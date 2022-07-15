不能拍蒜的张小泉，是“蒜你狠”还是“刀装蒜”？

来源：中国新闻周刊

作者：余源

7月13日，中国知名菜刀品牌张小泉菜刀因拍蒜断裂引发网民热议。对此，官方客服表示，不建议使用张小泉菜刀去横拍大蒜、黄瓜。

把大蒜放在案板上，将菜刀用力一拍，再切成末，这不过是中餐烹饪中极其寻常的一幕。那么，张小泉菜刀为什么会断呢？是“蒜你狠”还是“刀装蒜”，菜刀到底能不能拍蒜？

据了解，张小泉品牌始创于明崇祯元年（公元1628年），由安徽铁匠张小泉创立，至今已有近400年历史。是中国国家商务部认定的第一批独具民族记忆和中国风范的中华老字号企业。

拍蒜后刀断了

近日，有媒体报道称，中国广州市民王女士用刚买不久的张小泉菜刀拍蒜后，菜刀居然断了。

于是王女士带着疑惑找到张小泉菜刀售后客服。据双方沟通截图显示，她向客服投诉说：“这个刀好离谱，我拍蒜子，它就断裂，没见过这么脆弱的刀，刀还能拍蒜吗？”而客服直接回应：“不能。”

王女士将自己的经历发到网上后引发热议，相关话题冲上微博热搜，阅读量达1.8亿。有网友留言：“不能拍蒜的菜刀不能容忍。”更有网友调侃“蒜你狠！”“不能拍蒜的刀，是装蒜的刀”。

从王女士展示的图片看到，这把断开的菜刀的刀背上刻着“张小泉，斩切刀，50Cr15Mov”。中国新闻周刊在张小泉天猫旗舰店内看到，该把刀的挂牌价为99元/把（人民币，下同，约21新元），月销量10000+，是店铺中人气收藏榜第三名。

张小泉方面告诉中国新闻周刊，涉事的产品属于中端产品，特色是锋利度较高，适合片菜和精细加工食材，它本身也可以用于拍蒜，但会有一定的断刀风险。张小泉不建议用精细加工的刀具来拍蒜，倡导专刀专用。此外，报道中提到的菜刀并非消费者“新买的”，而是在2020年9月购买的。

张小泉方面同时表示，公司的刀具都有严格的品质控制流程，本产品按照中国相关抽样检验标准，属于合格产品，公司暂不考虑产品停售或者下架。

中国烹饪大师、萃华楼餐饮集团总经理王培欣告诉中国新闻周刊，在自己30多年的职业生涯中，还从没有过拍蒜刀刃会断的情况，即便要断也是刀把断。“而且从价格来说，这把刀并不算便宜，萃华楼后厨所使用的菜刀也不过五六十元一把。”在他看来，除了水果刀，中餐的菜刀都可以用来拍蒜。

刀断了正常吗

公开资料显示，“张小泉”如今已成为一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造企业，公司的主要产品包括剪具、刀具、套刀剪组合和其他生活家居用品。

2021年9月6日，张小泉在创业板上市，被誉为“剪刀第一股”。上市首日，张小泉股价高开331.88%，报29.80元/股，总市值达46亿元。然而之后公司股价一路跌跌不休。截至2022年7月14日收盘，张小泉股价为17.02元，总市值26.55亿，股价和市值都大幅缩水。

经营业绩方面，张小泉靠着“卖剪刀”，在2017-2020年分别实现营收3.14亿元、4.1亿元、4.84亿元和5.72亿元。同期净利润分别为0.48亿元、0.44亿元、0.72亿元和0.77亿元。

2021年，张小泉实现营收7.6亿元，较上年增长32.81%；同期净利润为7873万元，与上年同期相比微增1.96%；当年销售生活五金制品达5567万把。

中国新闻周刊就此联系张小泉，对方表示，根据公司闭环质量管理体系要求，对于涉事产品进行了深度分析，大体判断如下：

此产品的钢材为50Cr15MoV，工艺与产品定位为硬度较高、锋利度较好的产品，一般而言，这类定位的刀具韧性相对就会比较差（俗称比较“脆”）；其次，如果在使用过程中，发力过猛，且在刀具表面受力不均匀的情况下，刀体承受的压强变大，刀具因为硬度较高，无法通过形变释放内部的力，就易导致刀具断裂。当然，影响刀具断裂的因素还有诸如拍击物的体积、形态、硬度，刀体受力的位置和面积等等诸多变量因素，公司实验室仅对上述产品做出一般性推断。

一位冶金行业从业人士向中国新闻周刊表示，50Cr15MoV(5铬15钼钒钢)是优质不锈钢材料，其中C—Carbon即碳的成分，决定了钢材强度；Cr—Chromium即铬的成分，影响腐蚀性和锋利度持久性；Mo—Molybdenom即钼的成分，增加钢材的强度；V—Vanadium即钒的成分，增加钢材的强度。而50代表碳含量的百分比，15代表铬含量的百分比。碳含量越高，刀具的硬度越高，金属含量越高，韧性、耐腐蚀性相对会更强，使刀具性能优越，使用寿命更长。

“材料硬度和韧性成反比，硬度越高韧性越差。切片刀需要的是硬度，而且刀刃越薄越好用，但是这样的后果就是钢韧度差，也就是特别脆，要避免磕碰。”该人士称。

秦伟伟兰州牛肉面创始人秦伟指出，如果菜刀确实使用了特殊材质，那就应该注明特殊用途以及适合切碎的食材。

张小泉方面表示，公司目前在售的刀具产品都会给出产品使用的指引，未来会加强产品使用信息在销售端的传递，保证每位消费者能选择到最适合自己和使用场景的产品。

据了解，针对断刀事件，张小泉方面为了对消费者表示歉意，最终处理的结果是赠予了一款该顾客喜欢的商品。