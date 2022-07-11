禁售“军”字号商品，严防不法商家“蹭”军队流量

来源：新京报

作者：江德斌

据新京报报道，日前，中共中央军委后勤保障部、中国国家市场监督管理总局、中国国家知识产权局等六部门发布通告，严禁任何单位和个人利用中国人民解放军和武装警察部队名义，以任何形式进行商业营销宣传。严禁线上线下销售“军”字号烟酒等商品。

烟酒等商品打着“军”字号的标志销售，属于违法行为。这些商品并非真实的军供产品，实则是不法商家“拉大旗作虎皮”，利用消费者对“军品特供”的盲目崇拜，以假冒“军”字号来骗得消费者信任，赚取非法暴利。

六部门发文要求禁售“军”字号商品，乃是对市场上泛滥的违规“军供”商品，展开的一次全面彻底清理，将有助于去除“特权思维”，积极维护军队良好形象。

此前“特供”商品被披上神秘面纱，令人深信“特供”商品价高质优。一方面，大量商家打着“特供”“专供”标识的商品旗号营销；另一方面，部分人出于炫耀、拉关系的目的，想尽办法购买一些“特供”商品，用于请客、送礼之需。

事实上，不少所谓“专特供”名酒仅是“打个名头”“名实不副”，有的甚至质量低劣。

早在2011年，中国国家市场监督管理总局等四部门联合下发《关于开展清理整顿部分商品滥用“特供”、“专供”标识专项行动的通知》，至此商品再打上“特供”“专供”标识就属违法行为，诸多以“特供”为卖点的商品也相继换掉包装。

但是，近年来带有“假特供”标识的商品仍在销售，且将阵地转移到线上，为了规避平台筛查，商家还用暗语、谐音等来替代，销售渠道也更加隐秘，其中就包括很多假冒“军”字号商品，“蹭”军队流量牟取暴利。

可见，打击假冒“军”字号商品难度很大，还需要从供应源头入手，对违规者重罚，让厂商不敢逾越法律界限。网络购物平台应采取更积极的技术手段，对“暗语交易”实施监管，真正尽到合理审核义务。

另外，也要提醒消费者，不要盲目相信所谓的“特供”商品，尤其是购买高端酒类产品时，一定要擦亮双眼，尽可能选择正规购买渠道，避免买到假货。否则，损失钱财不说，还可能为自己埋下食品安全隐患。