000年后出生的人）职场新人”的朋友圈文字，在社交媒体广为流传。作者写到：“80后在加班对领导唯唯诺诺，90后在摸鱼装模作样，只有我们00后在整顿职场，工作一年仲裁了4家公司，告倒闭两家，我就是我，不一样的烟火。”很快，这段很有“节目效果”的表述，就将“00后整顿职场”这一话题送上热搜，“仲裁侠”的称号也应运而生。

尽管从内容上看，这段文字略显夸张，不难看出刻意迎合网络趣味的斧凿痕迹。但在网络“造梗”潮流之外，不愿屈从职场潜规则，性格较真、敢于维权、不怕仲裁的职场青年越来越多，也是不争的现实。事实上，让职场人士交口称赞的“仲裁侠”，未必非得是“工作一年仲裁四家公司”的传说级人物，哪怕仅仅是与一家违背劳动法的企业展开仲裁并取得胜利，就足以激励众多与其境遇相仿的“打工人”。

中国网友之所以对这些果断拿起仲裁武器的职场新人冠以“侠”字，既是因为他们敢做旁人之不敢做，言旁人之不敢言，颇具武侠小说主角的英雄气，也是因为他们的举动令用人单位产生了忌惮，进而拓宽了职场人的维权空间。

在主观层面上，“仲裁侠”的主要动机自然不是“行侠仗义”，而是维护自己应得的权利。但在客观层面上，这种以劳动法为准绳，在职场上坚定维护劳方权益的个体行为，也在潜移默化、“日拱一卒”的过程中，推进着法治进程与社会公益。金庸曾在《神雕侠侣》中借郭靖郭大侠之口说道：“侠之大者，为国为民。”“仲裁侠”的作为，虽说离“为国为民”尚有距离，但无疑让保护劳动者权益的相关法律法规得以落实。

某种意义上，对“仲裁侠”的追捧，也反映出一些“职场老人”对职场潜规则的不满，而又无意或无力与之对抗的矛盾心态。“整顿职场”从来不是00后的某种特权，只要具备足够的法律知识和勇气，每个在职场上遭遇不公的人，都可以做自己的“仲裁侠”，捍卫自己应得的权利。只不过在现实中，年纪越大、资历越老的职场人，在工作与生活中的顾虑与牵绊往往越多，因此很难冒着和单位“撕破脸”的风险，走上仲裁庭乃至法庭维权。此外，“爱走仲裁的人会被HR联手拉黑”之类的职场传说，虽然很难验证，也难免在职场人士的心里扎下一根刺，使其处处受制。

在这一背景下，初出茅庐、无牵无挂、没有生活压力的00后职场新人，一方面确实更容易成为“职场刺儿头”，和用人单位的不合理制度正面交锋，另一方面也被动承载了“职场老人”的期许，被赋予了一定的“光环”。从年龄上看，进入职场的00后并不算多，大批应届毕业生还没正式入职。“00后仲裁侠”的故事固然鼓舞人心，但指望00后来“整顿职场”，一扫积弊，恐怕并不现实。

从《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》落地算起，至今已有十几年。畅通维权渠道、降低维权成本，让每个劳动者的权利都能得到平等保障，正是中国劳动仲裁制度的关键初衷之一。从这个角度上看，“仲裁侠”称号的出现，折射出的其实是劳动仲裁仍然不够普及的现实。而这，本不该是劳动仲裁制度的常态。

只有不断健全法治体系，让劳方有更强的权利意识和维权能力，才能逐渐改变职场中的不良风气。那时，江湖上将不再有“仲裁侠”的传说，但每个劳动者都能从此受益。