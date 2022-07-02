上海赴三亚游热度居高不下：民宿售罄 没有直航就“包机”

来源：澎湃新闻

随着中国多地放松对上海地区的疫情防控政策，上海跨省游热度持续走高，多家在线旅游平台数据均显示，6月25日以来，海南成为上海跨省游最受欢迎的旅游目的地。

仅看上周末，马蜂窝大数据显示，6月25日-6月26日，上海客源对三亚的搜索热度比前一个周末整体提升135%。

去哪儿大数据显示，6月25日-6月26日，上海飞赴三亚的机票出票量环比增加了93%，飞赴海口的机票出票量增加了92%。其中，上海—三亚出票量增幅达146%。

近一周，上海游客赴海南旅游的热度仍“居高不下”。

途牛旅游网的数据显示，6月26日-6月30日上海用户前往海南目的地的打包产品预订量环比增长130%，机票预订量环比增长198%，酒店预订量环比增长134%。

携程数据显示，6月25日-6月30日，海南景点门票订单量比前一周增长近三成，十大热门景区依次为蜈支洲岛、三亚亚特兰蒂斯水世界、亚龙湾热带天堂森林公园、南山文化旅游区、三亚亚特兰蒂斯失落的空间水族馆、西岛、分界洲岛、南山海上观音、鹿回头风景区、天涯海角等，上海位列海南十大客源地之首。

澎湃新闻搜索发现，一周以来，上海前往海南的机票、酒店预订均“量价齐升”。

机票方面，以上海飞往三亚的航班为例，个别上航、东航、吉祥航空等直航航班已经只剩经济舱全价票。酒店方面，途牛旅游网的数据显示，6月26日-6月30日海南的酒店价格环比涨超50%，亚龙湾、三亚湾、海棠湾等热门度假区的部分高星酒店涨幅甚至超过100%。

从民宿来看，搜索发现，不少三亚、万宁等热门城市的民宿早已满房。

途家民宿数据显示，进入6月，随着各地防控疫情的好转和暑期的到来，海南民宿预订量增长明显。6月海南民宿订单量环比增长近一倍，民宿交易额环比增长超2倍，平均每晚预订价格为399元，三亚、海口、万宁、陵水、儋州是订单量最高的五大城市。

澎湃新闻7月1日在途家民宿平台看到，如三亚海棠湾尼尔亚特海景度假公寓旗下的15个民宿房源在当日有14个都已经售罄，这些房源的价格在1500元至8625元（人民币，下同）不等，不少房源订到了7月中下旬，个别房源甚至直到8月中下旬都显示“无房”。不少房源订到了7月中下旬，个别房源甚至直到8月中下旬都显示“无房”。

三亚海棠湾尼尔亚特海景度假公寓的房东刘文（化名）说，其在三亚的民宿5月的出租率约76%，6月的整体出租率达到90%，平均房价上涨了近50%。刘文透露，其在三亚的民宿自6月25日以来一周的入住率超过95%，营收甚至超过疫情前120%。“上海在总体上是三亚这边重要的客源地。”刘文强调。

还有三亚民宿的房东说，甚至有上海游客包机前往。“有时候直航的机票没有了，就有订了我们别墅房源的游客包商务飞机来，一个飞机上也就10来个人，一般是一个家庭或者带着亲戚朋友的，人均也要上万元。”

民宿的火爆也带动了周边餐饮。

有三亚民宿的房东说，其民宿对面的海鲜餐厅在6月最后一周的流水达到20万-30万元，恢复到了疫情前旺季的水平。

不过，三亚部分景区似乎还未恢复酒店民宿的同等“热度”。

亚龙湾热带天堂森林公园的有关负责人表示，目前景区的游客量仅恢复至2020年同期的六成。“近期客人喜欢窝在酒店、到沙滩上转转，或者去一些网红打卡点、免税店。”该负责人称，“6月只有少量高考的学生出来了，等到7月10日后全国学生都放假了可能会好一些。”

刘文也表示，预订其民宿的游客主要是购物、休闲游，此外更喜欢户外运动。“目前游艇、冲浪这些还挺火的。”刘文表示，“另外因为我们的民宿带厨房，游客还会买点食材自己做饭吃，跟家人在一起聚个餐，然后海里泡个澡或者冲个浪。”

刘文指出，订其民宿的游客中，家庭出游的占比五六成，其次是朋友出游。

马蜂窝大数据显示，6月25日-6月26日，上海客源对三亚赶海、三亚潜水、三亚冲浪等水上攻略搜索涨幅均超过75%，三亚酒店、三亚民宿等关键词涨幅均超过120%，其中“亚特兰蒂斯”热度更高，搜索热度高涨310%。