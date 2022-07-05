《梦华录》火了，近年来影视剧为何偏爱宋朝？

来源：《中国青年报》

作者：沈杰群

日前，《梦华录》以豆瓣8.5分的评分收官。故事虽发生在千年前的北宋，而剧中那些女子则有着“现代灵魂”，靠个人努力和彼此守望相助绽放光彩。

剧集热播，同步引起观众对历史朝代背景的兴趣：做生意的“赵盼儿”们在宋朝过得好吗？乐籍制度下“宋引章”们的“脱籍”难度有多大？皇城司是特务机关吗？宋人喝茶为什么那么讲究？

“宋人记忆里的汴京金翠耀目、罗绮飘香，剧中的女子别有志向，要自由，要爱情，有风骨，有理想。”北京大学历史系教授赵冬梅长期致力于宋代制度、政治文化和历史人物传记的研究、写作和传播，近日，“赵冬梅讲宋史：透过《梦华录》了解东京节物人情”在腾讯视频知识频道更新，她以线上“影知联动”的形式，陪观众“追剧”的同时科普宋朝历史。

赵冬梅是中国宋史研究会理事，曾任德国维尔兹堡大学汉学系、法国巴黎社会科学高等研究院客座教授，央视《百家讲坛》特邀主讲人。著作有《文武之间：北宋武选官研究》《大宋之变：1063-1086》《人间烟火：掩埋在历史里的日常与人生》《法度与人心——帝制时期人与制度的互动》等。

赵冬梅接受中青报·中青网记者专访，解读影视剧创作掀起“宋朝热”的深层次原因、宋人的烟火人间与科举仕途、女性群体如何追求理想的生活等。

中青报·中青网：近年来宋朝成了影视剧偏爱的故事背景，您怎么看“宋朝热”？

赵冬梅：近四五年，宋朝以一种比较靠谱的形态较多地出现在影视剧中。在我们传统的通俗文化载体中，宋朝一直都在，三个代表符号有岳飞、包青天、杨家将。这些故事里的宋朝，主要来源于元明清的人想象的宋朝，是一个“通俗文化中的宋朝”。

近几年影视剧中的宋朝，我看过的例如《知否知否应是绿肥红瘦》《清平乐》《梦华录》等剧集，和之前通俗文化载体表现的宋朝不一样——创作的内容不是来自通俗文化，而是来自书本，来自严肃的历史知识。我觉得如今影视剧主创是一群受过良好现代学术教育的人，所以能找到这些内容。

中青报·中青网：宋朝文化对观众的吸引力来自哪里？

赵冬梅：我想是因为时代变了，大家欣赏古代文化的角度和立场也变了，宋朝才会从历朝历代中“脱颖而出”。古代文化就在那儿，但如果你没有光照上去，它就是不存在的，那个光是什么？光就是今天我们的兴趣，我们的观察。

近年来中国经济发展，让中国人获得了自豪感和心性上的舒展。当中国人心平气和、理性地去看待自己历史的时候，宋朝这样一个文化非常发达的朝代，自然入了人们的法眼。

今天的物质是极大丰富的，人们会更多地去追求精神层面的东西。中国人看到了宋朝，看到了一种很高雅、很优美的生存状态。当然，这种高雅和优美的感觉，可能也有主观感受的投射。总之，今天我们的能力、心境、理性，都让我们可以看到宋朝。

中青报·中青网：宋朝适合被影视化改编的原因有哪些？

赵冬梅：相对而言，关于宋朝，我们有着比前代更多的资料。宋朝是雕版印刷开始的时代，所以从宋朝开始，资料大大丰富了起来。

个体的生命也可以被更多地看到。比如《梦华录》里展现的点茶，代表了个体追求，但你内心也有这样的需求，所以你看的时候不觉得繁琐，相反还觉得亲切。

宋朝是一个相对自由的朝代，宋朝人大量地记录当下士大夫阶层，就是读书做官的人，他们的生命是极其活跃的，也在积极记录，所以我们今天会看到他们的文章、书法作品等，并从中看到生活的方方面面——这就很方便让现代创作者从中找资料，然后找到和影视观众之间的共鸣点。

我一直强调一个原则：影视剧不是历史书，我们决不能把它当历史来看。但是，如果影视剧创作者有付出“诚实表达古代样貌”的努力，那就很值得赞美。只要影视剧能够把我们引向宋代，引向中国历史上一些未曾被揭示但实际存在过的一些人和事，这部影视剧已经功莫大焉了。

中青报·中青网：近来展现宋朝的影视剧，会着重描绘女性群像。根据您的研究，宋朝女子的社会地位和处境整体情形如何？

赵冬梅：观众可能会在剧中看到宋朝美好的一面。但是再美好，也是传统时期的美好，这意味着什么呢？意味着如果谈两性关系的话，那肯定是男女有别，在广泛意义上来讲，女性在公共领域其实是没有地位的，不能做官，正常情况下也不能当户主。

在公共领域的女性，主要是女道士尼姑等出家的女性、做乐伎的女性、为了生计出现在公共场域的女性。当时主流价值观，女性还是属于家内的，价值实现依托于男性，一定要成为妻子、母亲才是成功的人生，女性并没有单独存在的价值。

我在《人间烟火：掩埋在历史里的日常与人生》这本书中也写到，在宋朝，一个名叫张行婆的女仆活得非常精彩，还有程颢的女儿一生没有出嫁，而她的叔叔程颐说侄女之所以未嫁，是因为没人能配得上她。当然这些是凤毛麟角。

中青报·中青网：在《赵冬梅讲宋史》知识课程中，您讲到乐伎的生活和理想，她们会希望脱籍从良，嫁给读书人。

赵冬梅：观众也许很难理解，当时色艺双全的乐伎女子可以赚到钱，但是赚再多钱依然属于贱籍，在社会上低人一等，所以会把从良作为目标。现代社会建立在人人平等的基础上，古代社会人分三六九等。相关影视剧可以帮观众理解：为什么两人郎情妾意，但结合会有问题？因为这是一个良贱等级之分。宋代的壁垒没有那么森严，但仍然存在。

贱籍女子从良之后，首选是想嫁给士大夫，因为士大夫风雅、有文化，关键是社会地位高。但她们嫁给士大夫很难做妻，大概率是做妾。还有一种选择是嫁给商人，是《琵琶行》所说的“暮去朝来颜色故”“老大嫁作商人妇”。所以乐伎想嫁给如意郎君是不容易的。

中青报·中青网：除了家庭，朝堂和科举亦是讲述宋朝的剧集会展现的内容。

赵冬梅：就做官而言，宋朝和宋朝以前区别是非常大的。宋朝以前，可以说是家族决定个人命运的朝代；因为科举制度，一个人可以“朝为田舍郎，暮登天子堂”。那是个人决定家族地位的时代。

在宋朝，如果一个家族两三代都没有儿子科举考试成功，那么这个家族的地位就会下坠。我想《梦华录》里萧钦言跟儿子顾千帆之所以和解，可能也因为其他儿子没有这么优秀。科举所带来的社会流动，是宋朝一个很重要的特质。

中青报·中青网：如今古装剧常见“影知联动”的科普课堂、贴士，作为历史学者，您觉得这种科普的必要性是什么？

赵冬梅：剧不是历史，当剧把观众的目光和兴趣引向历史的时候，历史学者有必要出来给观众以支持，提供知识，历史学者有这份责任。除了知识以外，我觉得也很重要的是讲解背景的逻辑、语境，因为古代传统社会的底层逻辑是和现代社会不一样的，比如“良贱”之间有森严的壁垒。

剧集的“科普课堂”应该是观众喜闻乐见的形式。我认为那种创作者下功夫制作精良、剧情严整、演员演技在线的剧，其实给了历史研究者，给了学术界一个机会——可以借助这个桥梁接触到大众。