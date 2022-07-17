这届年轻人，不会为了20万年薪进厂？

来源：“豹变”微信公众号

作者：王么么

电商经济的蓬勃发展，不仅改变了人们的生活方式，更催生出一些如“厂小二”这样的新职业。透过这些兼具工作、再学习、甚至颇具创业味道的新职业中，人们看到的不仅是社会就业的新前景，更重要的是，它也促成了年轻人与新工厂之间的“双向奔赴”。

又到了一年一度的毕业季，中国年轻人的就业之路越来越“内卷”。

作为一名2022年的应届毕业生，小米（化名）对《豹变》表示，她发现不少企业在招聘周期上变长了。她举例说，自己投的一家互联网金融企业，在追问HR（人力资源）面试结果时，“对方要么说候选人比较多，要么就是说需要各部门领导的审核”。

但被问到是否会考虑到工厂工作时，小米犹豫了一下：“可能要先看看具体是什么岗位，以及薪资的情况是不是符合我的要求。”

大学毕业生在找工作的时候，工厂也在找自己需要的人。成都郫县豆瓣厂20万（人民币，下同，4万新元）年薪招不到“厂小二”的消息，过去两三周在社交平台被讨论。

《豹变》从一些年轻人那里了解到，尽管在老几辈眼中，进工厂曾是一份令人羡慕的“铁饭碗”，特别是在大学生还是“稀罕物”的时代，高等学历之人甚至可以直接进厂当上中层干部；但今天的大学生在就业选择上，更看重的自我价值的实现与提升，这些可能是工厂无法给予的。

一边是大学生的求职内卷，一边则是工厂的招聘困难，如何让年轻人重新回到工厂、爱上工厂，成为摆在所有实体企业面前的共同命题。

年轻人能重回工厂吗？

年轻人走出工厂，其实也与时代发展有关。

电商经济、直播经济的普及所催生出来的一些新经济模式，不断拓宽着年轻人的就业边界，他们在就业选择上，愈发倾向于那些工作时间更自由、工作氛围更轻松，以及自主管理意识更强的岗位。

这一点，成都郫都区川陴豆瓣厂的厂三代、90后海归大晨最有发言权。“在近几个月的招聘中，我最大的感受就是，这届年轻人自主意识非常强。他们并不那么在意工资，反而对工作环境，以及工作本身是否有意义这件事情更加上心。”

这并不难理解。对于社会中大多数90后、00后来说，他们受教育程度比前几代人更高，生活条件也更加优越，这使得对自己的人生、职业规划有着更高期望。“我想做一份有创造力的工作”是大晨过去几个月面试过程中最常听到的一句话。

BOSS直聘研究院发布的《00后群体就业选择偏好调研报告》也显示，00后对于工作带来的个人成长，以及职业与兴趣的匹配十分关注。

因此，在大晨眼中，大学生是否愿意重新走进工厂，最关键的一点，还是工厂本身是否形成了新的吸引力，比如开设出来他们口中的“有创造力的工作”。“这也是我们在今年6月正式启动‘厂小二’这个新岗位的初衷。”大晨如是说。

根据大晨的介绍，川陴豆瓣厂想要招聘的“厂小二”，主要职能是基于“线上+线下”消费者洞察，帮助工厂解决品类规划、营销策划、供应链管理等方面的升级。虽然看起来只是增设了一个与电商渠道相关的岗位，但这对于一个创立已有31年的传统工厂来说并非易事。

过去31年来，川陴豆瓣厂的生意主要集中在线下，这让工厂逐步积累起完善的线下经销体系，也基本打通了中国全国范围的商超和餐饮渠道。但随着疫情的持续影响，陆续有商超停业无法出货，区域物流停摆也是常态，线下销路受阻直接导致了产品销量不断下降。

无奈之下，大晨想到通过线上“破局”。尽管有着淘宝店运营经验的大晨对电商并不陌生，但面对完全不同的品类，她还是没有十足的底气快速打通川陴豆瓣厂的线上渠道，直到她在郫都区政府举办的一次电商交流会上结识了淘特的“厂小二”九孔。

淘特工厂直营店于2020年4月正式上线，通过M2C模式（生产厂家对消费者）帮中小企业解决远离市场、缺乏渠道、线上运营门槛高等痛点，用最小成本实现工厂数字化。“厂小二”是淘特M2C模式重要一环，日常他们活跃在产业带，帮助工厂解决各位难题。而这些，正是川郫豆瓣厂这样的传统工厂想要的。

在淘特“厂小二”九孔的建议下，川陴豆瓣厂在选品上进行了一系列调整。大晨告诉《豹变》：“以前豆瓣厂的产品很多都是一公斤以上的大包装，这种规格更适合餐饮企业和经销商，而线上的消费者更偏爱200克这样的小包装产品。”

让她颇感意外的是，这些看似不大的改变却出现了好多“爆款”，工厂在淘特上每月的订单量也达到了两位数增长。

川陴豆瓣厂顺利实现了电商0到1的突破，大晨深刻意识到，那就是“懂消费者、懂运营、懂直播、懂供应链等复合型人才对一家企业是多么重要”。

而她愿意开出年薪20万这样的高薪招聘三到五个“厂小二”，是因为她并未将“厂小二”当成一个普通岗位对待，而是向着公司未来“合伙人”的方向去培养。她始终认为，当进工厂变成“有前途”的代名词，大学生们自然会随之做出改变。

工厂里也有了“管培生”

为了能够吸引年轻人，让他们看到传统工厂也有“时髦”的一面，川陴豆瓣厂在招聘“厂小二”的时候，采用了大学生喜欢的四川Rap（说唱）录制成视频。

大晨说：“出镜马厂长为了录制这个十几秒的视频，苦练了一个多月，连最爱的麻将都不打了。看到很多网友在评论区回应他，他心里特别高兴。”

工厂对人才需求的主动求变，确实吸引了不少大学生投递简历，但大晨也坦言，“厂小二”的岗位放出来已有一个月的时间，但至今还没有找到真正合适的人才。

她认为，由于“厂小二”是工厂转型过程中所孕育出来的一个综合性的新工种，负责选品、品类规划、新品开发、供应链、营销等生产销售链条中的多个环节，因此，符合预期的人才相对较少。

此外，有些投了简历的大学生，在面试过程中得知每周要有两个工作日要在工厂里，但他们中有不少人对现代工厂的认知，仍停留在老一辈工人简陋、高温的工作环境里，所以他们坚持不接受这样的安排。

回顾这些求职者的反馈，大晨表示理解，“从面试的整体感受来讲，这届年轻人并不是不肯吃苦，他们不想当一颗随时被替代的‘螺丝钉’，更想做一份有创造力的工作。但说到底，所有的工作其实都是要吃苦的，年轻人可能需要一个观念转换的过程。”

目前，川陴豆瓣厂“厂小二”的招聘仍在进行当中。只不过对于大晨来说，相较于如何想办法快速将这个岗位的空缺填补上，她更看重的还是候选人的能力、耐力，以及与公司共同成长的定力。

对于传统工厂来说，过去数十年来，工厂对销售渠道、对需求市场的把控大多是遵循老一辈的经验主义，虽然工厂的规模、效益也在稳步提高，但遇到疫情这样的突发事件时，就会遭遇断崖式下落。“到了我这一代，已经是电商经济大行其道之时，必须要做出创新了。”

在大晨及长辈们的眼中，传统工厂“触网”就是一个创新的开端。

川陴豆瓣厂选择与淘特合作，最重要的一点便是看重淘特对生产型企业的服务经验。“传统工厂的销售体系一般是根据经销商的需求对产品进行研发调整，而淘特则更多立足于对C端消费者习惯、偏好等维度的洞察之上，运营逻辑比厂商自身更加明确和清晰。”

招募工厂自己的“厂小二”是另一个尝试。特别是，在工厂招到自己的“厂小二”之后，淘特方面还会下派专人，参与到工厂对新人的知识、技能、应变等各种培训当中，与其共同将应届毕业生培养成电商人才。

对于“厂小二”必须是应届毕业生这一硬性要求，大晨给出了自己的想法，“‘厂小二’可以说是实体企业与电商平台共创的一个新职业，因此，我们需要候选人本身具有一定的专业基础，入职后还会下派到各个部门进行历练，然后根据其特长有侧重的分配工作。”

她还表示：“‘厂小二’这个岗位是按照公司未来的管理人才进行挑选的，这一点有些像大企业的管培生。但与管培生不同的是，我们会先确定下来候选人本身擅长什么，然后再做定向培养。”这也是大晨对“厂小二”的终极期待。

如何“双向奔赴”？

除了川陴豆瓣厂部门管理者的身份，大晨也把自己看做成一名电商新人，她正在筹划建立一家新的电商公司，短期内主要服务于自家工厂线上运营、直播营销等工作，但她对这家电商公司“小目标”绝不仅限于此，“如果走得顺利，未来还会考虑扩宽更大的客户需求。”

对于新电商公司的办公地点，大晨选在工厂和市区之间，尽可能脱离传统工厂的管理束缚，为自己和新员工们提供一个自由施展的工作氛围“现在的年轻人都不太愿意给别人打工，合伙人制度可以激励年轻人才自己闯出一番天地。”

不难看出，数字经济的高速发展推动了产业结构的升级，同时也带来了人才就业市场的改变，像“厂小二”这样的新职业的出现，归根结底其实并不算是高学历人才的下沉，严格意义上讲，这是在电商经济蓬勃生长的背景下，工厂对复合型人才需求的激增。

根据中国信通院《2021年中国数字经济就业发展研究报告》，从数字经济的招聘岗位来看，产业数字化领域面向消费端的第三产业就业岗位占比高达60.2%，人才需求远超第一、第二产业，对包括新媒体、自媒体、直播、视频等领域的人才展现出较强的就业吸纳能力。

站在当下，尽管像“厂小二”这样的新职业尚未有更多社会实践方面的参考，但对大学生群体重新认识现代工厂的价值，实体工厂与时俱进不断创新试错，以及学校结合产学研重新调整人才培养方式等方面来说，是一项真正推行“学以致用”的新思路。

随着时代的变化，开启新叙事的工厂正试图读懂年轻人，而对年轻人来说，工厂的变化或许能让他们看到更加清晰的未来。也只有这样，两者之间才能形成真正的“双向奔赴”。

你觉得会有更多年轻人走进工厂吗？