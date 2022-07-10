雪莲走红：一种对平民市场经济的期待

来源：《新京报》

作者：迟道华

在这个“雪糕刺客”被议论纷纷的夏天，只卖冰块的雪莲，却悄然走红。每包五毛钱（人民币，下同，约0.10新元）的雪糕品牌“雪莲”，被中国网友亲切地称为“雪糕护卫”。

当“雪糕刺客”戳到大众痛点、成为网络热词时，“平平无奇”的雪莲却被网友在社交平台上争相“表扬”，雪莲倒是成了雪糕中的“清流”。

某外卖平台数据显示，7月以来，雪莲的销量环比上月同期暴涨199％。雪莲忽然受到网友在各大社交媒体的力挺，是因其低价、薄利的特色契合了人们对夏日冷饮、雪糕的消费心理——仅仅是祛个凉而已，何必整那么多套路？而这背后更是反映了人们对平民市场经济的拥抱与期待。

这种消费心理，跟雪糕主流市场的变化不无关系。近几年，雪糕似乎从单纯的夏日解暑“神器”，转变为社交“神器”。旅游景点的同款文创雪糕打卡、朋友圈晒特色雪糕，成为不少年轻人生活中的“雪糕新玩法”。商家也为了塑造品牌形象，打广告、拍视频、做文案。

但“羊毛出在羊身上”，最后当然都是消费者买单，一个个“雪糕刺客”让消费者买雪糕的双手都变得小心翼翼。在此情况下，依旧坚持不打广告的、只卖5毛钱的雪莲雪糕，似乎就与潮流“格格不入”了。

但正是这种“格格不入”的雪糕，反倒撞在了网友的心坎上。当高价雪糕试图重新定义雪糕市场时，将雪莲称作“雪糕护卫”的呼声，就是一种“玩梗式”抵制。这恰恰也是平民市场经济的一种体现。

平民市场经济，体现了对大众消费者的友善。当便利店的冰柜里，装满了各式各样的高价雪糕时，人们对于基础款雪糕的需求不会就此消失。相关平台数据显示，20-35岁的年轻人贡献了超过七成的平价雪糕销量。而与雪莲同时走红的，还有一批老牌雪糕。陪伴几代上海人长大的光明冰砖，在外卖平台销量环比上涨88％。而承载东北人童年记忆的红宝石东北大板，销量环比上涨80％。

人们对每包五毛钱雪莲的在意和力挺，体现出来的是对平价雪糕越来越少的担忧。某种程度上这反映的正是人们消费心理的变化，即让雪糕、冷饮回归本来的生存路径：比拼口感、味道与性价比。这正是平民市场经济的内在逻辑。消费者正在以“用脚投票”的方式，捍卫自己吃平价雪糕的权利。

无论是雪莲，光明冰砖还是东北大板，平价雪糕的此次回潮，其实体现了市场经济的多元取向。市场经济条件下，产品本来就应满足不同消费者的不同需求，有高端供给也有平价产品空间，行业才能持续健康发展。

而平民市场经济，也是一种实用价值观在经济上的回归与体现，无论什么品牌的雪糕，必会因接地气、符合市场和大众的需求而“根深叶茂”。