某酒店被爆被芯有血渍，为何酒店卫生总是出问题？

来源：界面新闻

作者：白帆

近日，一网友在某社交平台上发布了大连七天连锁酒店被芯出现大片血渍的视频，引发持续关注。7月2日，该网友再次发布视频说明此事，表示希望七天酒店不要搪塞客人，严格把控卫生问题。

该网友在6月30日发布的视频内容显示，入住辽宁大连七天连锁酒店瓦房店火车站店一晚之后，无意间打开被罩才发现，酒店的被芯内有大片血渍。同时该网友在之后的视频中也表示，发现酒店被芯有血渍之后，酒店方面找保安更换了被子。事情发酵的第二天下午，酒店方面才联系到该网友，表示可以免房费，但需要删除视频。

7月2日，七天酒店（深圳）有限公司也发布声明称，仍然在与该住客进行跟进，以期获得谅解。同时七天酒店（深圳）有限公司已成立专项小组对酒店的卫生管理情况进行彻查。“该店出现这样的失误，与七天酒店管理要求的‘卫生第一’的宗旨严重违背，我们为此再次诚挚致歉，并会加强内部管理，重申客房‘一客一换’的标准并严格执行。”

该网友的投诉视频在网上引发持续发酵。有网友表示，类似七天连锁这样的经济型酒店卫生情况一直堪忧，尤其在火车站附近的更难保障。也有网友表示，不论是什么样的酒店，被芯内有如此大片的血渍的确太过分。

实际上，近几年酒店卫生问题频频被曝光，不只是经济型酒店，就连五星级酒店也经常出现卫生问题，包括不换床单被罩、毛巾擦马桶和水杯等等。此前，某微博大V曝光就北京、上海等多地14家五星级酒店存在用脏浴巾擦杯子和厕所等卫生乱象，引发行业关注。

但即便如此，这类问题依旧未能遏制。在上述这次大规模曝光之后，依然有测评机构调查发现，三亚亚特兰蒂斯、深坑酒店、上海宝格丽酒店、万丽酒店等多家五星级酒店依旧存在上述卫生问题。

对此，行业内也想出了诸多办法。杭州市下城区卫生监督所从去年开始推行“透明保洁智能监管”系统，通过给酒店床上用品装上热熔芯片，酒店布草的更换、清洁情况便可转化为实时可查的数据。这项技术的应用，意图确保酒店布草能做到“一客一换”。去年12月，浙江湖州市安吉县卫健局也上线了住宿场所“透明保洁智能监管系统”。

而作为旅游交易平台，同程旅行此前也上线了“安芯智洁”标签酒店，带有此标签的酒店意味着使用了智慧布草，客人一扫便知道布草有没有换新。

然而，截至目前，这些举措并未得到广泛应用。有分析认为，落地智能监管系统对酒店本身的智能化管理水平，以及酒店自身服务管理水平都有要求，同时要付出的成本也较高，酒店方面需要多方面权衡。

实际上，酒店卫生频频出现问题的背后，也反映出了酒店管理存在漏洞。这些年，国内酒店市场竞争激烈，酒店方的管理也增加了难度。加之这几年疫情，酒店的生意更加不好做，影响到在管理成本上的支出。

另一方面，从行业监管上来说，华美酒店顾问机构首席知识官、首席经济师赵焕焱曾表示，酒店行业没有全覆盖管理机构和行业协会，确实不利于有效敦促、监管行业更健康发展。此外，还有观点认为，造成酒店忽视卫生问题的原因，在于酒店经营的成本压力和管理漏洞，相关政府部门应加大监管和处罚力度。