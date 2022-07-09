为什么周杰伦征服不了小学生

来源：新周刊

让我看一看，是谁还没听周董的新歌？



7月6日中午12点，办公室的电脑准时亮起，大家都戴上耳机打开《最伟大的作品》MV——



果然还是熟悉的味道，离开字幕就听不出歌词。让我来翻译一下，他唱的是：

“从现在开始，你们就是5分钟的听众，这是事实，你改变不了，因为已经过去了。我15号还会再来。”



开个玩笑，他其实唱的是：“世代的狂，音乐的王，我想我不需要画框，它框不住琴键的速度，我的音符全部是未来艺术。”

看，还是那个臭屁的周杰伦。



慢着——音乐的王？听到这里，小学生可有话要说了。



第一个站出来反对的，就是周杰伦的儿子小小周：

周杰伦曾经在采访中表示，小小周从小就“不爱听他的歌”。



实不相瞒，周杰伦曾把《听妈妈的话》改成《听爸爸的话》放给他听，但小小周也只是配合一下扭动腰肢，直到切换成其他歌手的曲目，他才会反应强烈、兴高采烈——



难怪周杰伦还调侃过以后不让儿子学音乐，要“把最好的留给女儿”，破案了。

是的，周杰伦的歌可以征服80后、90后甚至00后，却征服不了如今的小学生——

在不少街头采访中，主持人问小学生最近在听什么歌、喜不喜欢周杰伦。

而小学生也纷纷表达了自己对周杰伦的看法，答案出乎意料：“周杰léng？”“周杰nún？”“是一个歌手。”“（他的歌）有点幼稚，我不理解。”



过去10年以来，从张杰的《逆战》到陈奕迅的《孤勇者》，似乎没有一首来自周杰伦的歌曲，能成为在小学生中彻底火出圈的终极“神曲”。

这一点，我本人也深有体会——



我还记得在小学的某个暑假，有一天表弟跟我说：“周杰伦在深圳开签售会，要不要一起去？”而我推了推250度的眼镜，头也不抬地拒绝了他：“呵呵，不了，我还要写暑假作业。”



就这样，我与未来的偶像失之交臂。直到后来听了周杰伦的歌，我才意识到自己失策了。但我相信我不是一个人：



2019年，在周杰伦的济南演唱会现场，竟然有小学生在写作业！想必是陪着家长来追星，但不得不说，这写作业的成本也太高了。

所以，为什么《逆战》火了、《孤勇者》火了，周杰伦还没“火”？



其实，纵观小学生的社交N部曲，比如《逆战》、比如《孤勇者》，你就会发现它们之间有一个共同点，那就是——战啊！毕竟小学生就是这么中二。



除了让中二之魂熊熊燃烧的歌词，在热爱打游戏的小学生眼中，这些歌出现的地方也很应景：



比如陈奕迅的《孤勇者》，其实是《英雄联盟：双城之战》动画剧集的中文主题曲，而张杰的《逆战》也是枪战网游的主题曲。



周杰伦也有很“战”的歌，比如说《龙战骑士》等等（看了一下，竟然还是方文山作词）。不过它暂时还没有成为当下热门游戏的插曲，所以嘛……

真的很机车耶！



当然啦，也有很多朋友进行了不同维度的分析：

比如短视频软件的流行，让洗脑神曲得以广泛传播；又比如周杰伦的“战歌”语速太快，小学生也确实跟不太上。



我还觉得，周杰伦在小学生中“地位不高”，也和他的好兄弟刘畊宏脱不了干系——



最近，《本草纲目》等歌曲被健身达人刘畊宏带火，甚至还成为了小学生的课间操——要知道，“浇灭”一个孩子爱好的最好方法，就是将它布置成作业。



当一篇文章被写进课本并要求全文背诵时，你见过几个小学生在放学后还会哼哧哼哧地齐声背诵？



另一方面，这或许也和小学生的逆反心理有关：



要知道，以前我们听周杰伦的歌，可是会被爸爸妈妈说“口齿不清、不务正业”的，在大人眼里，听周杰伦的歌一度是特立独行的表现——



可是现在，哪里还会有家长去阻止一个孩子听周杰伦呢？



如今，或许在小学生的视角中，周杰伦才是“烂大街”的一个歌手，谁都能脱口而出的歌词，又怎么能成为小学生心照不宣的“社交密码”？



当然了，其实我相信听周杰伦的小学生也不少，这也正是它没法成为热门话题的原因——只有在小学生“标新立异”的时候，这些观点才会被拿出来大做文章。



但你要是因为小学生不听周杰伦，就觉得“华语乐坛沦陷了”“当代小学生低俗了”，那倒也大可不必——

毕竟我们小时候的品位也没多高雅，现在“鄙视”小学生的我们，像极了当初“鄙视”我们的大人们。



其实在街头采访中，除了“不听周杰伦”，小学生有很多答案都出乎意料：

当你以为他们都在听网红翻唱的时候，也有人会冷不防冒出一句“最近在听刘德华”；以后就算听到小学生说他们爱听齐豫，我也不会感到吃惊。



要我看，小学生听歌，那是雅俗共赏，一切随缘。真要问他们为什么，他们可能也想不出一个答案——



天呐！小学生的世界，哪有那么多为什么？