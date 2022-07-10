“烟火气”成出圈密码

来源：《工人日报》

作者：罗筱晓

《幸福到万家》的热播，让中国农村剧这一现实题材剧集中的分支再一次受到人们关注。如何在真实反映当下农村生活风貌的同时，让不同代际的观众乐于“同屏追剧”，是这部剧直接引发的思考；而从更大更长远的角度看，现实题材影视剧想要延续蓬勃发展的势头，打破停留于生活表面的困境、在真实基础之上持续探索与突破，是无法绕开的路。

最近，现实题材电视剧《幸福到万家》热播。作为一部以乡村振兴为主题的作品，该剧不仅在首播当晚收视率冲顶，随着剧情发展相关话题也多次登上社交平台热搜榜。

该剧的热播说明，无论题材是什么，现实主义作品要在满足价值引领的同时收获口碑与收视率，就一定要用烟火气带领观众从戏剧走进现实。

故事必须“立得住”

《幸福到万家》改编自陈源斌长篇小说《秋菊传奇》，讲述了在2010年前后，农村姑娘何幸福历经事业与婚姻、爱情与亲情的多重考验后不断成长，从农村走进城市，再从城市回归农村，最终带领万家庄实现物质文明、精神文明、法治文明、生态文明的故事。

开播前夕，网络上就有了不少讨论，这主要源于该剧强大的演职阵容。该片由曾执导过《甄嬛传》《功勋》等剧集的郑晓龙导演，何幸福的饰演者则是近年来成功塑造诸多古装形象的赵丽颖。两位“顶流”主创能呈现出怎样的作品这本身就让人好奇，再加上该剧还有一众实力派演员参演，更是拉高了期待值。

不过，剧集正式播出后，首先引发热议的并非演员本身，而是剧中接连出现的婚闹事件、征地纠纷案等情节。尤其是前者，面对无理婚闹一事，该认为这是“耍流氓”还是“我们村都这样”，成了何幸福与万家村的第一次冲突，也在社交平台上引起许多网友现身说法以及对何幸福坚定反婚闹的支持与共鸣。

对此，导演郑晓龙在接受《工人日报》采访时表示，观众的反应正是《幸福到万家》创作过程中要回答的问题：“此前有大量作品讲了农村由穷变富的故事，但富了之后农村又该如何发展呢？”

从已播出的部分来看，推动剧情和人物发展的最主要动力，就是农村生活中“旧”风俗和“新”观念的冲突与矛盾以及这些问题的最终解决。由于这对矛盾的设置来源于现实生活，又确实反映出当下一些实现物质小康后的农村地区在精神、法治等领域的匮乏，因此对各个年龄段的观众来说，这部剧都是立得住的。而这也是现实题材剧集能否打动人的第一要义。

现实题材要真正的扎根现实

作为洞察农村现实的艺术载体，从20世纪80年代末、90年代初的“农村三部曲”，到本世纪初期的《马大帅》《刘老根》，再到近年来的《白鹿原》《平凡的世界》，农村剧在中国并不乏高水平代表作。不过就在几年前，农村剧的萧条也曾引起过媒体广泛关注。

统计数据显示，2015年中国当代农村题材电视剧仅有15部490集，部数和集数分别占年度电视剧生产发行总量的3.81%和2.96%，其中能给观众留下印象的更是寥寥无几。

一段时间以来，提及农村剧，不少观众下意识都能猜出相关剧情：不是充满天灾人祸的苦情戏，就是罩着农村外衣的谈情说爱、滑稽逗乐式的轻喜剧，正剧也是“套路”满满：好干部带领村民走上致富路。创作的模式化，不仅无法吸引本就与农村有距离的城市年轻观众，就连对农村有记忆的人群也不愿多看

农村剧的困境，在更大范围内的现实题材剧集中同样存在。近年来，“题材满屏、现实扎堆”的火爆场面频频出现，从初入职场的菜鸟到遭遇中年危机的都市男女，都可以找到为自己“量身打造”的剧集。只是有的现实题材剧越看越不现实，要么主人公自带“金手指”一路开挂，要么人物“悬浮”，一边挣着每月5000元（人民币，1045新元）的工资，一边不停换着名牌包，要么就是剧情为了制造冲突不讲逻辑让观众感到无比拧巴。

在中南大学文学院教授欧阳友权看来，现实题材本身没问题，问题是怎样书写和创作现实题材。他认为，如果仅仅把现实作为创作的“打卡地”和“留言板”，作品就很容易停留在书写生活表皮，其内在精神与真正的现实是游离和有隔膜的，自然难有艺术感召力。

现实题材的生命在不断挖掘新的现实

《幸福到万家》不可避免地让人想起了去年的“现象级”农村剧《山海情》。事实上，从去年到今年，电视荧屏上现实题材好剧不少。仅今年上半年，就有《人世间》《警察荣耀》《春风又绿江南岸》等剧集播出，备受期待的《县委书记》《重中之重》《大运之河》等待播剧同样是对当下不同社会现实的表现。

现实题材电视剧在中国电视剧创作中占据越来越重要的位置。6月，在国家广播电视总局日前召开的迎接党的二十大重点电视剧创作暨现实题材电视剧创作工作推进会上，相关负责人也强调，电视剧创作要坚持现实主义创作手法，以真实、平实、朴实的艺术风格描绘人民群众的智慧和创造，真情讴歌新时代人民群众的新风貌、新奋斗。

如何在新的社会现实中挖掘到新的故事，并在导演、演员以及服化道工作人员的共同努力下讲好故事，是现实题材电视剧能否出圈的关键。

《2021中国电视剧发展报告》中曾提到，“烟火气”正成为青年观众眼中的优质中国国产剧关键词之一。而所谓的“烟火气”，可以是何幸福婚礼上让观众一秒回到老家的流水席，可以是《山海情》中黄轩、热依扎等新生代演员毫无违和感的演出，也可以是《警察荣耀》中派出所鸡零狗碎的日常。