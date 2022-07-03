探案类综艺应承担更多社会责任

来源：光明日报

作者：周逵

这个夏天，综艺市场“侦探烧脑风”势头不减，芒果TV的《大侦探》刚刚落幕，爱奇艺出品的《萌探探探案》(第二季)就无缝衔接，几乎同时开播的还有腾讯视频“叩门”之作《开始推理吧》，而它们身后已经立项或正在制作中的多个探案类综艺正蓄势待发。

随着中国综艺市场日趋成熟，旺盛的创作生命力催生出日益多元化的节目赛道类型。新兴综艺类型中风头正劲的莫过于探案类综艺。此类综艺以侦破案件为核心，嘉宾寻找证据并通过演绎、还原、推理等方法分析案情，最终锁定作案者，复盘事件真相。在悬疑、推理的大框架下，游戏、竞技、恋爱、传统文化等元素按需叠加，相得益彰。凭借层层递进的故事和紧张烧脑的气氛，探案类综艺逐渐拥有一批活跃度与忠诚度较高的受众，迅速在大屏小屏上占领一席之地。

近年来，围绕探案类综艺展开的竞逐不断升级，各大平台纷纷入局、持续加码。但一边是节目纷至沓来，一边却是口碑参差不齐。大部分探案类综艺的剧本都围绕“凶杀案”展开，节目的同质化现象明显，几乎到了“不杀人就无案可探”的地步。更致命的是，部分探案类综艺形式、故事、人设乃至服化道同质化严重，支撑起悬疑叙事的核心诡计(犯案手法和过程)也开始呈现出套路化倾向，再难让观众感到惊喜。此外，有的探案类综艺过分渲染暴力、血腥、封建迷信等内容，触碰“红线”；有的削弱推理环节，试图以大量插科打诨、后期特效另辟蹊径，却反而导致剧情仓促、故事缺乏张力，这些都阻碍了这一综艺类型进一步迭代升级。

推理类综艺创新不足，要如何突破桎梏获得更广阔发展空间？回答这个问题有必要先厘清“什么才是市场、观众都喜闻乐见的探案类综艺”的问题。纵观口碑热度双丰收的探案类综艺都具有以下特质：首先是精彩，探案类综艺由故事、嘉宾和观众共同完成叙事，因此要出彩必须以主打强剧情的优秀剧本为基底，由适配节目气质的嘉宾引导观众高度参与搜证、推理，发挥分析、推理、判断能力抽丝剥茧、寻找漏洞，并在这一过程中通过制造“梗”和“笑点”逐渐培养与观众的默契。其次是沉浸，不仅在于充分营造出充满代入感的紧张氛围，更在于通过饱满动人的人物设定，观照现实的议题设置触达观众内心，唤起共情、引发思考。例如《大侦探》引发热烈讨论的“天台公寓”一期节目围绕空巢青年、家庭暴力等现实问题展开讨论，引起青年观众共鸣；《奇异剧本鲨》获得好评的“最初的拥抱”一期节目聚焦家庭情感关系，强调在孩子成长过程中父母陪伴的重要性，这些富有深度、饱含现实主义气息的内容成为节目的“加分项”。

简而言之，市场需要的、观众想看的无非是能“讲好”故事，更能讲“好故事”的探案类综艺——在高度还原的场景中，观众和嘉宾以同一视角入局，“共同”经历跌宕起伏的故事、参与层层递进的推理，为了正义和触动内心的情愫探寻真相，又从真相中汲取思想养分、人性温暖和前行动力。

因此，探案类综艺要想更进一步发展，还需分两步走：第一，在“案”上下功夫。目前正规剧本杀游戏体系中存在丰富多样的内容类型和玩法设定，在内容类型上有欢乐本、情感本、阵营本、机制本、立意本等，重点在于以沉浸式的娱乐方式为触发社交关系的催化剂。推理类综艺同样具有丰富的待开发空间。一方面聚焦当下、放眼未来，立足社会关注，结合时事热点，利用好这一题材天然自带的严肃感和娱乐感，以更加现实向的剧情使娱乐性与文化属性同频共振；另一方面也可以回顾过去，从波澜壮阔的历史长卷中萃取灵感，让嘉宾和观众通过沉浸式“参与”历史开阔胸襟，感悟家国情怀。

第二，在“探”上做文章。在玩法上推陈出新，让多种元素碰撞出全新火花。如《萌探探探案》为“探案+影视IP”模式，通过重塑经典场景带来欢乐，唤起怀旧情绪；新近开播的《开始推理吧》以“探案+连续剧”的形式呈现，颠覆了传统探案类综艺单元式叙事结构。也有的节目大胆升级节目功能，如《大侦探》与最高人民法院合作后升级为普法教育推理节目，增设特别环节《大侦探合议庭》，科普案件故事中涉及的相关法律知识，并在线上发起“大侦探全民普法课堂”活动，实现普法内容针对年轻人群覆盖精准化、普法活动实时参与互动化。

智慧与胆识的交锋火花四溅，幽默和默契的交融趣味十足，这正是探案类综艺特有的“爽感”与快乐。期待下一站，探案类综艺在创新探索的同时能承载更多社会关切与思想深度。