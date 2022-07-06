小学生论文答辩的问题在于形式而非内容

来源：澎湃新闻

作者：江城

让无数大学生头疼的论文答辩，现在轮到小学生了。

据报道，中国云南昆明市北清实验学校日前举行小学生论文答辩会，论文答辩内容包含保护生态环境的重要性、短视频对小学生的影响、中国女子服饰变迁探讨、秦始皇的功绩对中国历史的影响等。

这些话题对小学生来说都有些“超纲”，但从网传视频看，参加答辩的学生都是脱稿。事件在网络上引发了很大的讨论，学校也做出了回应。该校一老师解释称，在学生五年级时开始筹备，但和其学业成绩并不挂钩，培养他们的观察能力，整个过程没有任何家长是全程包揽的。从解释看，这个毕业答辩主要还是图个形式新颖，旨在培养能力。

论文答辩的题目被网友指摘为“过于成人化”，不过或许这些答辩题目倒也没什么。难道小学生就只配谈论“论海绵宝宝和派大星的真实关系”？这些开放性的话题小学生当然也可以讨论，秦始皇的功绩、中国女子服饰，这些千百年都在讨论的话题，小学生从自己的角度参与一下，也未必不可以。

记得在2017年的时候，苏轼的980年诞辰之际，中国某著名小学开展了一场关于致敬苏轼的活动。当时小学生交出来的作业包括《大数据帮你进一步认识苏轼》《今人对苏轼的评价和苏轼的影响力》《苏轼的心情曲线》《苏轼的旅游品牌价值》等等，一时间也颇为吸引眼球。

小学生讨论一些有启发性的话题，而不只是天天追偶像、打游戏，无论如何也不是一件坏事。不过小学生毕业论文答辩，究竟哪里让人觉得怪异呢？问题可能出在“表演”。

从现场的状况看，答辩在一个大礼堂举办，台下满满当当的人，前面一排则可以举牌的校领导和老师。学生则拿着麦克风，穿着整齐的校服，完全脱稿，字字铿锵如背诵一般地阐释自己的观点。

这个阵势，已经超过了99%的本硕博论文答辩。参加过论文答辩的都知道，真正的论文答辩没有那么多形式讲究，也不需要脱稿，更用不着办得像一场晚会。你全部的精力，就是应对各路老师的“发难”，知识与思路才是最重要的。

反过来看，这个小学生的答辩倒比真正的答辩更加形式化，更加宏大而“正式”。在这个场景下，学生并不像是自由探索，反倒是严丝合缝地完成一种角色扮演。不知不觉中，答辩的性质也异化了，不再是学生的思考与总结，变成了学校的成绩汇报与展示。

这可能才是症结所在，整个答辩像是以鼓励思考为名的文艺汇演。学生思考得不那么纯粹，表演得又不那么痛快。这也是为什么整场活动给人一种形式主义的观感，也遭受了舆论的质疑。

我们不必小看今天的小学生，他们有着前几代人不具备的信息技术条件，也有着远超当年的信息采集能力，他们当然可以有一些遐思和玄想，触碰一些“宏大主题”。但有一些原则又是共通的，少不更事的孩子，他们更需要的还是自由、宽松、不设限的学习环境，从根本上来引发兴趣和开发潜能。

所以说，如何让孩子真正沉浸在思考里，在没有束缚与负担的状态下认识世界，从这场引发热议的论文答辩，人们应该得出一些思考。