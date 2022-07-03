又“丑”又“火”，它凭着什么出圈了？

来源：北京日报客户端

作者：吴亚琦

呲牙歪嘴大鹏展翅的绿马，踏着撇嘴干瞪眼的小鸟，近日，中国甘肃省博物馆推出的“马踏飞燕”玩偶凭借“丑萌”的造型火出了圈。玩偶上架不到半个月，线上线下订单合计过万，库存已经售罄，如果您现在想从网店把它带回家，可能得等25天预售期。

中国90后小学《语文》教科书上的铜奔马，在中学历史课本以及课外书中反复出现的“马踏飞燕”，如今以欢脱活泼的外型、自带的治愈属性正在各圈层的手机上刷屏，甚至已经躺在“待发货”列表中。毕竟看到就被笑到，谁能拒绝一只踏着愤怒小鸟拖鞋的乐观小绿马呢？

甘肃省博物馆馆藏经典文物铜奔马

这或许再次打开了文创设计的思路。文创产品是文物文化内涵的外延，能拉近人与文物之间的距离。它们可以是精致的端庄的，但也可以是可爱的搞怪的，“丑萌”“接地气”同样可以是文创的魅力。传统文化更多的是庄重严肃，但它们却能帮助晦涩难懂的知识和高高在上的文物走下神坛，再深入人心。

这届博物馆能“整活”的不只甘肃省博物馆。近日走红的还有三星堆博物馆川蜀麻将摆件，青铜小人以三星堆人头像比较出名的一些形象为设计基础，有四个围坐一桌打麻将的，还有蜀绣、功夫茶、变脸等形象；还有去年河南博物院、陕西省博物馆推出的令人“上头”的“考古”系列盲盒等等，都让不少消费者表示“真的好想掏钱”。

无论是击中内心的撒欢治愈、还是与当地民俗美食相结合、抑或追随火爆的“盲盒经济”，各家博物馆紧跟潮流走向，转变思路，这波“流量密码”可谓拿捏住了。但不可否认的是，家喻户晓的国民度以及文化本身的魅力是文创走红的基础。文创产品离不开文化的支撑和加持，文化让产品更有分量，产品也让文化更加鲜活。

也正因此，文创产品立住脚火出圈的关键还是守住“文”再而“创”。大开脑洞可以，思路清奇也欢迎，但对文物的还原与敬畏仍是必须。比如“丑火丑火”的“马踏飞燕”，它的设计并非为了猎奇和搞笑，而是设计团队在“很认真地还原文物的姿态”的基础上加了很多设计上的“小心机”，才有了玩偶“神还原”的“正颜杀”。

其实，对三星堆又挖出了什么感兴趣，不断出圈的各类文创产品，考古文物直播热，也许都是人们对文物和文化的观念在潜移默化地发生着变化，公众对文物、文化的热情正在被唤起。文物与文化每一次以不同形式出圈，都是一次传播和科普，也是一次历史与现代的对话。当公众的关注和讨论越来愈烈，不但提高了历史文化价值的关注度，文创的传播社交属性也会更加凸显，同时会催生出新的市场需求，比如打造更多文物IP、带动当地旅游热等等。

而这就需要博物馆和相关文化单位找准自身定位，从市场发展寻找答案，不断推陈出新，让文物和文化远在天边，也能近在眼前。