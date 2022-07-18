大小布丁抽检不合格，平价不是豁免批评的理由

来源：澎湃新闻

作者：熊志

近日，中国国家市场监督管理总局发布通报称，在2022年上半年各级市场监管部门抽检的3137批次雪糕产品中，有15批次产品不合格，其中包括大家熟悉的小布丁和大布丁雪糕，不合格项目均为蛋白质。

炎炎夏日，作为解暑利器的冷冻饮品雪糕，成为大家关注的焦点。在一些产品因价格过高被吐槽“雪糕刺客”之后，这一次，小布丁、大布丁等平价雪糕，因为抽检不合格——蛋白质检测值低于中国国家标准，也很快登上了热搜。

不过，相较于“雪糕刺客”的满屏差评，舆论层面对于大小布丁雪糕，却表现出了异常的宽容。尽管它涉及到食品安全问题，网友还是表示，“五毛（人民币，约0.1新元）一根指望补充什么蛋白质”“少了蛋白质，问题不大”……

一些网友被“雪糕刺客”伤过，因此大小布丁雪糕抽检不合格后，基于其价格的亲民、平价属性，主动调低食品安全标准和舆论批判的阈值，这种心态可以理解。但必须强调的是，既然有国家标准，就应该一视同仁严格按照国家标准来，而不能因为价格不同而区别对待。

从抽检检测值来看，小布丁雪糕蛋白质检测值为0.46克/100克，大布丁雪糕为0.36克/100克，而中国国家标准为应大于等于0.8克/100克，它们都和国家标准存在较大的距离，已经谈不上是存在“瑕疵”了。

针对抽检不合格，大布丁雪糕生产企业回应媒体称，系因公司错误地按照冰棒的标准制作了雪糕，“冰棒和雪糕的蛋白质含量要求不一样”。这样的解释更加离谱。雪糕和冰棒，适用不同的标准，企业生产岂会连适用标准都搞混淆？如此巨大的生产疏漏，真的能够让人放心？至于召回产品，那些已经吃进肚子里的该如何召回呢？

在雪糕产品整体价格飞涨的背景下，那些亲民的产品，受到更多的推崇和喜爱，这是一种市场选择。但定价的高低毕竟是一个市场问题，觉得贵可以不买；如果产品质量存在问题，达不到国家标准，那被蒙在鼓里的消费者，其实连选择权都没有。

食品安全卫生是最基本的底线问题，国家标准的存在，正是为了守护这层底线。一家雪糕生产企业想讨好消费者，那首先应该把好产品质量关，对消费者负责。打着价格亲民的旗号偷工减料，何尝不是另一种坑人的“雪糕刺客”？

而且，从媒体报道来看，涉事企业曾多次被罚。其中小布丁生产商曾两次被当地市场监管部门处罚，且都是由于蛋白质项目不合格，可以说是屡次翻车。因此，对于这种多次出问题的企业，真没什么好同情的。价格低廉，不是可以无视国家标准的理由，更不是可以豁免批评和被罚的理由。否则，只会造就劣币驱逐良币的效应，导致质量安全整体滑坡。

在食品安全生产标准上，不分贵贱，任何产品都要一视同仁。只有这样，我们才能买得称心，吃得安心。