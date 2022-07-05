让更多人拥有临终决定权：生命不只有长度

来源：澎湃新闻

作者：郑山海

生老病死是人生的必然规律，如何有尊严地面对死亡，是每个人都关注的问题。但是，很多临终之人并没有体现自己意愿的机会，积极抢救依然是大多数情况下不得不做的选择，于是就出现了很多没有“尊严”的程式化、机械式的救治，或者说是毫无希望的救治。有些时候，这非但于患者无益，还可能造成新的伤害。

近日，中国深圳市七届人大常委会第十次会议表决通过《深圳经济特区医疗条例》修订稿，针对这一问题做了大胆突破：所有人可事先安排在自己生命临终的时候是否采取插管、心肺复苏等创伤性抢救措施，是否使用生命支持系统等。而这种清醒时候的“临终决定”具有法律效力，不论是家属还是医院都不得随意更改。

这个条例的实施，无疑具有划时代的意义，因为这是中国第一次通过地方立法的形式，赋予公民“临终决定权”。

生命不只需要长度，还要有厚度、深度和温度。尽一切可能延长一个人的生命，大体上是对的，但如果延长的生命毫无质量可言，甚至充满了痛苦，这样的延长或许就是得不偿失的。

以临终抢救最常用的气管插管技术为例，就是一种极其痛苦的治疗手段。因为人的咽部具有非常敏感的神经，硬生生地插入一个硬物，这种感觉是极其难受的。因此，接受这一治疗的患者，但凡有一丝力气都会本能地想拔掉他。

对于生死可逆的患者使用类似的插管技术，没有争议。毕竟，一旦活下来，他们的人生还有很多可能。但是，对于一个基本没有希望的患者呢？是否有必要让其在临终前再遭受一次极端的痛苦？

现在，很多人对于临终抢救的问题有都有自己的认识，不认可这种抢救手段的人也不在少数。尽管他们可能在平时会表达出自己不愿意接受类似临终抢救的意愿，可是真的面对这种极端问题时，家属很难在短期内做出明智决定，积极抢救往往就成为了第一选择，而这样的选择恰恰违背了患者本人的意愿。

如今有了“临终决定权”，这样就让每个人有了提前表达意愿的机会，而这样的意愿由于是在自己清醒的时候决定的，往往更加理智，这样将会很好地避免如气管插管这种不大人性化的手段被滥用。

当然，“临终决定权”要有效实施，还需要更多配套的措施。例如这样的“生前遗嘱”，是随身携带还是存放在什么地方；在当事人遭受突发意外时，家人的口头表述是否具有相应的效力。还有就是抢救价值的判定如何明确，是抢救到与健康人一样才叫有意义，还是抢救成植物人也值得一搏。这些，都需要更加细化的规定，以及严格的执行。

另外，“临终决定权”除了涉及是否抢救之外，如果还能追加是否愿意器官捐献一类的内容，将更有意义。因为体面的死亡只是让自己有尊严，而将遗体捐献，则可能是生命和爱心的延续，那是尊严的另外一种境界了。