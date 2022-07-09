深圳入局“一人买房全家帮”，哪些重点城市可能跟进？

来源：搜狐城市



7月6日，深圳住建局发布《市住房公积金贷款管理规定（征求意见稿）》，“明确申请人的配偶、父母、子女不论有无缴存住房公积金均可以作为共同申请人；同时还明确申请人的配偶、父母、子女是购房人的，应作为共同申请人”。前半段条款就是俗称的“一人买房全家帮”。

除深圳之外，据搜狐城市不完全统计，年内已有广东珠海、潮州，天津，河北唐山、秦皇岛、沧州，福建泉州，江西赣州，安徽池州，湖南邵阳，湖北咸宁，河南信阳，四川资阳，甘肃定西，云南楚雄等城市推出类似政策。虽说具体条文有差异，但总体思路都是允许直系亲属提取公积金帮助买房人还贷。

在经济新常态前，上述城市都经历过土拍、楼市的火热，但近两年逐渐下行且财政吃紧。新政可刺激部分购房需求，盘活土地财政，在楼市下行周期中，二三线城市可借此缓释压力。而作为首个推出公积金新政的一线城市，深圳土地财政依赖度相当低，“不差钱”的深圳为何要推出这项政策？其他重点城市会否跟进？

深圳“未缴公积金”也能助贷家属

“一人买房全家帮”不是新鲜事儿，早前有专家提出楼市“六个钱包”模式，就是这一理念的直接体现。在现实中，举全家两三代人之力“凑首付”的案例也数不胜数。不过相较于家庭互助，官方推出的公积金新政是打开制度层面的方便之门。本轮出台“一人买房全家帮”政策的城市中，三四线占主体，一二线只有深圳、天津、珠海等寥寥数个。

从具体条文来看，有的城市限定公积金提取比例/房价比例，例如，珠海缴存公积金职工可提取账户余额90%帮助直系亲属支付首付款；安徽池州明确，缴存职工家庭第二次申请公积金贷款购房时，家庭成员公积金余额可提取支付房款，提取总额和贷款额度之和不得超房价80%。

有的城市政策十分“细致”，例如唐山的方案甚至细化到还贷能力计算：在自身还贷能力不足情况下，作为公积金缴存职工的子女或父母均可作为共同还款人，参与还贷能力计算；沧州“未婚子女”新购首套住房和保障房，其父母可提取账户公积金支持。

从限制条件看，大部分城市较宽松，也有一些城市提出了要求。以天津为例，使用公积金贷款购房的，借款人及配偶双方的父母可就支付的首付款一次性提取公积金。不过，提取金额不超过公积金金额，且合计不超过购房首付款。

天津要求“先交首付款再提取公积金”，而深圳则更为宽松，申请人的配偶、父母、子女不论有无缴存住房公积金均可以作为共同申请人——这意味着一家人可以直接共同申请公积金，即便家属此前没有缴存也没问题。

深圳唐山公积金新政效用迥异

“一人买房全家帮”的公积金新政，要么可以凑首付、要么可以还贷款，要么两者兼有，这都是为了“减轻”购房压力——对于拥有“沉淀”公积金的家庭来说，确实是开了方便之门，此举意在激发潜在购房需求以及提振信心。不过，一线和二三线城市面临的情况不同，具体效果可能有较大差异。

深圳公积金新政（征求意见稿）开篇即提出，“规范公积金贷款行为，提高职工住房消费支付能力，支持职工解决自住住房问题”。目前深圳房价处于历史高位，但潜在购房群体预期信心不足。调整公积金政策可以提高潜在购房者首付、月供能力，促成其购房消费行为，这是政策出发点所在。

财联社数据披露，今年上半年深圳新建商品住宅共计成交1.56万套，较去年同期下跌37%；二手住宅成交1.12万套，较去年同期下跌61%。业界认为，深圳楼市本身并不缺乏需求，而是由于政策限制导致很多需求不能入场，下半年的市场依然要取决于政策放松力度和幅度。政策不可能大动，公积金新政是深圳“小步试探、外围调控”的具体表现，并不具有决定意义。

相比深圳，唐山的楼市数据更差。单看今年5月，唐山主城区商品房供应面积9.31万平方米，同比下降63%；成交面积4.94万平方米，同比下降61%；成交均价14367元（人民币，下同）/平方米，环比下降3%，同比下降21%。二手住宅成交均价已累计15个月环比下跌。

深圳是高房价、严调控压制了需求，而唐山楼市需求则不可同日而语。唐山常住人口约770万人——位列全国经济总量前30位，唐山是为数不多的常住人口负增长城市之一，去年减少2.15万人。这几年唐山楼市调控如同坐过山车，新政实际效果有限，毕竟两代人都有公积金且没买房的家庭群体已然不多，此外，目前下行的楼市会让助贷者“心有戚戚”。

郑州兰州等弱二线更有可能跟进

公积金新政是楼市调控大潮下的一朵小浪花，处于政策末端，其推出背景与当前低迷的市场环境有关——楼市低迷影响土地出让收入，而后者是城市（尤其二三线）财政支出重要来源。去年土地出让收入占地方一般公共预算收入比重78%，从依赖度来看，一线城市远低于二三线城市。土地财政依赖度不到30%的深圳也入局“一人买房全家帮”了，其他城市会否跟进？

从目前的情况来看，多数重点城市还是从放松楼市限购等环节发力，不过具体效果迥异。如杭州、成都、南京、苏州等强二线调控放松后，楼市热度明显增长——前期效果达到了，这些城市推出公积金新政的可能性较小；而郑州、兰州、哈尔滨等弱二线城市调控政策出台后，短期成交量增长但效果持续弱化——后期这些城市不排除会跟进推出“公积金新政”。

直接放松楼市调控之外，重点城市更多的还是直接从前端“土拍”下手。毕竟深圳的政策有些“隔靴搔痒”——土地财政传导链是楼市回暖，然后房价止跌，最后土地市场火热。全国重点22城集中拍地首轮，多数城市主城区供地规模占比提升，武汉、长沙、福州、郑州、南京主城区地块面积占比超六成——而这些城市的土地财政依赖度处于全国前列。

在土地市场热度较低情况下，“拿出好货”才有可能揽客成交。虽然土拍“用心良苦”，但实际成交情况并不乐观。以武汉为例，今年首场土拍成交89亿元，而去年同批次则是788亿元。财政部数据显示，今年前5个月地方政府土地出让收入18613亿元，比去年同期减少7510亿元，同比下降28.7%。

财政收支紧张，经济下行隐忧，一二三线城市面临的困境大同小异。不过目前一线城市没有放松楼市调控的可能，只能在外围政策上敲打试探；二线城市有释放空间，但政策更“直接高效”，且强弱二线效果迥异；三四线压力最大，“穷尽手段”也难以令市场即刻复苏。同样是“一人买房全家帮”，以广东三地来看，深圳是“试探”、珠海是“补充”、潮州则是“招数用尽”。