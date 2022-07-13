“雪糕刺客”多隐藏于小卖部中

来源：法治日报

炎炎夏日来袭，雪糕无疑成了人们清凉解暑的不二选择。可是，当你进入一家便利店，在冰柜里顺手拿起一支其貌不扬的雪糕去收银台结账，店员报出的价格却让人“心惊”。这就是大名鼎鼎的“雪糕刺客”。

在“雪糕刺客”广受社会诟病之时，由国家市场监督管理总局发布的《明码标价和禁止价格欺诈规定》(以下简称《规定》)于2022年7月1日正式施行，剑指“雪糕刺客”在内的各类“价格刺客”。

《规定》的实施能否震慑住“雪糕刺客”？连日来，《法治日报》记者走访了多地大型商超、连锁便利店和小卖部，发现大型超市和连锁便利店大多已经在冰柜上标注了雪糕的价格，而部分便利店和小卖部仍存在价格不清晰的情况。

记者注意到，大型商超对《规定》落实明显优于其他商业体，基本能做到对冰柜内雪糕“应标尽标、标价醒目”，少数超市仍存在漏标和货签不对位的问题。

在山西省太原市的几家大型连锁百货超市，记者进入超市冷藏区看到，同一品牌的雪糕大多放置在同一冰柜中，无一例外均贴上了价格标签。

在北京市、陕西省西安市的一些大型连锁超市，虽然很多雪糕的价格不低，但都明码标价，且做到了整齐摆放、货签对位，让顾客一目了然。记者注意到，有的超市在冰柜上贴了二维码，扫码便可以获取雪糕价格。

但也有一些商超，货签对位情况有待改善，冰柜内的雪糕品种繁多，价签集中贴在一处，“非常考验我们消费者的眼力，要仔细看才能对得上。”北京市民王先生说。

“雪糕成为‘刺客’，首先在于没有明码标价，消费者的知情权和选择权没有得到保障。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江告诉记者，消费者拿着雪糕去结账，发现价格远超预期，即便完成付款，也违背了真实购买意愿，是被迫接受高价。

“消费者最反感的是，高价雪糕与平价雪糕混同销售，不进行明码标价。”中国消费者协会投诉部主任陈剑说，明码标价是经营者的应尽义务，“雪糕刺客”侵害了消费者知情权。

记者走访连锁便利店时注意到，不少便利店的价签附有雪糕缩略图，便于消费者识别，这是一个亮点，但其在全面标价和货签对位方面仍存在明显不足。

7月4日，记者走访部分便利店发现，虽然大多数店铺对雪糕明码标价，但仍有少数存在价签不全、更新不及时甚至张冠李戴等问题。在一家便利店，记者就一款没有价签的草莓味雪糕向店员询价，店员建议“扫一下”，扫码结果超过10元。不过，几天后记者再去该店发现，这个问题已经得到了整改。

7月8日，记者走进西安市雁塔区一家便利店看到，店里有两个冰柜，其中一个冰柜中躺着“钟薛高”，而其米酒玫瑰味和海盐椰子味雪糕的价签却贴在了另一个冰柜上，丝绒可可雪糕则根本没有价签。

在被问及为什么价签不全时，这家便利店的店员解释说，有一些雪糕是才到的新品，还没来得及贴价签。而对于货签不对位的问题，店员表示价签上有缩略图，顾客看图买不会搞混。

还有一些便利店，高价雪糕基本都贴上了价签，而5元以下的相对低价雪糕则没有贴上价签。店员对此解释说，“这个顾客都熟，知道大概多少钱”。

当下，“雪糕刺客”频现的，更多是在街边小卖部。

在西安市碑林区某老式居民小区的小卖部里，冰柜里摆满了各种雪糕，价格有高有低，都没有贴价签。“贴那东西干啥，你问我价钱不就行了！”店主说。

在西安市莲湖区的一家烟酒商店，冰柜中的高端品牌钟薛高、索菲亚等雪糕与平价雪糕摆在一起，同样没有明码标价。记者拿了一支钟薛高和一支巧乐兹，结账时店家告知需付19元。在被问及为什么这么贵时，店家才说明钟薛高15元，巧乐兹4元。面对记者“不明码标价、把高价雪糕与平价雪糕放在一起”的质疑，店家称，冰柜上贴太多价签遮挡视线，顾客不好挑选，摆放时按牌子分类，没有刻意把贵的和便宜的放在一起。

7月9日，在太原市一居民小区的一家超市里，共有三个冰柜，涵盖的雪糕品种非常多，记者遍寻不见价格标签。店家表示，一开始也给雪糕贴上了价格标签，但时间久了，价签都破了、掉了，并且品种太多了，整理起来太麻烦，干脆不贴了。店家表示，这里做的都是熟人生意，不会骗人。

根据《规定》，明码标价应当根据商品和服务、行业、区域等特点，做到真实准确、货签对位、标识醒目。而在记者调查过程中，“嫌麻烦”是不少店家给出的未明码标价的原因。

尽管大多数个体老板都认为给雪糕贴价格标签不是必要的，但很多顾客并不这么认为。西安市民刘先生说，有时候买雪糕，两三支雪糕几十元，真的很贵，但店家都扫码了，退回去实在不好意思，就硬着头皮买了，“如果明码标价，一开始就不会选这么贵的”。

陈音江建议，终结“雪糕刺客”，经营者要自觉守法、明码标价、货签对位，诚信规范经营；各地价格主管部门依法查处、规范市场主体的价格行为。消费者也要擦亮眼睛，理智消费，发现商品售价与标价不符或者没有价签，消费者要敢于说“不”，及时拨打12315进行投诉举报。

全国消费经济学会学术委员会副主任洪涛认为，相关部门在加强雪糕质量检查、防止高价低质产品招摇过市的同时，也应适度对部分高价雪糕给予最高限价或指导价的限制。在新老品牌根据市场需求推陈出新的同时，也应鼓励更多的低价优质产品流向市场。