小度小度，你能保护我的隐私吗？

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

7月1日，中国辽宁本溪的羊女士在民宿房间里玩智能音箱时发现，上方的摄像头拍到很多住客的隐私视频。羊女士表示，这个智能音箱有看护模式，捕捉到了六七段自己和朋友在房间内走动的视频，下面还有很多陌生人的隐私视频。

针对“女子称民宿内智能音箱偷拍房客隐私”一事，百度旗下人工智能助手“小度小度”通过官微回应：涉事民宿违规使用小度智能屏（普通用户版），已要求该民宿立即停止侵权行为，并与当事人取得联系，坚决支持其维护自身权利。

根据百度方面的介绍，小度智能屏分两种，一种普通用户版，一种酒店版，涉事民宿混淆了两种产品的用途。普通用户版的“看护助手”功能，是帮助用户在异地也可通过家中智能屏摄像头看护老人和孩子。言下之意，责任都是民宿的，但百度不能回避的是，如何监督普通用户版不被违规用到酒店、民宿？

即使民宿用对了产品，消费者在房间内的个人隐私信息，就能保证绝对安全吗？消费者住酒店，最大的担忧除了摄像头的“偷看”，还包括声音被“偷听”，而以小度为代表的智能机器人，要实现与人AI（人工智能）互动，必然会采集、识别语音。

资料显示，小度几乎参与了酒店所有的关键服务，从播报信息、客房设备控制、呼叫客房服务到影音娱乐功能等。即便酒店版去除了摄像头，依然有可能得到用户大量隐私信息，包括顾客的声音记录、生活习惯等等。消费者离开后，酒店有没有及时对设备进行重置，清除用户使用记录，直接关系到消费者隐私安全。

这可能就是信息时代的一把双刃剑。一方面智能家电的广泛应用，确实给居家、酒店等生活场景带来了便捷，另一方面，它也会给个人隐私保护带来一系列风险。

今年中国全国两会上，中国人大代表谢资清就建议，建立健全智能家电隐私保护制度。“住宅是个人和家庭日常生活的场所，是人类最珍视的隐私空间，个人在住宅内的声音、图像和视频等数据是最为敏感的个人隐私信息，而用户这些隐私很容易在使用智能家电时被采集、分发和挖掘、利用，引发一系列问题。”

谢资清认为，有关部门应根据《个人信息保护法》等法律和伦理共识，制订《智能家电隐私保护原则》，实行专采专用、最小必要、功能透明、默认拒绝、权限自设、儿童特别保护等智能家电隐私保护原则。

回到此次事件，虽然百度方面表示，如果小度产品处于待机或未唤醒状态，小度绝不会自动采集、识别用户及周边的音视频信息，但是唤醒状态下产品采集到的信息是不是足够安全，会不会被用在不该用的地方，依然会让用户感到担心。

智能家电的隐私保护，当然不只是百度一家企业需要考虑的问题，也需要相关法律部门、行业协会和消保机构一起来定规则、明边界。无论如何，新一代智能产品绝不能成为泄露隐私的新一代隐患。