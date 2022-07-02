取消行程码带星后 中国多城出现替代方案？

来源：健康时报

中国工信部6月29日宣布取消通信行程卡“星号”标记，连日来，多地网友称，虽然没有了“星号”，但多个地方“采取了替代方案”。针对网友反馈的信息，7月1日，健康时报逐一进行了核实。

6月29日当天，“西安发布”微信公众号发布了陕西一码通新变化，表示将用旅居史标签的颜色进行分类。7月1日，健康时报致电了陕西12345服务热线，工作人员表示，目前该标签暂时对出行无影响，还是按照统一的疫情防控政策执行，目前北京低风险地区进西安提供48小时核酸及完成3天两检即可。当天，健康时报发现“西安发布”微信公众号已经删除了此前推送的“陕西一码通”变化的相关文章。

7月1日，健康时报致电杭州市疾控中心，工作人员表示，这在工信部取消行程码星号之前就存在，之前杭州实行“四码一屏”系统升级时，如果涉及中高风险地区，就会有感叹号。工作人员表示，目前已有用户反映“感叹号”对出行的影响，如果未涉及中高风险地区被赋“红色感叹号”，可以向系统申诉核实。

此前，负责研发“四码一屏”的杭州城市大脑技术与服务有限公司相关负责人在接受浙江新闻采访时表示，“杭州市民查询行程信息时，如果疫情重点地区显示异常，又没有去过当前的国内中高风险地区，也不用特别紧张，因为两个概念并不完全一致。同时，如果疫情重点地区显示异常，也只是说明市民可能涉及疫情重点地区所在市，不代表去过疫情所涉及的乡镇街道，具体情况需要工作人员核实。”

健康时报发现四川的天府健康通“多码一屏”也有颜色标签。7月1日，成都12345热线工作人员向健康时报表示，此码对出行暂无影响，还是要结合疫情防控的政策来看。

6月30日，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发布微博对摘星进行解读，“星号”标记仅仅提示某人来自有高风险区或中风险区的城市，并没有与具体的高风险区或中风险区直接挂钩，即不能反映“星号”标记者的实际风险高低。在基层个别地方，有可能出现防控措施层层加码的现象，把那些有“星号”标记的人，也都采取了隔离措施。这种做法是错误的，不符合科学防控、精准施策精神。