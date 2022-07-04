“了不起”的麦趣尔与化不了的钟薛高

来源：北京商报

作者：陶凤

麦趣尔乳业官微7月3日发布关于“麦趣尔纯牛奶不合格”情况核查进展的沟通函，表示将配合中国政府相关部门进一步核查事件准确原因，并及时向社会公布。

整个周末，“热搜”缠身的还有钟薛高。针对“钟薛高31摄氏度室温下放一小时不化”，公司回应称，“并不存在不融化的雪糕”，相关固形物含量高，使用少量食品乳化增稠剂，均严格按照中国相关标准添加。

据悉，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇，属于低毒类添加剂，常用作化妆品原料。无论是调制奶添加剂怎能混入纯牛奶，还是钟薛高为何“化不了”，公众对此最大的关切莫过于食品安全的底线能否守得住。

麦趣尔是这两年流行的网红品牌。虽然品牌知名度不高，但活跃于各类直播间，“网感”极好，在电商平台上粉丝众多。

曝出问题之前，麦趣尔频频为自己打CALL（即加油打气）。“公认好喝”“雪域奶”“源于天山牧场的馈赠”，将地域牌打到了极致。麦趣尔为营销砸下真金白银，去年销售费用过亿元（人民币，下同，约2000万新元），其中新增电商直播费用近千万元。

而自带热搜体质的钟薛高，同样擅长疯狂的自我营销。在社交平台笔记中狂轰滥炸，很多消费者也有意无意的被“种草”。围绕钟薛高，过往的争议是消费升级、贵与不贵、值与不值，但终究归于争议，并未触及安全。

相比一款普通的快消品，钟薛高因为贵而出圈，那些为此“打卡”的人将其身上的社交价值最大化，网红钟薛高的意义大于快消品本身。

商业的本质离不开好产品。走红的钟薛高，当过度营销引起反噬后，似乎只有回归产品主义才能自救。而只把它当网红来经营，真正的钟薛高可能离“融化”不远了。

自认为“了不起”的麦趣尔，被发现“化不了”的钟薛高，仿佛是一次巧合反方向的提醒。

食安问题一直让中国老百姓谈虎色变，“栽过跟头”的牛奶尤其严重。近年来知名网红品牌频频爆雷“翻车”，最让人担心的便是食品安全的底线有没有破口。

营销有度，过犹不及。概念战、价格战、大量的广告投放、各种网络促销战术的不间断执行，若没有安全底线的支撑，都将失去意义。

对待食品安全问题，一直以来方向清晰，但解决方法总还不够。可以肯定的是，食品安全将进入新的持久战，而这一战要先从被“神化”的它们开始。