古装偶像剧：尊重观众才是“流量密码”

来源：光明日报

作者：吕珍珍

近日，电视剧《梦华录》热播，成为兼具播放量与讨论度的现象级古装偶像剧。《梦华录》的迅速火爆，看似意外，实则有其必然性。这便是对观众审美和认知的尊重。

近年来，许多古装偶像剧都遵循“流量演员+大IP”的生产模式，以一种看似快捷、稳妥的方式，将流量密码牢牢掌控手中。古装偶像剧是一种对扮相要求较高的类型剧，而以流量为标准的选角，使一些男女主角连令人满意的外貌条件都不具备，遑论演技。在流水线式的生产模式下，一些古装偶像剧偏离了对品质的追求，而以制造话题和会员拉新为目标，艺术上粗制滥造，滤镜运用失真、角色造型单一、剧情套路化等问题普遍存在，加剧了观众的厌倦和不满。

在这种“丑偶”当道的背景中，观众对古装偶像剧的要求，首先是对自己审美的尊重。不可否认，主角的高颜值和画面的赏心悦目，是观众追剧的重要动力。《东宫》《锦衣之下》《香蜜沉沉烬如霜》等剧较高的口碑，无不与此相关。《梦华录》则更上一层楼。角色利落的发髻和雅致的妆容，既与角色有较高的匹配度，又显得清新脱俗。就画面而言，无论小桥流水的江南风情，还是喧闹繁华的北宋东京市井，都不失自然而灵动的美。

对观众审美的尊重，也意味着艺术形式与内容表达上的创新。同质化引起的审美疲劳，是古装偶像剧被诟病的一大原因。一些口碑不错的剧集也难以避免，如《宸汐缘》的服装造型、环境场景、人物设定、剧情发展，被认为与《三生三世十里桃花》高度相似。《梦华录》能够获得观众认可，在于另辟蹊径，从扎堆的玄幻剧和清宫剧中跳出来，将故事背景设定在北宋，并以丰富的历史知识和深厚的文化内涵带给观众堪称惊喜的收获。剧情立足于天禧党争、乐籍制度等历史背景中，并巧妙地融入茶百戏、蹴鞠等市井风情，以服饰、器具、食物等细节还原了富有烟火气息的宋人生活图景。由此引发的对历史文化的考证和讨论，又反过来增加了《梦华录》的热度。

对观众认知的尊重，主要体现为扎实的剧情、丰满的人物和符合观众期待的价值观。这是影视作品的核心竞争力，也恰是许多古装偶像剧的短板。2022年IP改编剧作《镜·双城》，内涵缺失，成为一则单薄的“经典”爱情故事。相比之下，《梦华录》则用心得多。该剧在元杂剧《赵盼儿风月救风尘》的剧情之外，描绘了男女主人公在一次次的偶遇和相互扶助中情愫渐生的过程，同时叙述三个身份低微的女子在各自经历婚恋挫败后，携手将小茶坊一步步经营成大酒楼的故事。这样的情节设定，既符合观众对古装偶像剧的类型期待，也契合当代女性的生活和情感体验，满足了她们渴望经济和精神独立的普遍心理，体现出对艺术规律的尊重和对社会情绪的精准把握。

不论是好评还是批评，背后都是对好作品的期待。《梦华录》的火爆，不过是再次验证了一个朴素的道理：尊重观众、尊重规律、尊重常识，才是真正的“流量密码”，也是包括古装偶像剧在内的中国国产剧亟须重新捡拾的初心。期待有诚意、高质量的剧集再多一些，从而提高中国国产剧的整体水准。