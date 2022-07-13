“马踏飞燕”玩偶何以走红？

来源：人民日报海外版

作者：赖睿

最近，甘肃省博物馆推出的“马踏飞燕”毛绒玩偶在网络走红。这一系列玩偶以甘肃省博物馆馆藏文物铜奔马为原型，绿茸茸的马儿造型憨态可掬，咧嘴笑得欢脱，活力满满；马蹄下的“飞燕”则翻着白眼，一幅无奈状，活似表情包。这呆萌可爱的玩偶迅速俘获了网友的心，线上线下卖到脱销。

一款文创产品受欢迎，离不开深厚的文化底蕴作为根基。铜奔马是东汉青铜器，奔马三足腾空、一足超掠飞鸟之上，身姿矫健，是甘肃博物馆的镇馆之宝，也是中国最具知名度文物之一，具有极高的文物价值。它出现在中小学课本里，是中国旅游的标志，还曾到多国巡展，名扬海外。如今，铜奔马化身毛绒玩偶，走出博物馆、课本，触手可及，更让大家觉得亲切、亲近。而在玩偶有趣的外形里，蕴含着深厚的文化内涵，也激发了大众心底的文化认同和文化自信。

在海量的文创产品中，一款产品要脱颖而出并不容易。从文物到文创，不是简单的转换材质或复制图形，而是要融入对文物内涵的深入理解，并在此基础上进行大胆创新。此次“马踏飞燕”玩偶走红，也正说明了出新出奇的创意和接地气的设计，才是文创产品“出圈”的关键。

据甘肃省博物馆设计团队成员介绍，这件玩偶造型从造型构思到产品上市，团队花了半年时间。玩偶看起来诙谐风趣，同时也很认真地还原了文物的姿态。原来，我们平常所见铜奔马多为其侧身，昂首嘶鸣，疾足奔驰。而转到铜奔马的正面会发现，马首是作咧嘴状的。设计团队正是以此为突破口，在尊重文物原型的基础上，抓住铜奔马正面自带喜感的特点，突出马儿俏皮可爱的神态，设计出这款毛绒玩具。身姿矫健的奔马变成呆萌可爱的玩偶，既接地气，又新颖有趣，这样的反差萌，谁人不爱呢？

事实上，各大文博机构近年来纷纷推出文创产品，用巧思妙想激活了收藏在博物馆里的文物。从故宫日历，到河南博物院的考古盲盒，再到此次甘肃省博物馆“马踏飞燕”玩偶，文创产品拉近了大众与文物的距离，吸引了更多人走进博物馆，了解文物背后的故事，进而感受中华文化的魅力。

一款优秀的文创产品能够与文物、博物馆形成良性互动，带来社会效益、文化效益和经济效益的多赢。期待有更多独具匠心的文创产品诞生，让传统文化走进现代生活，更加鲜活生动地讲述丰富多彩的文物故事。

