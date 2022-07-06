问责超生被“调剂”事件，警示“勿漠视群众诉求”

来源：《新京报》

作者：吴振

牵动舆论神经的“超生孩子统一抱走社会调剂”一事，有了新进展。7月5日下午，中国广西桂林市对全州县卫健局不当处理信访事项情况进行通报称：根据初步调查情况，责成全州县对漠视群众诉求、行政不作为的县卫健局局长和分管副局长等相关人员停职检查。工作组将深入调查了解有关情况，切实维护信访人合法权益。

这份通报证实了此前网传的那份《关于唐某某、邓某某信访事项不予受理告知书》（以下简称《告知书》）的真实性。应该说，当地官方回应此事的速度是值得肯定的。而当地卫健局局长和分管副局长等人因“漠视群众诉求、行政不作为”被停职检查，在很大程度上更与此事所激起的公共情绪形成了一种共鸣。

如果说，那份《告知书》中“社会调剂”的说法，冲击了最基本的人伦道德底线，那么，“没留存任何记录”“对你们提出的信访事项不予受理”等缺乏起码温度的冷漠表达和决绝态度，则更加剧了“社会调剂”带给当事人以及社会的情感冲击。在这个意义上，当地以“漠视群众诉求、行政不作为”对两名官员进行问责，应当说是精准的，也呼应了大众的期待。

综合目前各方的信息来看，两名信访人与孩子的多年分离，确实属于“历史遗留问题”。但如何对待信访人及其所反映的“历史”问题，则直接考验的是“今天”当地相关部门的担当。甚至可以说，正因为两位信访人与孩子分隔多年，他们所承受的骨肉分离之苦越深，越应得到当地相关部门的积极回应。一句冷冰冰的“不予受理”，不仅缺乏职能部门该有的“共情”意识和恻隐之心，也是在制造二次伤害。

更进一步，正如官方对相关人员的追责理由所表明的，当地相关部门在此事中的表现，除了构成情感层面的“漠视”，仅因信访人所反映的事件具有特定历史背景就“不予受理”的态度，也构成“行政不作为”。近年来，各级政府都在反复强调要坚决防止“新官不理旧账”。而对此事，相关职能部门选择消极应对，无疑与此要求相违背。对此进行问责，是对为政伦理底线的重申，更是对冷漠、麻木作风的严重警示。

当然，此事中，对相关“不作为”人员的追责并不是目的，当事人的诉求，以及社会的最大期待，还是当年被“社会调剂”的孩子，能够与父母团聚。在这个焦点问题上，对“漠视群众诉求、行政不作为”的相关人员及时追责，无疑是开了一个好头。舆论也期待，接下来当地相关方面能“正视群众诉求，积极作为”，推动事件妥善解决。

而据中国媒体报道显示，广西壮族自治区纪委监委已牵头会同有关部门迅速派出工作组，指导桂林市进行调查处理。这种高层级的介入，也让人对事件的后续处置抱以更大信心和期待。