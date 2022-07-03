“职业考生”与“自来卷”现象

来源：北京青年报

作者：刘海明

网上有个记者和放羊娃对话的段子，流传甚广。对话的内容大致如下：

记者：你放羊为了什么？

放羊娃：赚钱。

记者：你赚钱为了什么？

放羊娃：娶媳妇。

记者：你娶媳妇为了什么？

放羊娃：生娃。

记者：生了娃干什么？

放羊娃：放羊。

段子源于生活，却又高于生活。现在，放羊娃的故事有了升级版：循环高考的故事——

最近，中国广东茂名考生三年三考北大并赚取200万（人民币，下同，约42万新元）奖金的新闻，引发舆论关注。按照该考生的一名同学的说法，该考生是因为录取的专业不理想才继续考试的。一些网友觉得当事人“没偷没抢，我觉得没问题”，况且人家是在“凭本事”考试。也有持不同意见的网友，觉得“就是这种人，造成了应届考生的内卷，造成了高中抢生源的内卷”。针对网上的争议，广东教育考试院回应称，该生符合高考报名条件。北京大学方面表示，如果该生真是“职业考生”，北大将不会再录取。

综合多方消息，迄今未见否认该考生三战三胜考上目标学校的说法。从法律赋予的公民权利角度看，只要符合报考条件，一个人就是考到60岁也没什么不妥。受批评最多的是花高价抢“高分苗子”的高中，有关方面若要遏制这种恶性竞争，大约只有针对高中采取措施了。

若从宽泛的伦理义务角度看，对一个行为的评价需要引入目的这个要素，并追问这个行为的目的究竟是什么。康德说过，“不要让你自己成为他人的纯然手段，要对他们来说同时是目的”。手段，是实现目的所采取的策略和方法，比如为将来谋取理想的工作单位，通过高考拿到高学历。没有高考这样的手段，在职场竞争日益激烈的今天，普通人很难实现预期的目标。

按照一般的解释，目的是人为设置的目标或结果。而伦理学中的目的概念，强调的是人的自我完善。这是从人生的终极意义上来说的，即人存在于这个世界上的意义在于实现自己的价值，而超越时空具有稳定性的价值才是真正的价值。人的目的在于通过不断自我完善，使自己成为对社会愈发有用的人。

对照“职业考生”的“励志故事”和耀目的成绩，他的“进步”显然停留在三年前第一次取得的高度，后两次

成绩无非是在重复曾经的高度，维系着当事人自己的中学知识水平没有下降。如此说来，二战三战就无所谓自我完善，实质上是保持着他自己的最好成绩。这样一来，多次参加高考自然引出“高分为了什么”的问题，即这名“职业考生”参加高考的目的究竟何在。

也许，答案就是网传的通过连续高考获得200万元的奖励。这个传言如果属实，考试体现的是他的外在价值，也就是可以用金钱定价进行交易的活动，而内在价值与个人的人格尊严相关，无法用价格衡量。如此说来，这名考生后两年的努力更多是在原地踏步，所有努力的价值只能是外在的，而内在的进步才是内在的价值，这也是值得我们追求的东西。当努力失去了真正的价值，所有的努力跟放羊娃拼命放羊赚钱娶妻生子一样，终极的目的是重复自己的人生。

同理，高考只是实现人生目的的一个手段，在这个节点的原地踏步，纵然踏步的“舞姿”再优美，也只能是原地踏步的重复循环，与放羊娃的日常没啥本质的差别。复读看似辛苦，也只能属于自我内卷的写照，这样的内卷不妨称作“自来卷”，也就是在没有外部压力的情况下，个人主动选择了在人生的舞台上重复昨天的日常活动。

内卷作为社会现象，是社会某个领域发展到一定阶段停滞不前的状态，或者是失去行业创新动力后的消极“作为”现象。内卷给人以忙碌的假象，实则是在重复缺乏实际意义的劳动。内卷包括被动的内卷和主动的内卷。人是社会的产物，社会犹如一台机器，人只是这台“机器”上的一个部件，当“机器”运转的速度下降，个人的“卷”就属于不得已而为之。

与之相反，主动的内卷属于“自来卷”，社会在进步，某个人或某些行业主动选择维持现存状态，又生怕被别人看出不思进取的实质，于是假装自己一直在拼命努力。现阶段，这样的“自来卷”又何止寓言故事中的放羊娃和某个“职业考生”呢？其实这是一种隐形的社会状态，几乎存在于每个社会领域。在这种“自来卷”的状态下，总有人满足于昨天的业绩，为保持历史的最高水平在同一个水平上疲于奔命。

如果说内卷是局部的或者阶段性的社会现象，那么，“自来卷”则是人性中的惰性，不愿超越自我，不肯接受新的挑战、克服新的困难，为此甘于选择已经解决过多次的困难。把克服这样的低层次困难作为一种另类的“乐趣”重复下去。如此说来，哪天放羊娃觉醒了可能卖掉羊群去投资，“职业考生”终有上岸读大学的时候，而形形色色“自来卷”现象要得到缓解，有赖于全社会创新氛围的形成。