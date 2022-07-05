将冠病康复者拒之门外，这种歧视本不该出现

来源：《新京报》

作者：徐秋颖

“进过方舱的不要、阳过的不要。”据新闻晨报报道，最近一段时间，曾感染过冠病的陈峰和同伴在求职过程中频频遭拒。由于旅馆不接收冠病康复者，陈峰“流浪”生活已经持续一个月。

梳理相关报道就会发现，这并非个例。在某劳务中介6月28日招工信息表上，36项招聘信息中有九家用人单位，明确告知不要有冠病阳性史的人员。此外，一些知名公司也将其作为招聘要求，其中不乏白纸黑字予以标注。

将冠病康复者拒之门外，这是赤裸裸的就业歧视。当人们生活的城市终于挺过难关，复工复产成为主基调时，冠病康复者却被排除在外，这令人遗憾。仅因不幸感染，就丧失了工作的权利，这对冠病康复者而言，不啻继病毒之后的“二次伤害。”

此前也曾有中国媒体报道，冠病患者治愈后出了方舱却回不了小区，也发生过因此被用人单位辞退的恶劣事件。前者涉嫌侵犯冠病康复者人格尊严，后者则公然违反法律规定。

中国《劳动法》赋予劳动者享有平等就业的权利。中国人社部也早下发通知，明确规定对冠病患者、疑似病人、密切接触者，企业不得以此为由解除劳动合同。一些地方总工会还发布提示，对已治愈的冠病患者，用人单位不能以曾患传染病为由拒绝录用。

但在就业市场上，招录员工前，一些用人单位要先调阅两个月或者更长时间的核酸检测记录，一旦发现“阳过”意味着“一票否决”，“阳过”也被打上了“不健康”的标签，以至于不少康复者选择隐瞒病情，甚至产生了“病耻感”。

由此可见，纠正偏见或许比治愈疾病更难。权威专家一再解释，从目前的研究和临床经验来看，冠病患者治愈出院、无症状感染者解除医学观察后，体内已产生相应抗体，目前还没观察到造成传播的案例。并且，中国国内外的研究一致证明核酸复阳者没有传染性。

即便如此，一些用人单位在招工时依旧“谈阳色变”，而社会中存在的偏见和误区也非“一日之功”可消除。这不仅需要理性引导、持续加强相关科普，以消除社会对冠病康复者的误解，也需要劳动监察部门积极承担起监管责任，对相关用人单位的就业歧视行为予以追责处理，维护冠病康复者的就业权益。

上述报道中的陈峰此前是一名方舱志愿者，在方舱工作时不幸感染，康复后反而遭受就业歧视，这样的情况更该得到重视。若像陈峰这样的志愿者再就业的权利都难以保障，或会产生不良的示范效应，谁还愿意在危难时刻挺身而出？

就业是最大的民生。如今，感染冠病的患者不是一个小数目，保障他们康复后平等就业的权利是保民生的题中之义，也是助力复工复产、保障经济社会活力的必要之举，更是彰显社会人文温度的标尺。因此，社会方方面面理应为他们重回正常的生活工作，提供必要的便利和帮助，这也是一个文明社会应有的自觉。同时，有关方面也需加强执法监督，维护好冠病康复者的合法权益。