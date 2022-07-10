明星进体制，怎么开始不招人待见了？

来源：“Vista看天下”微信公号

作者：指听

别说是易烊千玺本人了，就连身为娱乐圈知识荒漠的我，也从来没有想过这届明星会因为考编引起巨大争议。在这个“厅局风”成为穿搭美学、人人都想挤进体制的时候。

中国人社部官网7月7日发布了一份招聘名单。易烊千玺、胡先煦、罗一舟这三个今年从中戏毕业的00后明星，一起考进了中国国家话剧院。原本我都等着看粉丝夸“体制内男友”了，没想到几个小时后舆论急转直下。

突然全网都开始质疑：“我辛辛苦苦复习考编，他们连笔试都不需要。”“明星赚那么多钱，难道还要跟普通人抢名额吗？”

易烊千玺后援会7月8日发布了声明，强调整个流程没有违规，表演岗考生不参加笔试也不是今年才有的规定。中国国家话剧院的工作人员回应称，后续将做出统一回复。

但依然没有结束质疑，让人着实懵了一下：“怎么？你们已经开始不喜欢明星进体制了吗？”

“请单位替我选明星”

哪怕半年前，“明星考编”还是件会被大夸特夸的事儿。

去年底刘昊然参加文代会时的一张照片，曾掀起过网上对“体制内男友”的追捧。穿低调的黑大衣、打深色领带，不再是综艺里的乖巧弟弟、电视剧里的高智商学霸。变成了“适合过年带回去见爸妈的体制内男友，仿佛后备箱里随时放满单位发的米面油”。

年轻演员中重新流行起了“老干部人设”。但不是像霍建华当年被夸的那种，搞不懂网络流行的老派气质。取而代之的是乖巧、沉稳、谦逊，知道自己“几斤几两”，什么时候该说什么话。

那些考了编、进了单位的年轻明星们，形象上多多少少都呈现出了类似的气质。或者说当粉丝夸他们“国家队就是不一样“的时候，最先拿出来强调的就是这个。

2020年刘昊然被发现进了中国煤矿文工团，是因为他给团里的一出话剧做宣传。一身朴素的黑卫衣，站在毫无修饰的背景里。自称“中国煤矿文工团的刘昊然”，不是“演员刘昊然”，更不是“明星刘昊然”。

好像真就是个没粉丝、没名气的小透明话剧演员。关晓彤、张艺兴通过人才引进加入国家话剧院，据说签的是合同工。但一样表现得极为谦逊，开口“珍惜机会”，闭口“非常荣幸”，最后落到未来一定继续努力，做个好演员。

无论是粉丝还是路人，都很乐于在年轻明星身上看到这样的姿态。

尤其在娱乐圈还遵循流量逻辑的时候，这些可以被称作“单位”的剧团、剧院，似乎成了明星的过滤器。

第一层滤网，叫高能力。“光有名气没有真本事，国家才不会要你呢。”

宋轶出名之后，在采访中提到自己考人艺的经历。报名后要先筛简历，再经过几轮面试，竞争格外激烈。“跟艺考不一样，比艺考紧张多了。”

相比于娱乐圈里有时毫无道理可讲的成名、走红，这看起来似乎是更公平、也更优中挑优的选拔。“真正厉害的歌手、演员都在单位里”，一度也变成了共识。

第二层滤网，不浮躁。对隔三岔五就要被“抠图演技”“日薪208万（人民币，下同，44万新元）”打击的观众来说，这一点更是直击心灵。

何冰曾在节目里聊到人艺里的一个“死规矩”——再大的腕儿，回来排练也不能带助理。在外面是明星，在这儿就是演员。

宁静的编制在上海电影厂，刚进厂的时候月薪195元，后来升到国家一级演员，每个月的固定工资是3500元。

在认识的明星靠脸就能大把大把赚钱的事实之后，这些“单位内”的故事对普通人的心理抚慰作用一度是巨大的。于是遇到愿意考编、进体制的年轻演员，都会情不自禁地高看一眼。

进编制，似乎意味着本来可以靠脸轻松捞一笔的年轻人，愿意收敛锋芒、谦虚做人，谋求一种“更长远的发展”。反过来，放弃编制、走向市场的人则要经受非议和白眼。

蓝盈莹被爆出从人艺辞职后，就经历了一场大型的脱粉回踩。最多的声音是说她“飘了”“不踏实”。

当普通人和明星的收入差距赤裸裸地被摊在明面上，大家开始本能地对赚钱至上的逻辑感到厌烦。然而不知不觉中，又开始对另一种标准投去崇拜的眼神。

当过滤器变成镀金器

某种程度上来说，像易烊千玺这种“挑不出毛病的00后”形象，原本是很符合大家心中的编制内人设的。够低调——不会隔三岔五搞绯闻、炒作。够谦逊——自带巨大流量，却愿意在费力不讨好的正剧、社会议题电影里打转。

如果早一年半载，或许的确会是另一个全网吹的“体制内男友”。

只可惜恰恰是现在，赶上了普通人都在扎堆考公考编。

在几千分之一的录取比例下失败，然后二战、三战，再去找工作，认识到人生的残酷。当现实压力摆在眼前，“编制”已经不再意味着性格上的乖巧、优质、踏实，只是需要被争抢的资源本身。

在年轻网友对这件事的愤怒中，有个喊声最大的理由——“我每天背题到深夜，明星考编居然可以不用笔试，也太容易了”。这种指责乍一看没什么逻辑。

一直以来，剧院、文工团的演员岗几乎都不需要笔试。这跟明星的标签无关，而是跟职业本身有关。毕竟艺考生的文化课分数线，也比常规高考低了不只一点半点。之前被夸“踏实”的年轻演员、被赞厚积薄发的老戏骨，多半也没做过笔试题。

但当时没人会要求他们“回去重考”，只会看到不浮躁、肯钻研、有艺术理想。

刘昊然进入煤矿文工团的时候，有文章是这样写的：“演员岗位没有笔试，全靠专业技能来撑着，录取难度很高。”

中国话剧团的田团长在采访中透露，说关晓彤是被剧院主动“吸收”的。也没人嫌关晓彤没考试、挤占了他人的资源。

在娱乐圈遍地金钱的时候，“进体制”三个字本身就代表着约束。代表着你可能需要推掉动辄几十万一场的商演，去剧院里演一场门票人均200的话剧。

可当“稳定胜过机会”的逻辑逐渐蔓延，已经不只会在普通人身上应验，曾经的过滤器，自然会变成“镀金器”。在应届生削尖脑袋想挤进编制的同时，明星们也不断在向主流靠拢。

年轻一代纷纷努力考编、进单位，抢着捧起“铁饭碗”。没有愣头青，个个摆出后生晚辈需要多多学习的姿态。名气越大起点越高，越是稳重的像机关办公室里那个“最有前途的新人”。

自带流量的小生小花，以前最好的资源是轻松简单又容易火的古偶剧、青春剧，现在是农村题材、基层题材。一方面能跟老演员同台切磋，获得“磨练演技、爱学习”的正面称赞；另一方面还能踩中“体制内男友”的审美。

还是那句话，如果早个一年半载，这件事不仅不会引起争议，还能降维打击。

有流量却性格低调，是“有自知之明的年轻人”。大学成绩不错，又有高口碑作品，也符合大众眼中的“高能力”。

只可惜，晚毕业了一年。

输不起的只有普通人

这一年里发生了什么？

2022届的毕业生经历了难度极高的考研季、就业季。找出路碰得头破血流，然后不得不承认，宇宙的尽头可能确实是考公考编。

紧接着看到原本在另一个赛道遥遥领先的人，又站在了你这条跑道的尽头。

明星和普通人的考编，确实不是同一种东西。

但区别不在于没有笔试，毕竟月薪几千块的普通话剧演员也不用笔试。更不在于挤占了其他人的名额——如今正在挑灯夜战的考编人，大概这辈子也不会去报考话剧院的演员岗。

而在于当潮水涌来时，总有人能提前站在山顶。

有些观点——比如“明星抢了我的考编名额”“艺术生凭什么有特权”“里面一定有猫腻”——一边看一边觉得狗屁不通。但脑子里却总是忍不住想起，之前“极昼”采访过的，脱产考研三次的二本女生。

三年没有换来硕士录取通知书，只换来了上涨20斤体重和腰椎间盘突出。最后一次她的分数比去年国家线高1分，但今年分数线偏偏涨了12分。

于是决定找工作。一个月投了大约150份简历，只收到过2个offer。一份月薪3000元，单休，是开榴莲的直播间里做信息录入；另一份月薪2000元，大小周，半年试用期。看她拒绝，HR还有些不屑，“两千很好了，你一直考研，现在没经验也没人要。”

秋招过去了，春招过去了。最终女孩决定四战考研。

普通人总是在面对艰难的选择。大学要学什么专业？会不会四年学出来就热门变冷门，毕业即失业？本科毕业要不要考研？如果失败会不会影响找工作？第一份工作要不要去大厂？赶上裁员怎么办？考公考编该选什么岗位？要不要为了保留应届生身份暂时放弃就业？

选的胆战心惊，抬头却发现有人已经把几个选项捏在手里，第一反应当然是不满。

“凭什么站在金字塔顶尖上的人，永远能拥有更多选择呢？”明星考编被骂，或许真的不全是明星的问题。

这半年来，考研、考公、省考、教资……几乎每一场考试都要上热搜。

当通道变窄，可供普通人腾挪的余地越来越小。在焦灼的情绪下，一切跟前途有关话题都成了舆论场上一碰就炸的火药桶。网红、名人们的学分绩点、学历含金量，都被大众更加严苛地反复审视。考研中的泄题、毕业论文中作弊事件，也总比以往引发更强烈的愤慨。

看似人们越来越无法忍受身边那几只洋洋得意的青蛙，但真的是因为青蛙吗？或许只是无奈于手里的筹码不够输几次，偏偏还得两眼一抹黑地赌。

又或许只是困惑——

“我不拒绝踏进这条河流，我应该做的全都做了。”