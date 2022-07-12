来源：中国新闻周刊

作者：孙晓波

疫情解封后的上海，除了抓生产、促消费之外，还在抓紧时间抢人才。

日前，上海发布最新落户政策，明确在沪各高校及其他地区“双一流”高校/学科应届硕士毕业生，符合相应基本条件即可落户。

这是继6月初针对留学回国人员出台落户政策后，上海再次放宽落户门槛。

自2020年以来，上海已多次放松落户。此次上海放松落户限制，距离上一次出台放松政策更是不足一个月。如此高的频率，也让户口含金量很高的上海流露出对人才的渴求。

与此同时，长三角另一重要城市杭州近日也放宽了落户政策，全日制普通高校本科以上学历者，在市区就业并正常缴纳社保的即可落户杭州市区。

长三角一直以来都是吸引人才的高地。在《中国城市人才吸引力排名：2022》中，上海位居人才吸引力城市第二，杭州排名第五。

此次，上海、杭州接连降低落户门槛，也被舆论形容为“组团抢人”，引起外界的高度关注。

“抢人”将成为常态

6月底，上海市教委等四部门联合发布了《关于做好2022年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业工作的通知》。通知附件《2022年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法》（以下简称《办法》）明确，上海市所有高校的2022级硕士应届毕业生，可直接落户上海。

《办法》内容还显示，全国世界一流大学建设高校的2022级硕士应届毕业生，可直接落户上海；全国世界一流学科建设高校的2022级硕士应届毕业生，建设学科毕业生可直接落户上海。

此外，针对应届普通高校毕业生落户条件也有所放宽。上海四所世界一流大学建设高校的2022级本科应届毕业生，直接落户上海；在沪世界一流学科建设的应届本科毕业生，在五个新城、南北地区重点转型地区就业的，可落户上海。

数据显示，今年上海高校毕业生共22.7万人，较去年增加2万人，增量为五年来最多，其中今年上海毕业的全日制研究生可能会逼近5万。有舆论指出，这次落户政策的放松，无疑将吸引大量的毕业生留在上海发展。

相较上海的落户新政，杭州的政策更为宽松。

6月27日，杭州公布了最新的《全日制本科和硕士学历人才落户政策》，明确全日制普通高校本科及硕士研究生、2017年后录取的符合条件的非全日制研究生，毕业两年内可“先落户后就业”。

此外，长三角地区的另一明星城市苏州，也在频繁降低人才落户门槛，弥补高等教育资源不足的短板。

据苏州发布6月15日消息，苏州市人才服务中心今年进一步扩大了“人才落户直通车”的范围，合作院校由去年的在苏本科院校扩大到全中国的高校，目前已有21所，还在不断增加中。

“人才落户直通车”是苏州与市内外合作院校联合举办的活动，以“简少的材料、简单的流程、超快的速度”为2022届全日制毕业生提供落户服务。

上海、苏州、杭州正好是长三角GDP排名前三的城市，也向来是吸引人才的高地。

以杭州为例，去年杭州引进35岁以下大学生48.3万人，并连续11年入选外籍人才眼中最具吸引力的中国城市；而上海更是在《中国城市人才吸引力排名：2022》中位居人才吸引力城市第二，外来人口常年保持在1000万以上。

2021年长三角常住人口合计增长接近110万人，显示出强劲的吸引力。因此，此番“组团抢人”也吸引了诸多关注。

沪杭苏之外，合肥也于近日发布了人才发展若干政策，成为又一个加入到“抢人”行列长三角城市。

赢得年轻人，才能赢得城市未来。在业内专家看来，随着经济增长转向创新驱动和产业转型升级，对人才的竞争成为必然，对高素质人才的争夺将成为今后城市、地区竞争的一个常态。

“纵观城市的发展，青年友好型城市基本上都是能够迅速发展的城市。”南京大学长江产业经济研究院研究员踪家峰说，像上海这样的大城市已经达到了一定高度，进入人才推动的发展阶段，需要不断地创造条件吸引更多的人才。

“多亏有外来人口”

一直以来，上海的落户政策相对严格。此前，在中国多个城市掀起“抢人大战”时，上海也一直保持“旁观”姿态，此番降低落户门槛加入“抢人”行列，自然饱受关注。人口结构的变化，被认为是上海落户政策不断调整的关键因素。

复旦大学发展研究院常务副院长彭希哲对中国新闻周刊表示，中国的人口增长已经走向零增长乃至负增长，大规模的人口增长的态势正在逐渐结束，年轻劳动力供给成为一种比较抢手的资源，上海也面临着这样的挑战。

他说，上海的老年人口现在约有580万，每年大约增加20多万，但同时上海每年出生人口也就10万，“如果没有新的人口进来，那么上海的人口老化会非常迅速”。

上海市统计局数据显示，截至2021年末，上海全市常住人口为2489.43万人。其中，户籍常住人口1457.44万人，外来常住人口1031.99万人。全年常住人口出生11.6万人，死亡13.9万人，常住人口自然增长率为-0.92‰。刚刚过去的2021年，上海仅增加1.07万人。

彭希哲估算，上海现在有将近800万人与老人及为老服务相关，再加上200万左右的儿童，非劳动力人口有将近1000万。他说，上海要完成“五个中心”（国际经济、金融、贸易、航运和科创中心）建设，要具有活力，有很大的压力和挑战，“所以我们才看到上海正适当地放宽人口调控（政策）”。

中国社科院人口与劳动经济研究所研究员王广州对中国新闻周刊说，上海户籍人口很早就出现负增长，因为生育率非常低，人口老龄化程度比较高，“现在多亏有外来人口撑着”。

上海的情况，同样出现在长三角的其他城市。作为中国老龄化程度最高的区域之一，整个长三角都面临着人口负增长的压力。

近年来，江浙沪的常住人口出生率一直低于中国平均水平，加之老龄化程度不断提高，人口自然增长率持续承压。

2021年江苏常住人口出生率为5.65‰，人口死亡率为6.77‰，人口自然增长率为-1.12‰。这是新中国成立以来，江苏年度人口自然增长率首次转负。

浙江统计公报显示，2021年浙江出生率为6.90‰，死亡率为5.90‰，自然增长率为1.00‰。按此计算，2021年浙江自然增长人口为6.5万人左右，虽然保持正增长，但1.00‰的自然增长率也创下自1978年以来新低。

暂无人口负增长之虞的安徽，也感受到来自出生率下滑的压力。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，在人口出生率呈现下降趋势的情况下，能否吸纳更多外来人口和高素质人才，成为城市竞争力的重要因素。

应对疫情带来的冲击，也被认为是上海此次人口新政的重要原因。

厦门大学经济学院副教授丁长发对中国新闻周刊说，疫情对上海的影响非常大，4、5月份上海财政收入断崖式下降。通过适当放开落户政策，上海一方面希望能够引进人才，另一方面也有恢复城市经济的考量。

2022年3月暴发的疫情对上海经济社会发展产生了巨大的冲击。上海市统计局6月17日发布的全市各项经济指标显示，今年前5个月，上海出口、投资、消费等主要经济指标均出现负增长，低于中国平均水平。

在此背景下，上海5月29日发布了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，提出“当务之急就是要全力落实中央部署，保企业、保就业，努力稳住经济基本盘”。

踪家峰对中国新闻周刊表示，上海的疫情虽然已经得到了控制，但背后也暴露出一些问题，比如有些人在这个节点上选择离开上海。他认为，上海现在放宽落户新政，实际上也是给更多人吃“定心丸”。

同样，处在长三角的杭州、苏州等地，也饱受疫情的困扰，出台吸引人才的新政，自然也有恢复城市经济的考量。

要吸引人，更要留住人

值得注意的是，中国高校人才流动数据显示，在最欢迎外来人才方面，长三角已落后于珠三角。

以上海为例，虽然近年来上海针对外来人才落户出台了很多改善措施，但仍改变不了外地毕业生落户难的现状。

反观珠三角，虽然高等教育资源不如长三角，但一直是吸引外地人才的高地。比如深圳没有本土985大学，但深圳长期是985高校毕业生排名前三的就业目的地。

虽然近两年来，上海多次放松落户政策，但落户门槛依然相对较高，尤其是面对深圳本科落户“秒批”。

为了争抢人才，上海此前为清华北大毕业生大开绿灯，本科毕业即可直接落户上海，但是结果却并不尽如人意。在多位受访专家看来，上海最新的落户政策门槛并不低。丁长发对中国新闻周刊表示，二线城市已经大规模放开，有的甚至零门槛。他说，“如果未来老龄化继续加剧，上海肯定会继续降低落户门槛。”

对一个城市来说，吸引人才落户固然重要，但更重要的是真正把人才留住。彭希哲对中国新闻周刊说，各地不断出台人才政策，但具体这些人才在当地能不能生存和发展下来，很大程度上不是靠人才政策本身就能解决的。

他说，上海是一个人才高地，可能要抢人相对容易，但是要留人并不容易。对年轻人来说，更加看重的是生存和发展的环境，以及生活条件，“光一个户口是不能解决这些问题的”。

彭希哲说，“人才的引进和人才的使用，以及人才引进后能不能留得住，能不能用得好，是一个综合性的公共政策。留住人才的关键是要提供更高水平的公共服务，营造好硬环境和软环境。”

在踪家峰看来，一个城市能不能留住人才，除了硬件条件外，一个开放包容的环境也十分重要，“要以更加开放、包容、友好的姿态来欢迎年轻人”。