《孤勇者》变中国全民儿歌，谁是推手？

来源：“开菠萝财经”微信公号

作者：苏琦

继“刘畊宏女孩”、“王心凌男孩”后，《孤勇者》成为新晋流量密码。

今年4月以来，“孤勇者+小学生”的组合，开始在中国社交平台频繁刷屏，人们在各种场景中总能听到《孤勇者》：各地的文艺汇演中，10个节目里有七个是演唱《孤勇者》；幼儿园的课间操和起床铃声，全部换成《孤勇者》；小学生拔河比赛输给隔壁班，全班集体合唱《孤勇者》；迎面走来一个小学生，唱《孤勇者》还能对上暗号。

《孤勇者》成了孩子们口口相传的热门儿歌，不仅霸屏社交平台、短视频平台，还在中国两大音乐平台QQ音乐和网易云音乐持续位列“榜首”，热度高到歌曲的演唱者陈奕迅本人都下场“玩梗”，发微博称，“听说我出了首儿歌？”

《孤勇者》原本是游戏衍生动画《英雄联盟：双城之战》的中文主题曲，在半年多的时间里，它是怎么一路变成小学生最爱歌曲TOP1的？

要回答这个问题，其实并不难。这首歌的传播与短视频平台的发展息息相关，将之形容为“时代情绪与流量玩法碰撞后的产物”，也丝毫不为过。

而要想理解小学生对这首歌的喜爱，可以试图回想自己的童年。一位网友称，“有一点燃，有一点孤，也有一点卑微，却不妨碍我戴上耳机成为超级英雄。在我适合的年龄推我这首歌，我也会疯狂爱上。”

热闹背后，另一个值得思考的问题是，《孤勇者》会和大部分短视频BGM一样，爆火后又快速冷却吗？歌曲背后的文化价值，会被魔性改编所消解吗？

从游戏主题曲、BGM到儿歌

谁在助推？

《孤勇者》的“出圈”，赶上了“天时、地利、人和”。开菠萝财经发现，这首歌的传播路径，也恰好能体现如今这个时代，音乐和内容是如何被一路传播，最终被“递”到小学生手里的。

首先，《孤勇者》基于《英雄联盟》游戏广泛的群众基础，率先在游戏圈和动漫迷中火了起来。

2021年11月，中国游戏战队EDG在冰岛夺得S11世界冠军之际，拳头游戏筹备了六年之久的《英雄联盟》衍生动画《双城之战》在腾讯视频正式发布。作为动画的中文主题曲，《孤勇者》发歌之际赶上“赛事关注度和获胜情绪的巅峰”，当日即登榜各大排行榜的榜首。

游戏玩家陈胜告诉开菠萝财经，《孤勇者》的歌词不但和双城之战的背景深度契合，唱出了金克斯的倔强和蜕变，以及艾克重建祖安的决心，还让人联想起游戏中的人物踏在下城的街道，没有光、满身污泥，却依旧敢于抗争的不屈。“这歌击中了我心中的斗魂，被很多玩家私下认作是2021年的年歌”。

这首由陈奕迅演唱的歌曲，同样能抓住非游戏受众的耳朵和情绪。因此从2022年年初开始，不少创业者在正能量视频中将其当作BGM（即背景音乐）。这首歌曲也进一步破圈，实现了泛年龄层的覆盖，开始被大众赋予不一样的意义。

对此，营销行业人士宋恩解释到，这与歌词作者唐恬的经历、当下的时代背景分不开。

唐恬于2011年大年夜被确诊患有鼻咽癌，而这首歌的歌词，也是她多年抗癌的真实写照，这使得“孤勇者”跳出游戏语境，是“孤勇”形象的现实写照，歌词被赋予了不向命运低头、与绝望对峙、站在暗处抗争等励志意味。

近两年，大众对防疫“大白”、医生护士以及消防队员、运动员的奉献与付出都深有感触，从他们身上都能看到“孤勇者”的影子。尤其是那句“谁说站在光里的才算英雄”的歌词，可以说唱出了普通人抗争、拼搏的模样。

此后，更多的明星和网红加入到翻唱《孤勇者》的队伍中，央视、新华社等主流媒体也多次使用这首歌作为背景音乐，向每一位“凡人英雄”致敬。目前，仅在抖音短视频平台，使用#孤勇者#话题制作短视频的用户超过千万名，播放量超过105亿次。

经历了电竞出圈、短视频二创两个阶段的扩散后，学校的加入，开始让这首歌渗入小学生圈层，并进一步通过小学生圈层，传递到他们的父母乃至老一辈群体，彻底实现全网共振。

中央财经大学社会与心理学院心理学系副教授窦东徽观察到，当歌曲有一定流行度的时候，各学校会在各类场合重复播放这首歌，从而产生了“纯粹曝光效应”，使得歌曲的知晓度和传唱度大幅增加。

而当一些老师、家长将孩子演唱歌曲的视频上传网络，“全中国的小朋友都会唱孤勇者”逐渐成为共识，原本不会唱的孩子也会多少感到一些“同伴压力”而去主动学唱，原本不播放这首歌的学校或机构也会开始单曲循环。随着空白点的逐渐“消灭”，这首歌便具备了某种“国民性”。

如今在短视频平台上，“孤勇者小孩”已经和“刘畊宏女孩、王心凌男孩” 一样成为流行密码，看准这个流量密码，一群视频创作者开始前往街头“造新梗”。

他们看到年纪较小的孩子便走过去抛出一句“爱你孤身走暗巷”，期待他们回唱一句“爱你不跪的模样”，这类“对暗号”的短视频逐渐成为出圈名梗，进一步推高了歌曲热度，同时也加强了人们心中“全国小孩都会唱孤勇者”的直观感受。

怎么打入小学生圈子的？

《孤勇者》彻底火了，很多人好奇的是，作为一首原本面向成人的流行歌曲，它为什么如此受到小学生群体甚至幼儿园群体的欢迎，以至于火成新一代的儿歌？

首先，歌曲本身好唱、好记、情绪很“燃”，这是它能在小朋友之间传唱的基础条件。

《孤勇者》是一首建立在游戏IP上的推广曲，但在它诞生之前，“燃”的属性就被确定了。歌曲制作人钱雷曾说：“我在写曲的时候就希望它是一首既有情感输出又很燃很炸的歌，想做一首‘中文语境的流行电子燃曲’”。

这首歌非常适合孩子们合唱。小学老师欢欢告诉开菠萝财经，《孤勇者》在演唱时语速不快，音区适合孩子们，不需要吊嗓子去唱，歌词直白、带有“燃”的属性，副歌部分以“口号”形式进行创作，小朋友们跟唱几遍就能学会。

窦东徽也持同样观点，在他看来，这首歌的副歌旋律上口、歌词押韵、能量充沛、信念笃定，基本听过一两遍就都能哼唱出来；歌曲还通过节奏和音调的戏剧性变化，逐渐将情绪推向“燃点”，

这对于儿童来说，更容易唤起他们的情绪。窦东徽注意到，很多孩子唱这首歌时，都是辅以跺脚、握拳、鼓掌等动作，甚至大声喊唱。“对于孩子们来说，这首歌就像是一首战歌，只要旋律或歌词响起，情绪就能立刻进入状态。”

其次，孩子们喜欢这首歌，与这个群体所处的阶段也分不开。

“这首歌所表达的观念，在一定程度上契合小学生的心理发展特点。”窦东徽称，按照埃里克森的人生发展阶段理论，处于小学时期的儿童（六岁至12岁）最主要的发展任务是获得勤奋感，克服自卑感。

这个阶段的孩子需要在学习和社会互动中确认，“我是否可以通过努力实现自己的目标？”而《孤勇者》所表达的“你我一样皆有缺口，但仍要勇敢前行”的观念，给予了孩子们自我肯定的勇气。

“他们渴望自己有勇气、有斗志、不屈不挠、战胜困难，这是生命的勃发，是本能的力量。可能很久以后他们才会认识到自己的渺小，可是小时候他们就觉得自己是世界的中心，自己是强大的。哪个少年不想当拯救世界的英雄呢？哪个小朋友不相信光呢？”网友“兔肉火锅辣辣”也称。

欢欢老师告诉开菠萝财经，游戏和动漫主题曲，一直很受小学生喜欢。不止是《孤勇者》，小学生群体中曾流行过张杰的《逆战》，是为腾讯游戏枪战网游“逆战”所作的歌曲。她的学生还很喜欢张韶涵演唱的斗罗大陆2020年主题曲《破茧》，“只不过当时没有《孤勇者》这么火而已”。

最后，孩子们的创造力、想象力和爱玩天性，也让《孤勇者》这首歌在小学里疯传开来。

知乎网友“香蕉不好吃”称，自己的妈妈是小学三年级语文老师，妈妈表示“听到他们（孩子们）开始翻唱奥特曼版本、熊出没版本和各种搞笑魔改版本。后来跟其他老师交流，发现都是类似的情况。”

欢欢老师对此也深有体会，她称，“小孩子本来就特别喜欢唱恶搞歌曲，我们小时候也唱过‘小鸟说早早早，你为什么背上弹药包’等，现在又正值奥特曼卡片重新流行的时候，孩子们自行对歌词进行改编和二创，加上一些主播为这首歌配上奥特曼的动画剪辑，很容易引发疯传。”

《孤勇者》不只属于小学生

从目前来看，随着热度进一步攀升，《孤勇者》感染的不仅是小学生，其他年龄阶段的人也在受到鼓舞。

窦东徽指出，小学生有更多机会在集体场合听到这首歌，情绪也更外露，而成年人不会在广场上集体高歌，可能只会在孤身暗巷、对峙绝望时默默哼唱。

宋恩则认为，《孤勇者》此前的火爆是覆盖全年龄段的，随着“对暗号”逐渐变成小学生都不爱玩的“烂梗”，年龄段成熟一些的群体，则开始失去兴趣。

在这样的背景下，《孤勇者》的持续火爆，开始引起传播学人士的担忧。他们观察到，短视频作为当下最重要的流量推手，某种程度上会营造出一种全民狂欢的景象，且正在影响不同年龄层群体的审美、信息接收和群体情绪。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍指出，短视频好像成了一个涡轮机，造出来的流量会吸引群体模仿，再产生新的流量，但这反倒提醒我们，更应该警惕和思考流量的影响。

一方面，《孤勇者》能在孩子中传唱，是因为新儿歌的缺失。

“一般来说，流行的BGM并不一定适合孩子，但很多却在孩子中无差别传唱，这是值得我们反思的事情。”朱巍表示，现在的儿童听的还是《小兔子乖乖》《让我们荡起双桨》《种太阳》等传唱已久的作品，因为到千禧年后，市场上没有再出现像之前那样脍炙人口的儿歌，《孤勇者》相当于是弥补了儿歌市场的空缺。

另一方面，借《孤勇者》的热度进行的魔性二创，可能会消解掉歌曲本身的文化价值。

一些歌曲通过短视频平台火遍全网，但往往让人记住的是几秒钟的BGM和二创。歌曲背后表达的情感深度，以及能给人更多启示和力量的思想内涵，反而被忽视了。窦东徽不希望这样的情况发生在《孤勇者》身上。

在他看来，这个时代的流行文化中有很多超级英雄，就像漫威里的钢铁侠、DC里的超人等，但距离我们太过遥远，《孤勇者》告诉我们，普通人的倔强、不盲从、不向命运认怂的个体经验，同样是一种英雄主义，即菲利普·津巴多所倡导的“平凡的英雄主义”。

至于《孤勇者》还会传唱多久，它是否能唤起大家对短视频平台和流行文化影响的思考，需要时间给予我们答案。

（应受访者要求，文中陈胜、宋恩、欢欢为化名。）