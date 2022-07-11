中国00后将找工作当成一场“升级打怪”的体验

来源：中国青年报

作者：许子威

“刚开始投了很多份简历都石沉大海，后来才明白，没有回复就是答案。”今年年初，即将在中国西北一所高校毕业的马长森刚结束实习，便又转向另一场求职“海投”之旅。

参加线上招聘会、不间断地刷招聘类公众号消息、加入各企业的求职招聘群……马长森初步估计，那段时间他投递了约上百份简历，能够收到笔试、面试通知的有一半左右。

让马长森印象深刻的是，有一天他完成了3场线上笔试，从早上9点开始做笔试题，直到晚上9点才结束。尽管实际情况往往是筛选简历、参加笔试后就被pass（淘汰）了，但马长森依然格外珍惜每一次进入笔试的机会，他觉得一轮又一轮的考试也是一次又一次的“经验值”累加。

今年，首批00后（指2000年以后出生的人）本科毕业生即将步入职场，就业话题屡屡成为讨论焦点，当“00后整顿职场”“00后拒绝加班”等看似“叛逆”的热词冲上热搜时，殊不知他们中的很多人早已把求职看成了一场“升级打怪”的体验过程。

海投简历也要抓住机会 和“鸡血”舍友相伴求职

刚开始，马长森对自己非常不自信，甚至在一次面试中，他差点儿被面试名单“吓晕”过去。

这是一家位于北京的世界500强企业，马长森对工作内容、发展空间等各方面都非常满意，便投递了简历。而在参加面试时，他发现竞争同一个岗位的，还有来自牛津大学、北京大学、复旦大学等中国国内外知名高校的毕业生。

今年6月，一份由网络求职平台发布的《2022年毕业季调研分析报告》显示，中国一线城市因就业机会、经济实力与区位优势较为突出，仍为大部分毕业生工作首选城市。但生活成本较低、宜居度高的新一线城市更加受到00后的青睐。此外，六成毕业生表示薪酬待遇、个人发展、晋升机制是求职最看重的因素。

在马长森看来，他更愿意把求职描述成一场追寻“双向奔赴”的旅程，“需要自己努力也需要‘看眼缘儿’”。

等待的过程是难熬的，这期间掺杂着成长的苦恼和未知的不确定性。不过，马长森的“海投”策略逐渐起了效果，一段时间之后，他总会被“莫名其妙”地通知笔试面试，在他看来这要归功于他的“鸡血”舍友。

以前，马长森的简历总会因为内容重点不突出、与岗位匹配性不高而被pass，而马长森的“鸡血”舍友仿佛比他更加了解他，不仅能帮他回忆起一些重要的实践经历，还会帮他分析不同经历与不同岗位的匹配性。“我还是我，但调整了表述方式就会变成亮点”，马长森从没想到自己有这么多与求职相关的经历和优势，更没想到舍友帮助他建立起了自信。

除了更新简历，“鸡血”舍友还会参与每个人求职的其他环节，从分享招聘信息、分析岗位的可行性到投递简历，以及之后的每一轮笔试面试。“他在帮助我们从被动等待变为行动起来。”马长森说。

同龄人抱团取暖 求职“避雷指南”在社交平台上线

互联网上也掀起了一场陌生人间的就业经验分享行动。

今年年初，从英国留学回国的张童，原本计划投递几家“排得上号”的头部金融企业，但投了十几家也被拒绝了十几次，她感觉自己的求职难度直线攀升到了“困难模式”。

张童开始分析自己的就业目标是否现实，她发现自己心仪的岗位更加看重编程能力、数据分析能力，而恰恰她的教育背景里缺少这些能力。于是她将目标转向与自身经历最符合，并且门槛稍低的岗位，不久后便收到了第一份offer（即录取通知书）。

根据实际情况调整自己、正确认知自己，是张童在这段经历中最大的收获，她想记录下自己的成长。收到offer的当晚，张童就在社交媒体上更新了一个名为“2022应届生血泪教训”的帖子，一夜之间这个帖子收到了上万条的点赞、评论和私信。

张童没想到帖子“火”了，更没想到存在求职困惑的同龄人有这么多。为了帮助更多的人，张童把自己的整个求职过程划分为“正确认知自我”“准备简历”“笔试面试经验”三个大专题，并详细记录下自己在每个阶段的心态转变以及应对办法。

在社交平台分享求职经验的人还有很多，方式和内容各式各样。比如，各行各业的年轻人拍摄自己的工作Vlog（即影像网志）；毕业生们分享“避雷指南”经验帖；组建“应届毕业生反焦虑”“今天有收到offer吗”“校招遗漏人才自救中心”等互动交流小组。

张童觉得，这种方式会减少信息壁垒，进而消除自己小世界的不确定性，还会收获一些正反馈。“但经验帖只是参考系，每个人都有自己的坐标和境遇，最终解决问题还是要靠自己”。

中国社会科学院社会学研究所青少年与教育社会学研究室副主任、研究员朱迪认为，对于年轻人来说，这是一种更有效的解决问题的方式。年轻人不仅可以跨地域、跨空间去分享经历和经验，还能搜索到行业内前辈们的帖子，实现了跨代际、跨行业的交流，在某种程度上来说可以帮助他们规避一些人生“弯路”。

为何年轻人嘴上说“躺平” 实则拼命努力

当00后们加入职场，“躺平”“佛系”“摆烂”等网络词语逐渐走红，但也出现了“内卷”“支棱起来”“冲冲冲”等代表着奋斗的热词。看似矛盾的词语背后却映射出新时代下，年轻人对工作的新定义。

朱迪曾经对比研究过近20年来国内外关于价值观问题的调查数据，她发现，当代年轻人更加追求工作与生活、家庭之间的平衡；相对于其他发达国家，中国年轻人的工作至上伦理相对较高，但从我国纵向发展数据来看，相较于20年前有所下降。

朱迪认为，当年轻人的工作至上伦理下降之后，他们更多地追求情感满足以及自我实现，为工作而牺牲休闲娱乐的观念在下降。不过，一旦生活压力凸显出来，年轻人更加愿意为改变生活去付出更大的努力。

毕业于北京某高校的王文萱，就是在一轮又一轮的求职招聘过程中逐渐找到了自己角色的定位。从去年9月开始，王文萱前前后后投递了十几家位于北京、上海的互联网公司，但最终都止步于最后的面试环节。面对高昂的房租和工作压力，王文萱决定选择离开一线城市。

不过，回到家乡的王文萱并没有从此轻松。在她看来，小城市的机会相应减少了很多，一份好工作往往更是“挤破了头”。

如今，在小城里的王文萱在努力去寻找一份“好工作”。她觉得，不管在哪个城市、做着什么工作，永远保持努力、保持乐观才是人生应有的命题。

年轻人如何找到一份适合自己的工作？朱迪认为，年轻人需要反思自己对“好工作”的定义标准是来源于他人的想法、社会大众的认知，还是真正符合自己价值追求、兴趣爱好的标准，如果一味地对“好工作”设定严格的标准，很有可能是在给自己的发展设限，进而失去很多机会。

“年轻人找工作没必要短时间内追求完美，当自己把严格的标准变为限制时，就可能成为达到完美路上的最大障碍。”朱迪说。

(应采访对象要求，文中王文萱为化名)