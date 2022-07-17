那些综艺里意外火了的普通人，还好吗？

来源：“犀牛娱乐”微信公众号

作者：夏添

素人爆红，在互联网时代早已不是新鲜事，短视频和直播让每个人都可以成为关注的焦点，也有太多普通人在平台爆火后又迅速泯然众人。

更长的时间跨度里，类似的故事曾多次发生在综艺领域。

近日被指侵权的谭乔，就是电视时代在节目里意外爆火的典型。如今他开通了个人B站（哔哩哔哩）账号，并于2021年辞去交警队公职，成为一名自媒体人，仍然保持着相当高的个人热度。

而今年《初入职场的我们·法医季》播出后，华中科技大学同济医学院法医学系教授、博士生导师刘良，作为节目导师收获了超高路人缘。近期去长沙录制《入职后的我们》，#法医刘良40年为死者当翻译#话题登上热搜，而他却明确提出，“当网红不是我想的事”。

十多年前，综艺内容在内地的兴起并成为早期的流量孵化池。许多在综艺节目里意外引爆话题的普通人，居然能收获不亚于明星的大众话题和关注，这种诱惑并不是所有人都能克服。

多年后，谭乔的遭遇会让人对这个群体有所关注。同样作为普通人，意外的爆红带给他们的未必全是好事。随着近年来综艺素人数量的提升，以及舆论环境的变化，类似的故事似乎越来越多。

十多年来 一场意料之外的“造星”运动

今年《怎么办！脱口秀专场》现场，谭乔笑谈《谭谈交通》随着节目播出，内容要求越来越高：“有些人光违规他不好笑，我就说你连个梗都没有，你怎么好意思违规呢你。”

在这档播出了足足十三年的节目里，曾经有很多经典的桥段，也让综艺概念还处于早期的中国内容行业，见识了大众媒体中的“草根”力量。

十多年后，谭乔在自己的自媒体账号里发布了重新回访《谭谈交通》出镜者的内容，再度带动了话题热度。福贵大爷的生活在慢慢变好，二仙桥大爷成为谭sir视频的常客，而这一轮新的热度，让这些初代红人们也踏入了当下复杂的流量经济。

2011年，谭乔拦下了在快车道骑自行车、举着一把气球的气球哥。11年后被回访时，他还是一个人住在200元的合租房里，却仍然喜欢唱歌；而没过一个月，气球哥签约了MCN（多频道网络）机构，也不愿意和谭乔谈签约的事。

目前在抖音上，上线三个月的气球哥粉丝23万。谭乔在回访视频里不无感慨地说：“气球飞走了。”

谭乔多年积累的观众认知和好感，以及与节目的强绑定关系，至今仍然保持着对许多观众的影响力。而在《谭谈交通》播出的差不多同时，综艺“造星”已日渐成为行业的普遍动作。

2004年的《超级女声》让一群名不见经传的女孩成为大众明星，电视媒体的娱乐属性掀起了大众生活层面的变化；而同期互联网时代的到来，也让“草根”开始成为全民热门词汇。在这种环境下，一批初代“网红”出现了。

有些“红”是预先张扬的出道，随着《超级女声》的热播，如央视的《星光大道》、上海台的《中国达人秀》都把目光放在了中国民间的红人们身上。

如李玉刚、凤凰传奇、杨迪等如今已经成为专业明星演员，而“大衣哥”朱之文、“草根舞王”卓君、菜花甜妈等曾经的话题人物，却渐渐淡出了大众视野。

有些节目却在逐渐积累了较高热度之后，反过来成为网红孵化器。比较典型的就是让“真香警告”王境泽走红的《变形记》，后面几季还因嘉宾变网红等问题受到“变味”质疑；还有曾比较红火的生活类节目，如走出维权小张和“眉毛哥”小吴的《1818黄金眼》等。

如今，这些网红还在保持热度的已经越来越少，只有少数具有广泛认知度的顶流，还能在如今的怀旧风潮里再度出现，或如王境泽一样靠表情包翻红。在这个过程中生活彻底改变的，不止一个气球哥。

盛名之下，难难难

2021年在芒果TV的相亲微综艺《衣见倾心》里看见王境泽，不关注他的朋友可能会吓一跳，这个曾经的暴躁男孩在节目里表现得甚至有些腼腆。节目之后的几年里，王境泽的生活有些精彩。

和彼时参加《变形记》的很多人一样，王境泽在参加节目后的几年里曾经成为网红。但不同的是，他在2019年前后开始转向幕后，并于这年5月成立了长春境泽文化传媒有限公司。

这多少有些令人惊讶，因为在2018年前后“真香”梗通过表情包已经再度翻红，王境泽本人全网粉丝达数百万，跟“眉毛哥”小吴一起上过《快乐大本营》；广告代言也没少接，京东的大促活动，请他拍摄了“真香”系列主题视频。

和节目里走出来的其他人，比如声称活到老整到老、至今痴迷整容的韩安冉，打回原形生活奢侈的易虎臣等相比，王境泽似乎确实在节目里有了成长。《变形记》录制一年后，他曾发长文感谢节目和那段经历，并在之后不久从军。

2020年之后，他的微博回复越来越少，有人在下面嘲讽他“不火了”，他会回一个平静的“的确是”。

但这种平淡对更多人来说或许不可容忍。在享受过众星捧月一般的热度后，这种热度的流失很容易让人心态失衡，甚至开始刻意吸引眼球。

花了天价理发而上了《1818黄金眼》的“眉毛哥”小吴，因为他的眉形和发型配上表情颇为喜感，成为了表情包常客。他曾表示自己不会进娱乐圈，结果没过多久，网上就传出他的通告已经排到11月的消息，还参加了《快乐大本营》《王牌对王牌》。但负面新闻和个人能力不足，让他逐渐失去了热度。

结果到2021年时，小吴在网上发布的一系列换装视频，被人发现面目大变，很快有了他去韩国整容的传闻；也有人拍到他在街上向一个女性索吻被拒的照片。但这些除了给大众带来一些谈资，并没给小吴本人再带来多少热度。

曾经在名利场里打过滚，大概很难抵御那种强烈的外部诱惑。但对于这些爆火的普通人来说，一是相对缺乏才艺能力，二是未经过团队包装、很容易扒出黑历史，放在公众关注的放大镜下，热度流失甚至塌房都是常态。

同样从《1818黄金眼》走红的维权者小张，因为颜值受到关注，事件的微博话题阅读量竟然达到了17亿，但随后小张因被发现为某服装品牌做直播，被质疑为公司的“营销”。同时，这些热度也很难转化，同样是《1818黄金眼》火起来的“郑女士”也曾投身直播带货，成绩平平。

相比于火起来，如何继续火下去似乎是一件难得多的事，在舆论场中心能心态不失衡、行为不变形，只是这些普通人需要过的第一道关。这样的故事，在短视频时代其实是越来越多的。

综艺的素人时代 谁为素人的选择买单？

2017年，中国广电总局下发限令，要求鼓励制作播出星素结合的综艺娱乐和真人秀节目，“全明星综艺禁止在卫视黄金档播出”；提高普通群众在节目中的比重，让基层群众成为节目的嘉宾、主持、主角，不能把群众作为明星陪衬或背景。

2018年卫视综艺纷纷在环节设置中融入素人元素，例如《极限挑战》添加了“素人智囊团”。而这种风向也进一步影响了网综，并在随后的恋综、推理综艺时代，开启了新一轮“造星”热。

比如《心动的信号2》的“奇闻CP”杨凯雯赵琦君、《半熟恋人》中的王能能与罗拉，都取得了相当高的舆论热度；而IP衍生的全素人综艺《密室大逃脱大神版》和《明星大侦探之名侦探学院》等，让蒲熠星、文韬、齐思钧、火树等高智商学霸出圈，去年的《奇异剧本鲨》常驻嘉宾唐九洲，也是来自《名侦探学院》。

但如今他们所面临的环境已经大不相同。

一方面，更加成熟的娱乐行业环境，让这些素人从被选定开始，就会被各类平台、经纪公司或MCN联系押宝，甚至在节目录制前已经签约，如果凭节目出圈就能实现更好的个人运营。换个角度说，这也意味着诱惑更大，拒绝更难。

另一方面，市场环境随着偶像生态的形成，不但放大了所谓流量的价值，也让舆论环境对于场下玩家更加不友好。

这带来的直接结果是“塌房”事件也成为许多素人的结局，《一起探恋爱2》的张天宇被前女友爆料，导致节目里的所有画面被剪；《怦然心动20岁2》中午刚播出两集，晚上就曝出嘉宾丑闻，成为下架整改最快的恋综。

即使没有实锤扛住了出圈后的审视，迎接这些素人的大多也是算不上友好的外部声音，毕竟他们不像明星能靠作品获得口碑和正向曝光，如果以网红等方式出道，结果就是对个人形象的消耗，而其中大部分人也缺乏转型出道的能力。

在政策环境和市场风向的影响下，平台对参加综艺的素人需求是在不断提升的，也会有意识地培养一批有综艺潜力的素人。但他们参加综艺后怎样，不会是平台和制作方考虑的问题。相比最初从综艺节目里火起来的那些普通人，他们的机遇与风险都在放大。

面对行业的需求，接下来还会有更多普通人进入大众视野。而面对巨大的诱惑，希望多一些流量，少一些塌房。