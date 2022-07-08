谁把陈春花“吹”上了华为的神坛？

来源：“豹变”微信公众号

作者：陈法善

“华为不了解她，她也不可能了解华为。”7月6日，华为的一纸声明，与北大教授陈春花进行了切割，也引来各方热议。

过往，华为对外声明给人印象是客观理性、字字珠玑，但这次明显是有情绪的，让华为“动气”或许就在“1万多篇夸大、演绎陈春花教授对华为的解读、评论”里。

在这些网文和短视频中，陈春花被称为“华为幕后军师”、“华为的第二大脑”，甚至称“任正非聘请陈春花当顾问，听得热泪盈眶，把每句话详细记录在册并奉为珍宝，按照陈春花的建议，大刀阔斧进行一系列整改”、“听了陈春花三点建议，任正非放下身段向离职员工道歉”等。

在华为声明后，陈春花也发声明称，上述内容并非她所写，已联系律师进行维权。《豹变》调查后发现，这些肉麻、夸张的网文其实都“改编”自2017年，陈春花在其微信公众号上发表的文章《与任正非先生：围炉日话》，但原文表达的是陈春花对任正非的钦佩之情，改编后则完全颠倒，变成了任正非极力追捧陈春花。

其中的幕后黑手是谁？是谁在消费华为跟陈春花？

一、颠倒黑白的流量爽文

为了“撇清”跟一个人的关系，华为罕见地发了声明。7月6日，华为在心声社区发帖称，近期网络上有1万多篇夸大、演绎陈春花教授对华为的解读、评论，反复炒作，基本为不实信息，我们收到不少问询，所以正式声明：华为与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为。

华为所说的文章包括《中国首富三顾茅庐，任正非亲自当司机，陈春花为什么能成为50多家企业的座上宾？》《任正非亲自当司机接送，华为女军师陈春花的江湖传闻》《任正非不顾高管反对，亲自开车接一位女教授，说：这是我的荣幸！》《任正非给陈春花当司机，陈春花：任总，你的公司将面临巨大亏损》等。

北京大学官网显示，陈春花是北大王宽诚讲席教授、北大国发院BiMBA商学院院长，研究领域包括企业文化管理、组织行为学、中国企业成长模式研究、中国领先企业的研究。与陈春花同在北大国发院教授名单上的，还有林毅夫、黄益平、易纲、姚洋等知名学者。

在华为声明后，陈春花随即发声表示，近期网络上有逾万篇夸大、演绎其对华为的解读、评论，基本为不实信息，这些文章并非她所写，华为仅为学术研究案例之一，已聘请律师就此类侵权行为追究责任。

《豹变》在检索梳理百度和短视频平台后发现，华为和陈春花有关的内容主要有两个版本。

一是任正非称，自己常常半夜惊醒，出一身冷汗，想到公司每月都要发5亿（人民币，下同，约1亿新元）工资，就翻来覆去睡不着。研发一直没有结果的时候，抑郁的都想跳楼。后来想想，还好有一件事是做对了的，就是请北大女教授陈春花指点迷津。

二是2016年，任正非邀请陈春花到公司讲课，不顾华为高管反对亲自当司机去接陈春花。陈春花发现司机是任正非后觉得很惊讶，称“任总，您大概是史上身价最贵的司机了，这我可担待不起！”。任正非笑了笑：“这是我的荣幸啊！”本以为这会是一场愉快的交流，陈春花却直言：“华为公司如果继续这样下去，必然会面临很大亏损。”一席话让任正非冷汗直冒。

《豹变》发现，上述与华为相关的内容改编自2017年1月17日陈春花在其微信公众号“春暖花开”上发表的文章《与任正非先生：围炉日话》。原文是陈春花的第一人称视角对任正非的钦佩，但经过各种加工、演绎后，上述内容就完全反转变味了。

二、谁在背后操作？

网络上，关于陈春花有两个舆论场。一个舆论场是陈春花官方抖音号、微信公众号，以及传统纸媒、金融城、活动行等机构。陈春花官方抖音号“春暖花开”运营主体为上海知到知识数字科技有限公司。

截至7月7日共发布1315篇原创内容，主要为陈春花在各大场合发言视频、文章及企业管理类内容，其中搜索“华为”，共出现120余篇文章，并未出现上述夸大性内容。

经济观察报、活动行、金融城等机构也多次发布与陈春花相关内容。金融城人士对《豹变》表示，业内对陈春花认可度高，属于行业大佬级别。

另一个舆论场则是各大网站内容号，以及短视频平台账号。此番与华为有关的内容基本通过这些渠道传播，这些渠道背后都隐藏着一条巨大利益链条。《豹变》发现，多个与陈春花、华为及任正非相关的文章和视频结尾，均提及陈春花的一本书《价值共生》，并宣称无论是企业老板还是职场打工人，如果想要更好地发展、升职加薪，都应该阅读这本书。

京东图书显示，该书由人民邮电出版社于2021年4月出版，售价为75.5元。相关内容从2021年6月起至今持续在发布，其中2021年10月至11月发布最为密集。不少账号发的都是同一条视频。

上述内容无一例外都将华为、任正非、北大教授放在标题及开头显眼处。北京资深互联网营销人士陈浩对《豹变》表示，这些内容应该是图书推广的人在操作，否则不会在结尾提到书，人为操作的痕迹很明显。“有的作者签约出版社后，后续营销都由出版社做，作者一般不管这方面的事。有可能被外包出去，里面的利益也比较大。”陈浩说。

不过，显然出版社也不愿背这个“锅”。机械工业出版社与陈春花合作出版了多本书，目前陈春花抖音小店在售的书都由该出版社出版。

在华为声明后，机械工业出版社也发表声明称：“近期，网络上有多篇夸大、演绎陈春花教授对华为解读、评论的文章和视频，这种用虚假信息吸引流量、售卖盗版图书的行为给陈春花教授、华为技术有限公司和机械工业出版社造成精神上的困扰、名誉上的伤害和经济上的损失……我社已于2021年11月对涉嫌制作与传播该文案的盗版书商（包括自媒体账号）提起诉讼，并将继续通过法律手段维权。”

江苏一家网络营销公司创始人刘清对《豹变》表示，发布相关内容的人目的很明确，就是要推广书，可能是图书经销商或书贩子。“出版社一般不直接卖书，肯定不是品牌层面的。说白了就是搞流量带货。蹭华为、任正非，更容易导流。”刘清说。

北京一接近出版社的人士杨迪表示，出版社有专门推荐新书的人，一般会在业内群发一些书评或者内容简介，通常来说都是“就书论书，很少扯上不相关的人”。上述内容更像是外包的软文广告，可能在中间环节失控了，就出现这种情况。

经济学家马光远在微博发文称：“说‘华为与陈春花教授无任何关系’，应该不符合事实。陈春花应该是受华为的邀请和任正非座谈过。而‘华为不了解她，她也不可能了解华为。’这话更是武断了。”他认为，这件事中，华为和陈都是受害者，双方应该追究这些炒作的人的责任。

三、盗版书贩的灰色链条

图书作为热门品类，在抖音、拼多多等平台获得了较高关注度。2021年底，受“双减”政策影响，新东方创始人俞敏洪转战直播带货时，率先尝试的品类就是图书。时至今日，在东方甄选直播间，图书仍是直播间“老面孔”。

抖音电商工作人员对《豹变》表示，平台对图书类商家入驻要求相对宽松，除提供营业执照、法人身份证等基础资质外，非进口图书专营店需提供两家及以上出版社授予的经销授权书，店铺保证金为2万元，处于中游水平。

不过比起自己开店，更多人选择“空手套白狼”，“无货源”为书店带货。上述抖音电商工作人员表示，只要账号发布10条以上视频且有1000粉丝，就能在发布视频时挂第三方链接带货，成交了就可以抽佣，比例一般在10%-30%左右。

从实际情况看，发布华为与陈春花相关视频的账号多为读书、企业管理、商业人物与商场故事等垂类账号，与陈春花的人设相符，且商品橱窗里有多部经管类书籍在售。

刘清称，他身边就有人用这种“无货源”的方式卖过书，效果挺不错。华为话题性强，很容易吸引流量，更容易成为书贩子的目标。

此外，较低的门槛也让不少低价书甚至盗版书在直播间找到了出路。7月6日晚间，《豹变》在抖音搜索“图书”直播，出现的多个直播间置顶显示“清仓甩卖”、“1元一本乱买”、“一本不留卖完下播”。

在这些直播间，书的售价相当低，排在购物车前四的书售价均为3元多一本；全套10册福尔摩斯探案全集每册只要2.38元，一套仅需23.8元且包邮。

浙江互联网从业者王力表示，他曾在抖音、拼多多购买过高瓴资本创始人张磊的《价值》、雷锋网创始人林军的《沸腾新十年》等书，售价仅需4.68元和20.5元，而京东上的售价分别要70多元、近200元。收到货后，虽然内容与正版一致，但是字体有时会有重影，纸张质感也较差，在阅读了一段时间后，书脊处便脱胶开裂了，明显就不是正版书籍。

浙江一抖音电商运营人员告诉《豹变》，短视频和直播卖书，需要刺激读者的冲动消费，常见套路就是低价，很多都是十几块钱打包十本一起卖。因为价格便宜，书的品质一般，不可避免会有盗版。

7月6日晚间，主营图书的当当网在官方微博发布了致字节跳动和张一鸣的一封信。信中称：华为与陈春花互发声明一事源于盗版书商、个别自媒体，为销售盗版书籍做引流，将一两篇文章反复杜撰成不同版本，冠上抢眼球甚至庸俗标题。屡屡发现盗版书店在头条和抖音非常活跃。头条追逐流量的导向，成了盗版书商的魔指。并希望头条行动起来，保护正版、杜绝恶意炒作，让流量敞亮。

虽然当当网此举也有蹭热点的嫌疑，但各方指向目标都比较一致：盗版书商利用平台，通过标题党、杜撰内容，去吸引眼球，为销售盗版书籍引流。

一场因不良书商蹭流量、贩卖盗版书引起的“误解”，让华为、陈春花成“陌人”。随着真相逐渐清晰，也是到了各方斩断灰色利益链条的时候了。