新生代农民工频繁跳槽，是“精挑”还是“盲选”？

来源：《工人日报》

作者：赵琛

中国新生代农民工更追求工作的自主性，对工资待遇、劳动强度、工作环境等也有了更多期待，于是相比父辈更加频繁跳槽。专家认为，过于频繁地更换工作受就业选择更多元等多种因素影响，但并不利于职业发展，应帮助他们提高技能，找到合适的职业发展路径。

7月14日，刘晨光顶着烈日值守在小区门口。今年4月，31岁的刘晨光刚换了这份新的工作。从中国北京市海淀区来到朝阳区，个头颇高的他还是做小区保安。眼下的这份工作能干多久，他心里还没有盘算过。

记者在采访中发现，新生代农民工的就业选择更多元，更追求工作的自主性，对工资待遇、劳动强度、工作环境等也有了更多期待。在获得感不够的情况下，他们会选择“用脚投票”，“跳”到更满意的工作。

在频繁更换工作中，有的新生代农民工通过不断摸索与调整，锚定了自己的职业道路；有的则盲目地换着、“漂”着，未积攒下经验与实力。专家认为，过于频繁地更换工作不利于职业发展，在尊重农民工职业选择的同时，应帮助他们提高技能，找到合适的职业发展路径。

“稳定的工作不好找”

“中介说，不喜欢干就可以换个地方，我换了有几次了。”刘晨光告诉记者，去年以来，他在北京市通州区、海淀区、朝阳区等多个区暂时落脚，均从事保安工作，现在这份工作是在网上找到的。

在他看来，工作不算难找，但稳定的不好找。他曾在河南老家做过3个月的餐馆服务员，因工资每两个月才结算一次等原因辞职，此后从事过沥青路面施工等工作，“一直没有找到太理想的”。

记者在采访中发现，与父辈“老乡带老乡”不同，新生代农民工习惯于通过社交软件、社交平台、直播间等渠道找工作。频繁换工作、短周期打零工的现象在新生代农民工中并不少见。某招聘网站的最新数据显示，90至95后平均跳槽周期为2.61年，95后缩短到1.69年。中国劳动和社会保障科学研究院课题组2020年对青年农民工的一项调查显示，未换过工作的青年农民工仅占25.4%，有7.4%的青年农民工换过八份及以上的工作。

对于这份工作，刘晨光也不太满意。早上7点至傍晚7点，他与搭班的同事轮流值守，每隔一个小时可以在小区旁的休息室歇一歇，“但是感觉时间被切碎了，休息得不太好”。让他挂心的还有工资发放问题，“约定的是每月到手近4000元（人民币，下同，829新元），每月20日发工资，但上个月就推迟了好几天”。

相比于刘晨光，28岁的陈鑫磊换过的工作更多。高中毕业后，他辗转深圳、合肥等多个城市，上过流水线、坐过办公室，从事过礼宾员、实体店销售、电商销售等多份工作。目前，他在短视频平台经营着一家美甲装饰品店铺。

“有些工作不适合长期干，上手简单，成长很难。”陈鑫磊说。虽然在频繁地更换工作，但他觉得自己并非盲从、盲选——“我希望能找到与自己能力、性格、兴趣更匹配，能让生活真正稳定下来的工作”。

在求职路上“用脚投票”

对于新生代农民工频繁换工作，中国劳动和社会保障科学研究院就业创业研究室副主任鲍春雷在接受《工人日报》记者采访时认为，与父辈相比，他们更向往相对自由的工作，对价值实现和权益保障的诉求也更高，“遇到不满意的，他们会‘用脚投票’，寻找新的工作。”

“有的工人甚至只干了几天就走了。”在广东省深圳市一家传统制造业企业担任项目经理的李奇告诉记者，“厂里的设备不等人，在着急出货的时期需要加班赶货，经常请假就没那么容易了，有些年轻人接受不了。”

“与父辈相比，新生代农民工更追求个性，比较排斥严苛的用工管理，对物理环境的舒适度要求更高。”首都经济贸易大学教授范围在接受记者采访时认为，也有部分新生代农民工倾向于追求短期经济利益，而忽视了长远的职业规划。

与之相反，为了“更稳定”，不少新生代农民工也尝试做出过改变。在职场“漂”了多年后，陈鑫磊曾自费到培训学校学习软件工程等技术。结业后，他从事的还是相关的销售岗位，并未从事技术类工作，“可能学得还不够深入，对市场的需要也不够了解”。

鲍春雷认为，部分企业用工条件较差，与新生代农民工的期望不匹配；有企业为了节约成本，倾向于雇佣短期工。这些都是新生代农民工频繁换工作的重要原因。

当下，随着经济的发展，新生代农民工有了更多的就业选择。“第三产业的比重已经超过第二产业，其中服务业对职业技能的要求相对较低，对职业稳定性的需求也相对较弱，这些都会对从业队伍的流动性产生影响。”范围分析称。

合理规划职业发展

“通过换工作，年轻人可以有新的尝试。”鲍春雷认为，新生代农民工不再将工作单纯地当成谋生手段，他们不仅关注经济利益，还更关注工作与个人价值及发展的匹配程度。

“我们曾给做得还不错的年轻人加薪500元，但他在工作了八个月之后，还是走了。”中国铁路局一局五公司滇中引水昆明2标项目部松林隧洞出口作业队综合班班长王仕华告诉记者，由于环境相对艰苦等原因，项目上能留下来的年轻人并不多。

“作为‘过来人’，我非常理解他们。他们在不同的工作中摸索、调整，寻找着属于自己的职业定位和人生道路。”王仕华经常鼓励新生代农民工学习一技之长，“未来的路还很长，我们也希望年轻人的工作越来越好。”

“有些普工离职后，找的还是与之前差不多的工作，并没有明显提升。对我们来说，人员更替频繁对制造业流程风险较大。”李奇说。

为了留住员工，不少企业将“环境较好”“有自助餐”“有班车”等信息标注在了招聘启事的明显位置。还有企业为有发展潜力的员工调高了薪资待遇。

“对新生代农民工来说，由灵活向稳定就业的转移是长期的规律。”范围认为，应该帮助新生代农民工进行合理的职业规划。

对于很多像刘晨光一样，学历不高、缺少技能的新生代农民工来说，需要适应和学习的东西还很多。下一站在哪儿，刘晨光暂时还没有考虑，但他认为随着年龄增长，自己会逐渐稳定下来。