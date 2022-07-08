女大学生案三个死刑判决，“恋爱纠纷”不是免死牌

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

中国南京女大学生被害案终于等来了一审判决：死刑立即执行！死缓！死缓！

三个死刑（包括死缓）的判决，是相当罕见的，并且法院认定三人均系主犯。要看到，三个凶手犯罪手段极其残忍，杀人行动经过长期周密安排，且其主观动机极其龌龊卑鄙，虽然其中涉及“恋爱纠纷”，但这不是免死的理由。

法院以“三个死刑”捍卫法律的严肃性，体现朴素的死刑报应观，以极刑告慰死者、安抚家属，震慑潜在犯罪。正像王万琼律师所分析的：这起“一立执、两死缓”，反映了命案中趋严的司法理念。

大学都没有顺利毕业的无业者洪峤，喜欢摆弄军械，却对外声称是“国安人员”，一直招摇撞骗，骗取了张晨光、曹泽青的无条件服从，组建所谓“第一特殊作战分队”。而洪峤对两名手下的“考核”居然是杀人——杀害自己的女友李某月。

之后，三人处心积虑地五次准备实施谋杀，包括：打算骗李某月到泰国游泳，用网将其缠住，造成溺水死亡假象。最后，三人策划并准备了摄像机、头盔、迷彩作训服、伪装网，甚至还专门盗窃了单目夜视仪，并反复演练作案方法，终于将女被害人骗到云南勐海作案地点，徒手扭断其颈椎，将其残忍杀害，并且埋尸。

七月骄阳之下，回放三名凶手处心积虑地杀害女大学生过程，仍让人打个冷颤。洪峤有着严重的反社会人格，甚至和女友交往仅仅一个月，就开始和“小弟”盘算怎么做到杀人无痕。懵懂的女大学生李某月，怎么也不会想到自己一次次成为“恋人”演练谋杀的对象。

最终法院认定，洪峤“犯罪情节特别恶劣，罪行极其严重，认罪、悔罪态度差，主观恶性深，人身危险性大，依法予以严惩”，适用死刑；另两名被告人均系主犯，适用死刑缓期二年执行。

值得强调的是，虽然本案当中，法院认定了“恋爱纠纷”因素，但是没有因此机械地做出从轻判决，而是以死刑捍卫刑法应有的报应原则：三名凶手穷凶极恶，罪有应得。

中国的死刑政策是坚持“少杀、慎杀”，确保死刑只适用于极少数罪行极其严重的犯罪分子。之前，相关司法政策中也曾强调，“对于因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的案件，因被害方的过错行为引起的案件，案发后真诚悔罪并积极赔偿被害人损失的案件，应当慎用死刑”。2010年，中国最高人民法院印发《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》明确：对于因恋爱、婚姻、家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的犯罪，应酌情从宽处罚。

这是充分考虑到，相对于陌生人犯罪，因为婚恋、家庭纠纷等矛盾所引发的犯罪，其主观恶性相对较小、社会危害相对较轻，本着修复被犯罪损害的社会关系原则，予以酌情从宽处理，体现的是司法的精准。但是，一段时间以来，这一“宽严相济”的司法政策，却被滥用、误读，甚至发展成个别行凶者以为“只要涉婚恋纠纷，就不会死刑”，从而有恃无恐，铤而走险，公然以身试法，特别是将魔手伸向和自己有过婚姻史、恋爱史的女性，公然的血腥暴力案例一再发生。

比如，2020年，四川南充女子顾翠芳被前男友屈江56刀砍杀，凶手一再强调本案是“婚恋纠纷”，但是法院最终认定，凶手实施追逐、拦截、辱骂、恐吓乃至砍人行为，“远远超出正常恋爱范畴”，判处凶手死刑。

“少杀、慎杀”是原则，但是，保留死刑就必须发挥其震慑犯罪的积极作用，因恋爱、婚姻、家庭等纠纷引发案件，能否酌定从轻，应该结合具体情形做出，绝对不能让“恋爱纠纷”成为免死借口。