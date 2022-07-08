控诉家暴的余秀华，不该被冷嘲热讽

来源：《新京报》

作者：徐秋颖

近日，中国湖北诗人余秀华在微博发文称，遭小14岁的伴侣杨某家暴，曾被抽上百个耳光。7日凌晨，她在接受媒体采访时称，她害怕杨某天亮来找她，并声称“我要出去躲躲，不出去的话会被打死。”

余秀华自述被家暴的消息一出，便引起了网友们的关注。自2015年凭借一系列爱情诗成名后，余秀华的名字便伴随着不少争议活跃在舆论场上。她发表新诗集、离婚、表白被拒、恋爱等等，都被置于公共讨论的框架下，一再成为舆论焦点。

此次家暴风波中，很多人纷纷表示“心疼余秀华”，并鼓励支持她拿起法律手段维护自身合法权益。可以看到，网友们的同情背后，也是在表达对家暴的零容忍态度。网友关注余秀华家暴风波，是希望此事能得到一个妥善的解决。

但在同情声之外，也有一些质疑余秀华的声音，甚至以冷眼旁观的嘲讽态度看待这次的家暴风波。

余秀华的“出场”，确实总是伴随着不小的争议。她从一个行动不便的脑瘫患者，到成为大众所关注的诗人，身上总是围绕着关于“爱情与欲望”“残疾人和正常人”的讨论。尤其是，今年已经46岁的余秀华，依旧勇敢地、义无反顾地追逐爱情。这样的向往，在部分人眼中成了“另类”。

如今，这个追逐爱情的“大龄女人”疑似遭遇家暴，便成了一些人的“笑柄”，好似她的爱情本就是一场可以预料到结局的闹剧。

一个书写爱情的诗人，没有拥有令人艳羡的爱情，这并不可笑，也不是供人闲聊的谈资。必须得说明的是，任何一场不被看好的爱情，或者不被祝福的婚姻，从来都不是家暴的理由，更不是遭遇家暴后被冷嘲热讽的原因。

7月6日夜里，余秀华在微博上说，“我这一生，走得实在辛苦”。她走到今日，个中艰辛可想而知。经历苦难的余秀华，依旧向往爱情的余秀华，实在不该被嘲讽。

大胆说出自身的渴望，勇敢地去追寻，本就是个体的正当诉求。也正因此，无论是余秀华义无反顾地奔向曾经相爱的男友，还是自述被家暴的遭遇，都应该得到正视。每个人都拥有享受爱情、婚姻的权利，同样拥有保护自身生命健康、不被家暴的权利。

目前，当地妇联回应余秀华家暴风波，称她情绪稳定，暂无其他诉求，将与她保持联系。家暴是否属实还需要更进一步的调查，但在这件事情中，余秀华理应被尊重。

家暴并不是一个私人话题，对当事人的嘲讽更不是一种私人情绪，尤其是当其出现在公共讨论的空间时，无疑将对当事人造成进一步的伤害。而从更广泛的层面来看，这种嘲讽与看热闹的心态，不仅仅是对余秀华的伤害，更是对家暴的纵容。

面对家暴，中国的《婚姻法》《民法典》等法律法规已经有了明确的规定，但更多的时候，其仍然需要道德上的约束。社会层面应该形成一种对家暴谴责、制止的声音，才能最大程度消灭家暴的种子。

每一个勇敢追求爱的人，都应该被尊重；每一次家暴的行为，都需要被严肃制止。余秀华疑似被家暴风波中，跳出个体悲剧遭遇，关注保障被家暴者的群体权益，或许才是更高的价值所在，而不应该用冷嘲热讽遮蔽了事件的本质。