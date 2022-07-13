“云吸猫”一时爽 但未必越吸越爽

来源：科技日报

最近公布的一组数据显示，截至2021年末，中国养猫和养狗的人群数量占比均超过50%，且养猫人群数已超过养狗人群数——“喵星人”成为更受欢迎的宠物。

在短视频领域中，和猫有关的内容收获了更多的流量。在短视频平台抖音上，与猫相关的话题数超98万，视频数超4500万，整体播放量突破3000亿。

那么，猫类短视频为何如此火爆？人们从中又能够获得什么呢？

诱发受众的积极情绪

网上流传着这么一句话——“吸猫一时爽，越吸越爽”，而“吸猫”一词也生动地反映出部分人对猫咪的喜爱。

“萌”是人们对猫最直接的印象，也是大多数人对猫有好感的根本原因。“萌”能够唤起人们多种正向情绪，包括爱、愉悦等。此类媒介内容在传播过程中，可以诱发受众的积极情绪，而这些积极情绪能让此类信息得到更为广泛的传播。这也就是猫类短视频转发量大的原因之一。

同时，与猫咪互动在一定程度上还可以调节人们的情绪，使自我情绪状态得到调整、缓解压力。一些猫咪饲养者还会在社交媒体平台上互相交流，从而形成了相关的群体认同，这就满足了人们在社交方面的需求。

除此之外，猫类短视频火爆的原因还与人们更爱“云吸猫”有关。

“云吸猫”是指在互联网上频繁观看与猫咪相关的图片、视频，从而获得与现实生活中撸猫类似的满足感的行为。与图片不同，短视频糅合了图片、影像、声音等多种元素，能给人们带来更好的观看体验，因而它也成为网友“云吸猫”的主要方式。

“云吸猫”的流行，其一得益于短视频平台让部分人可以不受时空限制随时观看猫咪短视频。其二，缘于部分人自己没有条件养猫，就以刷短视频的形式替代线下豢养。其三，相较实际养猫的劳心劳力，猫咪短视频带来的愉悦更易得。

过度沉迷或造成拖延

猫类短视频虽然能带来积极的情绪体验，起到情绪调节的作用，但也可能会带来一定的负面影响。

一项针对“吸猫”的研究显示，人们在网上看与猫相关的图片、视频的频率越高，越容易产生继续观看的想法，而这往往会导致其忽略当下本应聚焦的重要事项、从而造成拖延。长此以往，拖延的情况或会进一步加重，同时拖延又会使个体产生内疚感。

虽然目前尚无实证研究明确表明，看猫类短视频与拖延症之间存在因果联系，也暂时没有证据显示过度观看猫类短视频会使受众沉迷其中，但已有许多研究表明社交媒体、智能手机的过度使用可能导致网络沉迷。

因此，“云吸猫”虽好，也不要过度，不要让其扰乱我们原本正常的生活。

2021年《科学》杂志与上海交通大学联合发布全世界最前沿的125个科学问题，在生命科学领域，“人类为什么会对猫狗如此着迷”赫然上榜。未来，或许科学家可以从更多的视角来研究、探讨人们喜爱猫咪短视频的原因。