健康码全中国互认，不能再等了

来源：新京报

作者：刘昀昀

近日，中国安徽亳州市数据资源管理局网站刊发了一则基层建议。建议称，“各地健康码虽然在疫情防控中发挥了不可或缺的作用，但在应用过程中暴露出地区之间不共享互认、数据交换延迟、监管不到位等一些问题，建议收归全中国统一管理，进一步提升健康码疫情防控效能。”

这条建议迅速引起了网友极大的赞成与共鸣。疫情以来，各地健康码不互认是一个很大的问题，影响着公众的出行与工作。尤其是在疫情防控愈发科学、精准的背景下，呼吁健康码全中国统一管理也成了不容忽视的公众诉求。

目前，中国国内大部分地区健康码以“省内通行”为主，也有部分地区之间实行健康码互认，但从全国层面来看，这种“互认互通”“信息共享”仍然是缺失的。这实际上给公众的生活与经济往来都造成了阻碍。

公众跨省穿行中，需要不断切换健康码以进行身份认证，而若健康码的数据更新不及时，无法共享核酸检测结果，则无疑会出现行程被中断的情况。尤其是对于省际货车司机、商旅人士等出行需求大的群体来说。而近期，中国个别地方越界管理健康码引发了很大的争议，甚至还有地方层层加码，推出区级健康码。这些实际上都对疫情防控与公众生活造成了阻碍与限制。

打破健康码不互通的问题，其实也是大势所趋。6月28日，中国国务院应对冠病疫情联防联控机制综合组组织修订形成了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，优化调整了风险人员的隔离管理期限和方式，统一了封管控区和中高风险区划定标准等；29日，中国工信部宣布取消通信行程卡“星号”标记，公众“喜大普奔”；再往前看，近期亦有不少地区因过度防疫，违反“九不准”被通报。

这些具体而微的举措，皆指向了更精准、更人性化的疫情防控方式。政策的调整，并非放松对防疫的要求，而是用更科学的方式不断对其进行优化。对于健康码的管理来说，同样需要聆听基层心声，回应公众精准防控的诉求，进行统一的优化管理与使用。