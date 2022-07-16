讨好消费者先讨好宠物 奢侈品牌“卷”进宠物界

来源：中新网

随着中国养宠人士的日益增多，宠物经济已逐步成长为千亿元（人民币，下同）的市场。不仅各类宠物品牌飞速发展，连非宠物品牌也或跨界营销，或直入赛道。“讨好消费者，先要讨好他们的宠物。”成为了不少品牌跨界的理由。

上到几万元的宠物奢侈品，下到瓦楞纸制作的宠物窝，消费者们为此买单吗？

餐饮品牌跨界宠物营销

去年12月，麦当劳曾推出活动，购买指定套餐即可赠送“汉堡猫窝”，限量十万份。该猫窝随即遭到了铲屎官们的疯抢，麦当劳小程序甚至一度崩溃，该活动也成为了品牌营销的出圈案例。

如今，肯德基也联动卖起了猫窝。

近日，肯德基联名宠物品牌未卡推出了一款肯德基全家桶式的猫抓桶。根据活动介绍，近半米高的桶型猫窝由瓦楞纸制造，上有敞篷窝，下有钻钻洞，搭配肯德基套餐的售价为138元。

中新财经注意到，尽管该活动宣传低调，且仅在上海限时限量1800份，但二手平台上已有人188元转卖该款猫抓桶。

此外，星巴克、喜茶、Manner Coffee等多个连锁品牌也开设了“宠物友好”主题店，店内设有专门的宠物活动区和外摆区域，一些店面还提供专门的宠物饮食，以增强消费者与宠物的互动需求。

奢侈品牌“卷”进宠物界

不仅餐饮品牌频频进行宠物营销，奢侈品牌也“卷”到了宠物界，在中国的宠物市场刮起了一阵奢侈品风潮。

5月，法国奢侈品牌思琳（CELINE）宣布推出首个奢华宠物生活方式系列。该系列于6月正式上线，种类包括项圈、项圈、狗粮碗等，售价在上千至上万元不等。

6月底，奢侈品品牌古驰（Gucci）推出首个奢华宠物生活方式系列产品，包括了项圈、宠物外套、宠物碗、宠物床等多个品类。其中，宠物项圈为2000元起，宠物碗在5000元上下不等，最贵的宠物床则高达7万元。

一些奢侈品牌则选择了与专业宠物品牌进行合作。作为高端宠物用品品牌，Kanine目前已于多个品牌签署设计、制造和分销品牌宠物用品的授权协议，其中包括了法国奢侈品牌雨果博斯（Hugo Boss）和美国高端品牌汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）。

对此，不少网友感叹：“还好我家狗狗不会上网。”

为何宠物营销被看好？

无论是利用宠物用品作营销，还是跨界入局宠物行业，被品牌们青睐的，是宠物经济迅速增长的现状。

随着生活水平的不断提高，人们的养宠观念开始转变，宠物成为“家人”、“孩子”等情感陪伴角色，在宠物行业的需求端、供给端以及资本的共同推动下，中国宠物经济产业规模增长迅速。

根据艾媒咨询发布的《2022-2023年中国宠物产业发展及消费者调研研究报告》，2022年中国宠物经济产业规模将达4936亿元，同比增长25.2%，预计2025年市场规模达8114亿元。

对于众多品牌来说，宠物营销迎合了消费者们的消费心理，有利于提高消费者对品牌的好感度和忠诚度。不过，欠缺专业性的跨界商品也引来了不少消费者的吐槽。

例如麦当劳“汉堡猫窝”曾被网友指出缺乏组装稳定性：“有的人猫窝还没抢到，有的人猫窝就已经散架了”“合理怀疑猫窝设计师没有养过猫”。

即使是奢侈品牌宠物用品，也并不如价格一样“美好”。有网友晒出自己购买的某奢侈品品牌木桶式宠物床，视频显示，其内部桶壁上有多处存在倒刺。

“宠物用品的选择最终还是要看‘主子’的喜好度。”一位养宠人士说，“再好的猫窝，可能也比不上一个快递纸箱让猫满意。”