钟薛高如何面对“成长的烦恼”

来源：成都商报-红星新闻

作者：赵志疆

钟薛高最大的问题不在于能不能卖高价，也不在于配料是否高大上，而在于主打高端品牌的商品，偏偏选择大隐隐于市，以至于时常给人以意料之外的沉重一击。

近日，钟薛高因“价格昂贵”“火烧不化”引发热议。对此，钟薛高回应，所有雪糕产品均按照国家标准合法合规生产，并表示已在推动线下渠道单独冰柜的陈列，以便于消费者做区分。

有“雪糕界爱马仕”之称的钟薛高，近来频频被架上舆论的“烤架”。有网友发现，将钟薛高海盐椰椰口味雪糕，放置在31℃的室温下一小时却没有“完全融化 ”。其后，又有网友用打火机去烧钟薛高雪糕，但疑似烧不化。

钟薛高对这些质疑进行了回应，还公开了海盐椰椰雪糕配方的主要成分，试图以此自证清白。不过，在正面回应的同时，钟薛高的官方声明还说道：“我们认为用烤雪糕、晒雪糕或者加热雪糕的方式，来评断雪糕品质的好坏并不科学。”此外，疑似钟薛高创始人的朋友圈截图在网上流传，该截图内容更加直白，归因给竞争对手、伪科学和水军。

烤雪糕、晒雪糕或者加热雪糕的方式是否科学，可以进一步讨论。不过，公众关注的显然不是科学揭秘，而是混迹于普通冰柜的钟薛高，到底有什么与众不同？这才是问题的关键——钟薛高当然可以自视甚高，但为什么总是“自降身价”与普通雪糕混作一团扮演“雪糕刺客”的角色？回顾钟薛高霸屏的整个过程，皆因其高高在上的价格而起。但在钟薛高的数次回应之中，似乎并未见到对此有所回应。

同样是高价出售，哈根达斯似乎就没有遭受如此密集的舆论质疑，不少人认为是因为哈根达斯有显著的价格护城河。而钟薛高最大的问题不在于能不能卖高价，也不在于配料是否高大上，而在于主打高端品牌的商品，偏偏选择大隐隐于市，以至于时常给人以意料之外的沉重一击。

7月8日，“钟薛高推线下单独冰柜”登上热搜。从长远看，这不失为钟薛高与普通雪糕“划清界限”的有效之举，也是彰显品牌效应、构筑价格护城河的第一步。

无论如何，在品牌效应已成规模之后再做切割，不仅是一个痛苦的过程，而且必然充满了争议。如何看待并化解这些争议，是“钟薛高们”必须克服的“成长的烦恼”。