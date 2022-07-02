一场被动的“户外热”

来源：中国新闻周刊

今年春夏，一些许久不见的“复古”场景在中国城市里重现。

晚上，总能看到街边支着一溜小桌，人们坐在小马扎上吃着烤串、熟食，喝着啤酒、可乐，让人想起小时候的夏夜乘凉。周末，公园、河边、草坪上，人们铺开餐布，聚在一起消磨半天野餐时光，像极了多年以前的郊游。

四五月间，我去了几次北京东边的温榆河，发现河岸边已经被露营的人们占领。与小红书上的精致露营相比，这里简直朴素得不能再朴素，帐篷就是传统的徒步帐篷，加上餐垫、小车、折叠椅等等，全套装备均价估计在千元以下。毫不讲究的烧烤炉子，点起火来烟雾大得呛人。

这才是户外的真谛，动因也是极为实在的——因为疫情反复，旅行尚未放开又被收紧，连堂食都被取消了，逼得人们只能走向户外，被迫亲近一会儿大自然。

统计数据显示，疫情之后，59%居民增加了户外跑步、球类等传统健身，23%居民增加了户外运动，15%居民增加了露营活动。尤其是有健身、运动习惯的人，在疫情之后，不少从室内健身、运动转向户外，这既是迫不得已，也打开了新世界。

一位北京的骑行爱好者说，其实北京有将近三分之二的面积是山地，但我们大多数人只是生活在几条街道之间。而跨上自行车，骑出六环之外，每次都像到了一个陌生的城市。当我们与远方隔离，被逼迫着走向附近，对身边的环境可能会有完全不同的发现。

郊区徒步、攀岩、登山、骑行等活动都在迅速扩大规模。我所在的一个徒步群，每周末前发布近十条线路，十分钟左右就报满了人，共有数百人参加。最近两年，这个组织已经增员近三千人。

有趣的是，有钱有闲、追赶新鲜的年轻人，永远能在生活的变化与潮流时尚中找到连接点。这一次，飞盘、腰旗橄榄球等小众户外运动继露营之后火了起来。据说，桨板已经在排队了，明年必火爆。

不论出于透气、健身还是社交的目的，你总能找到一种适合自己的户外活动。当越来越多的行为被归为“非必要”，作为旅行、社交、聚餐、聚会、遛弯平替的户外活动，摇身一变成了一种“必要”。

观察这次特殊时期的“户外热”，我发现在每一个参与者身上，都潜伏着一种内心的补偿。他们享受户外运动带来的短暂快乐，也在期待自由带来的真正的快乐。

诗与远方总是永恒的向往。当我问每一个接受采访的户外参与者，这些户外活动会替代旅行吗？答案是一样的：不会。

