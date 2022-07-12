霍乱并不浪漫，但也没那么可怕

来源：澎湃新闻

作者：张田勘

据中国武汉市武昌区卫生健康局通报，7月9日晚，武昌区疾控中心接医院报告，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热，血清学凝集试验为O139阳性。经省市区三级疾控中心复核，该病例的血清学凝集试验为O139阳性，诊断为霍乱，毒力基因阴性。患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。目前未发现新增病例。

提到霍乱，很多人首先想到的，估计是加西亚·马尔克斯的《霍乱时期的爱情》。不过，可以肯定地说，在医疗水准和卫生条件极大改善的国家和地区，像这部小说中的情景是绝不会重现的，除非是卫生条件不够好的一些发展中国家。

霍乱被列为甲类传染病，原因在于，这种细菌性疾病会导致严重腹泻和脱水，如果不对病人救治，很可能会在数小时内致命，即使患者之前身体非常健康，也会因为迅速脱水而死亡。霍乱被感染后的死亡风险通常小于5%，但如果不及时就诊，或者受医疗卫生条件限制而得不到正规渠道治疗，病死率可能高达50%。

不过，现代的霍乱与历史上的霍乱流行已经有本质的区分。首先是，尽管霍乱被归为甲类传染病，但也被视为是地方性疾病，主要发生地是在发展中国家和地区，非洲与东南亚是高发地区。霍乱每年造成全球约300万人染疫，造成数万人死亡，大部分是发生在非洲和东南亚。

霍乱是通过水源性污染而传播。非洲、东南亚和海地共和国等现在仍存在大量霍乱病例，主要是因为贫困、战争或自然灾害，人们被迫生活在拥挤的环境，而且饮用水缺少消毒，以及缺少厕所或厕所卫生不良，在这样的环境造成霍乱流行并大量传播。由于发达国家已经实现了现代污水和水处理，基本上已经消灭了霍乱。

如今，中国大中小城市基本上普及了经过消毒和卫生处理的自来水，农村一些地区也是如此，再加上卫生条件的改善，霍乱在中国很难掀起风浪。此次武汉大学出现一例霍乱，虽然原因有待调查和观察，但现在病情已得到控制，既说明当地疾控中心的反应迅速，也表明在有良好卫生条件和习惯的环境下，霍乱难以成为大规模传染病。

需要注意的是，霍乱也有一个特点，容易成为防疫的短板：霍乱菌（霍乱弧菌）会在粪便中隐藏七至14天，会在较长时间通过排泄污染的水源和食物，从而传染他人。而且，一些接触霍乱菌的人，很多也不知道自己受感染。霍乱病例多数伴有轻度或中度腹泻，一般难以和其他问题造成的腹泻区分开来。

因此，需要在出现症状早期进行科学诊断和防治。对于普通大众来说，需要了解的是，霍乱引起的腹泻来得很突然，而且会很快导致液体流失（每小时流失量多到约一公升）；霍乱引起的腹泻通常呈白色奶状，类似淘米水；霍乱病人有恶心和呕吐，特别是霍乱早期会出现呕吐，可持续几个小时。

另外，伴随脱水的体征和症状有其他应激性症状，如疲乏、眼睛凹陷、口干、极度口渴、皮肤干燥、干瘪，皮肤捏成皱褶后会反弹缓慢，少尿或无尿、低血压、心跳不规则等。如果能够及时就医，加上迅速的实验室检查，化验大便，可以很快确诊并进行对症治疗。

眼下，正当酷暑，是各种微生物污染饮水和食物并造成传染病高发的时节，注意饮食饮水卫生，可以把好病从口入关，如饭前、便后和加工食物前，要用流动的水和洗手液洗手；喝开水，不喝生水；不使用不洁的水漱口、刷牙、洗食具、洗水果、洗蔬菜和其他食品；不吃生的食物，食品在吃前要煮熟、煮透等。

根据中国国家卫健委疾病预防控制局此前公布的数据，2021年，全国霍乱报告发病五例，无死亡病例；2020年中国霍乱报告发病11例，无死亡病例；2022年1月、3月，中国霍乱报告发病共两例，无死亡病例。

一句话，只要生活方式健康，出现相关症状及时就医，霍乱在中国就不会大规模传播。