被骂晦气的《咒》，已经赢了

来源：犀牛娱乐

作者：小福

“晦气！” 登上Netflix短短一天时间，《咒》的豆瓣评分就从8.0跌到了6.8。

未曾想到，这部被内地影迷期待了一年多的大热台湾恐怖片，会在网播后引发如此强烈的争议。

但这次口碑分化的出现，一方面是源自部分观众对影片内容预期产生的落差，另一方面却是由于很多观众对导演在片中植入的心理暗示“戏弄”产生了反感。

“晦气”的《咒》，有错吗？

“晦气”上热搜

《咒》绝对是近两年间最受关注的华语恐怖片。无论是去年那则被网友一度投诉到下架的恐怖预告片，还是1.71亿新台币（约8000万新元）的本年度中国台湾最高华语片票房、公映期间无数热议声，这部影片创造的纪录太多，以至于人们无法忽视它的存在。

尤其是在华语恐怖片日益稀少的大环境下，《咒》是当之无愧的2022年华语恐怖片无冕之王。

但另一方面，《咒》在网播后出现的巨大争议显然也超出了很多人的意料。

事实上，在正式网播之前，《咒》在豆瓣平台上几乎是一水儿的好评。开分8.0，最高8.2——这在华语恐怖片中堪称罕见。

然而上周末这部影片却迎来了一轮始料未及的口碑跳水。除了急速下跌的豆瓣评分以外，在评论区高赞中亦出现多条“转发点赞去晦气”类似评语，甚至让#咒 晦气#词条一度登上微博热搜。

观众有评价一部电影的自由，就像《咒》的“晦气”争议同样也招来了观众间的新争论。一部分观众坚持认为，用电影来诅咒观众是任性甚至冒犯的，无论观众是否信教都会产生不舒服的感觉。当然，也有很多观众并未因为电影内容产生过多触动，在他们看来，《咒》和很多同类作品并无二致，只是一部普通的恐怖片。

不过我们发现，豆瓣评分跳水似乎并不算稀奇，因为在台湾雅虎上《咒》的评分也仅有3.3（满分5.0）而已。按照豆瓣的十分制来换算，反而是内地网友更加宽容。

犀牛君简单浏览了一些台湾观众的差评，大多是集中在剧作套路、不恐怖、运镜晃等等内容角度。相比之下，内地网友对影片的剧作认可程度更高，更多人都是因为“晦气”为这部影片打上低分。

看进去了，导演赢了

其实仅看内容层面，《咒》的设定并不算新奇，简单概括就是一部用伪纪录片手法拍摄的恐怖亲情片。女主角李若男作为当初事件的亲历者，在片中80%的行动都是在为了逃离诅咒、与诅咒抗衡，但最终，母爱让她变成了一名敢于直面恐怖的奉献者。

《咒》的精妙之处就是除了剧情以外还保留了充分的互动性。如果细心留意，不难发现导演在整部影片中一直在不断地打破第四面墙，保持与银幕前观众的交互，从而实现埋下心理暗示的目的。

譬如在开篇，影片以女主角第一人称对话来开启一段与观众共同进行的心灵实验。李若男向观众介绍了可以凭借意念来改变方向的“摩天轮”和“火车”两组画面，来验证人的意志可以改变世界。

而接下来的故事主要就是以伪纪录片的形式讲述李若男的经历。镜头前李若男的自述、现实、过去三条故事线交替推进，一步步剥开当年陈家庄事件的真相。

首先，伪纪录片形式本身就能够增强故事的真实感，尤其是李若男的第一人称讲述，无形中让观众有了更强烈的代入感。

其次，在这部影片中导演也多次借用了桌面电影的制作模式。譬如通过播放监控、网络视频、本地视频等形式，同样也是为了让观众能够得到更强的身临其境的感受。

最重要的一点是，导演也在片中一直借李若男之口向观众灌输虚构的“大黑佛母”教派的内容。奇怪的符咒符号、诡异的手印、不知所云的“火佛修一，心萨呒哞”八字咒语，在李若男呼吁大家记住这些信息的过程中，观众已经在不知不觉间走进了导演的小陷阱。

最终在《咒》的真相大白后，得知自己被导演欺骗甚至“诅咒”的观众们才会有了如此强烈的真情实感。

而这一切，都是这场“恶作剧”的始作俑者，导演柯孟融所赐。

值得写入影史的华语恐怖片

中国观众之所以能够获得如此身临其境的观影体验，离不开这部影片的“量身定做”。在我们看来，《咒》的恐惧感源自三点关键。

其一是宗教。

早在几年前，导演柯孟融就曾在节目中表示“我们华人对宗教的敬畏是永远都会一直有的。”

日常中人们信奉神佛，忌惮鬼怪，而若神佛不再代表正义，鬼怪开始肆意妄为，就变成了中式惊悚题材的绝佳素材。像最近几年发行的《烟火》《纸嫁衣》《纸人》《港诡实录》等中国国产恐怖游戏，其实都借鉴了传统文化中的宗教元素。

而在《咒》这部电影中，深谙其道的导演也着重对宗教色彩进行了描绘。花大价钱订制佛像、制作道具、设计场景，因此可以看到，片中大部分的恐怖色彩其实都源自邪神、经文等元素制造出的恐怖氛围感，而非鬼怪的直接袭击。这也是中式恐怖电影与西方恐怖电影的最大区别。

其二是事件基础。

《咒》可能是恐怖片中少有的根据真实事件改编作品，而且这部影片的原案件是至今还悬而未决的诡异案件。

2005年，高雄市鼓山区的一户长期迷信的六口之家自称被神明附身，先后精神失常，自残、互殴，甚至互相喂食粪便，而被认定为邪灵的大女儿最终被全家人囚禁虐待致死。由于事件过于诡异，最终在警察逮捕后，医生判定他们为集体性妄想症。

像这类悬案本身就是灵异恐惧都市传说的温床，而由此衍生的《咒》自然也就有了天然的恐怖感。据悉，接下来导演柯孟融还将以台湾历史上真实存在的恐怖灵异事件为灵感继续创作新的恐怖片。

其三是成熟的恐怖片手法。

除了上文所述的桌面电影以及伪纪录片的形式之外，影片中也巧妙运用了能够带给观众最直接感官刺激的Jump Scare（即突发惊吓）。此外，片中多次出现的虫、伤口、封印、符咒等等元素，乃至曾经在简中互联网上传播甚广的空手指和莲蓬乳，都是非常典型的中国观众恐惧点。导演可谓是博采众长。

当然，《咒》也并非没有瑕疵。例如在运镜上不同视角频繁切换而导致的失真，手持摄像的不适，都一定程度上削弱了叙事效果。但总体来说，这部影片在形式上的大胆创新，观众在观看后的强烈感受，都注定了《咒》会是一部被写入华语影史的恐怖片。

至于影片争议高潮，也就是结尾的诅咒，事实上在恐怖片领域并不算罕见，从前的《咒怨》《午夜凶铃》等经典恐怖片中都曾采用过类似的手法。而《咒》能够引起这样大的争议，也正说明了它完全击中了中国观众的恐惧点、忌讳点。

即便是在非大银幕的场景下观影，这部影片的虚构剧情仍然引起了很多观众的反感甚至不适，想来，导演拍摄这部影片的目的已经达到了。也正因如此，我们才更有理由认为《咒》是一部成功的华语恐怖电影。

至于将影片内容上升到现实层面，甚至斥责导演，恐怕并不至于。

就像很多网友所说的：“难道他们看恐怖片是图吉利吗？”