预付卡消费，小心被“卡”

来源：《人民日报》海外版

作者：史志鹏

美容卡、理发卡、健身卡、洗车卡……日常生活中，不少消费者都办过预付卡，预付式消费日益普及。这种消费方式在一定程度上能促进消费、繁荣市场，但在发展过程中，也出现了一些乱象。办卡时，商家承诺各种优惠，可一旦遭遇服务不满意、商铺关门时，退卡退款就成了人们的烦心事。

近年来，中国多地出台相关法规，对单用途预付卡进行管理，为预付卡消费问题套上法律“紧箍咒”，消费者权益保护网越织越密。

预付式消费纠纷由来已久

“我在理发店办了张会员卡，充500元（人民币，下同，104新元）享受七折优惠。”在北京市朝阳区工作的王先生告诉记者，原价58元的剪发标准，打完折就是40元左右。在理发比较频繁的王先生看来，还挺划算。

小李在北京读研，喜欢美食，在不少饭馆办卡、充值。“有一家川菜馆菜做得很地道，我存了1000元，办卡当次吃饭免单，之后消费打八折。”小李说，这个卡不光自己可以用，朋友来吃也能用，既实惠又方便。

伴随电子消费和信用消费的快速发展，预付式消费逐渐成为一种普遍的消费方式。“所谓预付式消费，是指消费者预先向经营者支付一定资金，然后按次或按期获得商品或服务的消费方式。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江说。

中国人民大学法学院教授刘俊海认为，在理想情况下，买卖双方可以实现双赢。消费者可以获得让利打折、项目赠送等实打实的优惠，还免去了每次支付的麻烦；对商家而言，不仅可以融通资金、扩大规模，也能利用这种方式锁定客源。

随着预付式消费方式的流行，一些问题也随之而来。记者通过采访发现，有的消费者因一时冲动或商家诱导而办卡，还未消费，或消费几次后对服务不满意，想要退卡却被拒绝；有的商家甚至直接关门或跑路，消费者无法继续享受服务，剩余钱款难以追回……

今年4月，中国消费者协会发布的《中国消费者权益保护状况年度报告(2021)》指出，预付式消费纠纷一直是消费者权益保护工作面临的难点。2021年，受冠病疫情波动影响，消费者前期交费容易，后期退款难的投诉同比增幅明显。

“预付卡是预付式消费的载体，分为多用途预付卡和单用途预付卡。”陈音江介绍，前者由专营机构发行，可跨地区、跨行业使用，由中国人民银行监管；后者由商业主体发行，生活中常见的如健身卡、美容美发卡、洗车洗衣卡、超市购物卡等，都属于单用途预付卡。“两者中，单用途预付卡在商品类和服务类交易中广泛存在，是监管难点。

家住北京市丰台区的周女士爱好健身，今年年初在小区附近的健身房办了一张2000元的年卡。可令她本人没想到的是，办卡不到2个月，店就关门了。

同为健身达人，家住四川省达州市的谢女士也在当地一家健身房办了卡。“办卡时说得很好，但之后才发现，来健身的人总比器械多。在这样的环境下，哪有心情好好锻炼。”谢女士坦言。

碰到服务不好，或商家关门，退款往往是消费者的第一反应。但在实践中，预付卡消费面临退款难题，随着时间推移，不少消费者选择放弃，自认倒霉。

与商家签合同易被忽视

“预付卡消费的法律性质是一种消费服务合同。”陈音江指出，普通消费合同的成立和履行同步，且具有单次性特征，预付卡消费合同则是“先付款、后消费”“单次付款、多次履约”。在这种长期的、持续的履约过程中，商家很有可能受到各种不确定因素的影响，从而与消费者发生纠纷。

在采访中，记者注意到，与一手交钱一手交货不同，多数消费者在办理预付卡时，很容易忽视与商家签订合同。其中，健身、教培等行业签订合同的情况较多，其余常见的预付卡消费行业较少。

“双方的权利义务采取口头形式约定，商家很少提供书面合同。收取钱款和结算时也不会提供相应的票据和消费明细，因缺乏详细、明确的书面约定，消费者享受商品或服务仅凭一张预付卡。”陈音江说，一旦发生纠纷，消费者往往因缺乏有力证据而处于“空口无凭”的尴尬境地。

有了合同，也不代表万事大吉。河北的刘女士在某美容会所办了一张会员卡，后因搬家无法享受相关服务，遂与美容会所协商退款事宜。可美容会所拒不退费，理由是签订的合同中载明“由于个人原因退会，所缴纳的会费概不退还”。

“很多商家在与消费者签订合同时，拿的是拟好的格式合同，里面时常夹杂着对消费者不利的条款。”陈音江表示，这种“霸王条款”为消费者合理退款设置了障碍，损害了消费者的合法权益。

目前，中国针对单用途预付卡的规定，在国家层面只有一部规章——2012年11月施行的《单用途商业预付卡管理办法（试行）》。刘俊海表示，随着时间推移，《办法》存在滞后性，仅涉及“零售业、住宿和餐饮业、居民服务业”三个行业，对其他近年来兴起的预付卡消费行业并未覆盖。

在预收资金的监管上，《办法》要求上述三大行业的企业备案登记，且按比例存入存管资金。陈音江说，实际上，是否备案以及存入存管资金，多数情况下靠发卡企业自愿自律。

为啥有时明知有风险，还会办卡？在调查中，“优惠力度大”是记者听到最多的回答。“大幅折扣和丰厚回赠是经营者的撒手锏，不少商家通过制造‘过了这村没这店’的假象，诱导消费者购买预付卡。”刘俊海说，面对种种优惠，消费者难免冲动办卡。

全面系统规制预付卡消费

前不久，北京市顺义区市场监管局对一家美容美发公司处3000元罚款，并责令该公司暂时停止发行预付卡。

处罚依据源自刚刚施行的《北京市单用途预付卡管理条例》。《条例》规定，销售单用途预付卡时，经营者应向消费者出具载明相关内容的凭据，或签订书面合同。而该美容美发公司销售预付卡时不出凭据、不签合同，责令改正后仍继续实施违法行为。该案也成为北京首例适用预付卡新规的行政处罚案件。

《条例》还规定了“七天冷静期”，即消费者购卡后只要没有开卡使用，七天内可无条件解除合同，经营者应一次性退还全部预付费用；明确不得设置“概不退款、不补办、解释权归经营者”等对消费者不公平、不合理规定；建立预收资金存管制度，对未按规定存管资金的经营者进行处罚……

近年来，上海、江苏、甘肃等地也出台相关法规，加强对单用途预付卡的管理。刘俊海表示，应在地方立法基础上，总结经验，尽快研究出台国家层面的法律法规，从准入条件、经营要求、行为规范、资金监管、维权救济等方面对预付卡消费进行全面系统规制。

预付卡消费涉及市场监管、商务、公安等多个部门，容易因多头监管形成“真空地带”。对外经贸大学法学院教授徐海燕说，要进一步明晰各部门权责范围，建议建立以市场监管部门为主、其他部门协同配合的信息共享、快捷高效、无缝对接的监管机制，推进监管法治化、专业化、智能化和社会化。

“商家应不断提高社会责任意识，诚信经营，把心思花在提供更优质的商品、服务和提升口碑上。”陈音江说。

徐海燕指出，对消费者来说，要保持理性、成熟的消费心态，考察商家的经营规模和信用状况，不盲目听信推销话术。如果购买了预付卡，一定要保存相关票证和电子证据，以便在维权时能就权利主张履行举证责任。

“没用过几次，卡都快到期了。”北京某小区的韦女士4月中旬收到楼下理发店将关门的信息。卡里剩余的钱咋办？正当韦女士发愁之际，门店打来电话，表示已和另一家理发店对接，顾客可以继续享受相关服务。

商家和消费者协商解决，不失为一个好办法。疫情之下，线下商铺关门的情况时有发生，有些商家是恶意为之，有的则是经营困难，确实“心有余而力不足”。针对疫情这一不可抗力造成部分商家暂时停业，无法继续提供服务的情况，有专家提出，消费者和经营者要互谅互让，这并非忽视消费者权益，而是此时需要大家沟通协商、共渡难关。难关过后，商家可以通过提供更好服务、更多优惠等手段补偿消费者。