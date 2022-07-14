每个人都有一颗仰望星空的心

来源：澎湃新闻

作者：与归

上一次来自遥远宇宙的照片刷屏，大概还是2019年。当年4月10日21点整，由事件视界望远镜拍摄的距离地球5500万光年的M87*黑洞的照片，呈现在全球人眼前，那也是人类有史以来拍摄的第一张黑洞照片。

今天，韦布望远镜的首秀，再次惊艳人类，那一张张璀璨的星空照片刷了屏，真的成了朋友圈的一股清流。

在赞叹星空之美的同时，不少网友表示看了之后，觉得生活中的烦恼、纠纷、悲欢不值一提。的确，宇宙之浩瀚，个人之渺小，人生之须臾，常常提醒我们要充满敬畏心，也激发着好奇心，去开阔眼界和心胸，跳出琐碎生活的樊笼。仰望星空，或许不能让我们普通人有什么科学发现，却可以扫除一天的疲惫。

坦白说，超过99%的网友都不是物理科班出身，但这并不妨碍每一个人仰望星空的热情和激动。一位网友说，“我们最大的共同体是宇宙，不要锁在小小的悲欢里。”诚如此言。当我们为那些美轮美奂的星空由衷地发出赞美，脑海中生出一个又一个梦，星空就成了我们最大的共识、共同的追求。

星空是一种客观存在，它本身并不具备精神力量，但是人们仰望星空，却可以在壮丽浩瀚中找到满满的力量。这也触发我们去思考：星空之美是否源于人们的心灵之美？所有动物的眼睛看到的星空，也是如此美丽吗？美到底是一种客观存在，还是人类自发的心灵意识？这种天人交互，让我沉醉。

在此次韦布拍摄的照片中，其中一张的左上角有一团红雾，那是距离我们131亿光年的星云。这也就意味着，此时此刻我们看到的，是这个星云131亿年前的样子。看着它，脑海里突然就浮现一句颇具诗意的话：远方不只有远方，还有从前。从前慢，能有多慢？可以是131亿年。

小时候，在知道了光年的概念后，我常常仰望星空：是不是只要视力足够优秀，视野足够远，我们可以清晰地看到从前的一幕幕？如果将来有更先进的镜头，可以让我们看到遥远星球的生命，而他们的生活场景来自亿万年前，这是一件多么美妙的事啊：那不就是一部部大自然亲自拍下的纪录片、一座座真实得不能再真实的博物馆吗？

再反过来想，如果我们到了遥远的宇宙深处，再回看“过去的地球”，那不就是在重温历史吗？我常常沉醉于这样的遐想，而这遐想给我期待和力量。或许，韦布背后的科学家群体，也有同样的力量驱动吧。

中国科学院高能物理研究所研究员张双南曾说，“杞人忧天”的背后隐藏着非常深刻的科学意义：做一些看起来不切合实际的、和生活没有关系的、没有什么用处的事情，担心的都是那些遥远又不着边际的事情。

这其实正是人类的伟大之处。就是因为有这样的“杞人忧天”，有温饱之外的求知欲望，我们才创造了文明，才有了今天人类社会丰富多彩的样子。有网友说，“有的时候就在想，要是可以生在人类可以开宇宙飞船在星际遨游那个时代多好。”不要小看这一句话，这就是科技发展、文明进步最原始的动力。

刘慈欣在《朝闻道》里的一个情节设定，充满了人类文明的史诗感：一只猩猩仰望星空的时间超过了一定的阈值，于是，人类的文明开始了。

所以，人和人类，都要继续看向远方，远方有从前，也有未来。

