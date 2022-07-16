千元人民币一斤的荔枝！不是“荔枝刺客”是“带刀侍卫”

来源：中新网

十几元一根的“雪糕刺客”，如今遇上了对手。

近日，有媒体报道称，北京SKP商场中出售的挂绿荔枝标价高达1049元（人民币，下同）一斤，且上架两天就已卖空。

有网友对此惊叹：“明码标价的算什么刺客？”“那不是刺客了，是带刀侍卫。”

能卖上千元的挂绿荔枝，究竟是什么来头？

装在锦盒里的荔枝

中新财经注意到，除SKP商场论斤卖挂绿外，不少挂绿荔枝则是按颗数卖。

在某电商平台上，这种来自广东增城的荔枝大多以颗数计，被装进精美的锦盒里，锦盒里还附有对挂绿荔枝的介绍：“壳红带绿，而且都有一条绿色的‘丝带’缠着，肉洁白晶莹，清甜爽口，是岭南四大佳果之一。”

中新财经比较发现，电商平台上的挂绿荔枝价格普遍在200-300元/斤不等，最贵的单颗荔枝的标价为98.8元/颗。

一名商家说，挂绿荔枝产量稀少，需要现采现摘，因此不接受指定发货时间。“一般是6月下旬上市，目前已经是挂绿荔枝成熟的中后期了，下单都是排单发货，7月底估计没有了。”她表示，“这个很稀有，增城人也未必吃过。”

为何这么贵？

挂绿荔枝的昂贵并非出自营销，而是“物以稀为贵”。

据媒体报道，作为荔枝中的珍稀品种，增城挂绿在清代为宫廷贡品。嘉庆年间，百姓不堪官吏勒扰，砍光了挂绿荔枝树，只有县城西郊西园寺（现荔城挂绿广场）一棵得以幸存。

如今，增城全区有挂绿后代4000余株，遍布各镇街，这些挂绿皆由西园中的母树嫁接而来。

有商家表示，挂绿嫁接的代数越多，结出的果越差，价格也更便宜，市面上多数能买到的挂绿为3-4代。中新财经发现，不少商家均称自家销售的挂绿荔枝为二代挂绿。

市面上销售的挂绿荔枝已如此昂贵，挂绿母树上的荔枝更是有价无市。

2001年-2002年，增城曾连续慈善拍卖了20颗西园母树挂绿荔枝。2002年，10颗挂绿荔枝总计拍出131.5万元，最贵的一颗以55.5万元的价格成交，打破了吉尼斯纪录，成为世界上最贵的水果。

此后，增城政府不再进行拍卖，而是以将挂绿荔枝赠送给“抗非英雄”、“十佳好人”等方式还果于民。

越贵越好吃吗？

在感叹挂绿荔枝价格之余，不少网友的关注点还有：这么贵的荔枝，究竟好不好吃？

明末清初著名学者、诗人屈大均曾在《广东新语》里如此形容：“挂绿爽脆如梨，浆液不见，去壳怀之，三日不变。”

在社交平台上，有购买过的网友表示，挂绿荔枝吃起来“核大爽脆”，也有网友吐槽称，“和普通荔枝没什么两样。”

你尝过挂绿荔枝吗？口感如何？