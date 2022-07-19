“张小泉”就别拿米其林大厨教育普通消费者了

来源：《新京报》

作者：流水

张小泉又上了热搜。

据中国经济周刊报道，近日，张小泉总经理夏乾良在一段视频中称，中国人切菜用刀方法不对，所有的米其林厨师都不是这种切菜方法。一时间，#张小泉总经理称中国人切菜方法不对#的话题，冲上微博热搜。

就在几天前，“张小泉客服称菜刀不能拍蒜”引发网友热议，为此张小泉为客服不恰当的沟通方式表示了歉意，并赠送消费者一把新刀具。

这才消停没几天，张小泉总经理的说辞如同夏日的一团火，再次把自身品牌置于舆论炙烤的焦点。

一把菜刀，怎么样用才对，不应由菜刀生产者来说，就如同菜刀能不能拍蒜不能由客服说了算一样。因为这本身并没有什么技术门槛，大众普遍适用的厨房工具，只要不违反日常认知，就不存在对错是非的问题。

而且，正如网友所质疑的，“中餐与西餐有本质区别，中国菜刀是用来做中餐的，几千年传承，不应该拿来与做西餐的刀比。”其实，即便中西餐不应成为区分菜刀质量和功能的标准，至少不能拿米其林厨师的切菜方法来要求普通消费者。

事实是，张小泉的这位负责人却以一种非常自我，有些傲慢的态度回应了此前的“拍蒜”风波，大有“真理”在手的架势，怪不得网友对其集体嘲讽。在企业尚处于舆论风口浪尖之时，作为企业总经理却对消费者“指手画脚”，如此“自以为是”式的回应，实不明智。

更为重要的是，张小泉总经理这番说辞，实质是站在产品生产者的角度，要求消费者适应产品，而不是根据消费者不用层次、多样化的需求去改进产品。

所以，菜刀用得对不对，可以有“一家之言”，但作为品牌方，把满足消费者需求作为核心追求，才是企业赢得市场认可，实现长远发展的“正途”。

如果角色错位了，不仅给消费者一种“被教育”的感觉，也会使自身在市场竞争中处于不利地位，导致口碑和利润双双下滑的后果。

几天前，张小泉陷入“菜刀拍蒜”风波后，“王麻子直播间拍蒜”的话题一度被推上热搜。“王麻子官方旗舰店”不仅直播用菜刀拍蒜，还用多段视频展示拍蒜效果，引来不少网友围观。两相对比，营销效果大为不同。

这是一次提醒，也是对相关企业的敦促，在市场经济环境下，企业既要有专业意识，更要有大众意识。企业当然可以造专业的刀具，更要造适合中国消费者日常需求的菜刀。当然，企业更不能以专业的标准，而否定大众日常所需。