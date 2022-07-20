羽生结弦，凭什么有这么多中国粉丝

来源：“澎湃新闻”微信公众号

作者：马作宇

羽生结弦告别了竞技舞台，今后将转战花滑表演。

听到这个消息，我多少还是有些惊讶，毕竟就在三四个月之前，社交网络上关于羽生结弦的最新讨论，还是他在一场日本奥组委举办的活动中说出的期待，“我也想参加（札幌冬奥会）。”

我并不是一个羽生结弦的狂热粉丝，但在北京冬奥会混合采访区和新闻发布厅里的几次近距离接触，我真实感受到了他的人格魅力，也理解了为什么有这么多中国粉丝义无反顾地支持着羽生。

拿着北京冬奥会的摄影记者证，我很幸运地得到了能够在内场拍摄花样滑冰比赛的机会。当时内场摄影的位置，基本上就隔着一块防护垫。

换句话说，羽生在场上的一举一动就发生在我的眼前。

摔倒，可能是我记录下羽生结弦在北京冬奥会自由滑赛场上最多的画面。对于一位记者而言，这是一种很复杂的心态，你希望见证人类滑冰历史上的第一个完美的4A（阿克塞尔四周跳），但摔倒的画面却一遍遍在我脑中预演。

最终，等来的是后者。

其实在热身的过程中，羽生就已经在最后一次试跳时摔倒了。而当正式表演开始后，他在整套舞蹈中的第一次全力起跳，就以滑倒结束。

但他随即就借着一个翻身，优雅地站起来，继续投入表演。但在紧接着的下一个四周跳中，羽生结弦又摔倒了……

彼时，我身旁的恰好是一位日本的摄影师，他非常敬业地记录下了羽生结弦在比赛中的那些关键瞬间，然后不停地发出叹息。

这种连声叹息背后的情感不难读出。

遗憾的是，在北京的冰面上，我们没有等来完美的4A。而在未来的自由滑舞台上，应该也等不到羽生结弦来完成人类的这个“第一次”。

“说实话，我觉得很抱歉。”在赛后的混合采访区里，近百名日本和中国的记者将通道的一角挤满，我也是其中一个。

等待了一个半小时的赛后混合采访，羽生结弦只停留了十几分钟，但在这短短的几轮问答中，羽生结弦给我留下最深的印象就是他的礼貌、谦和与周到。

“我真的拼尽全力努力了。这可能是没有回报的努力，但这次我全力以赴去拼了。”从他赛后的这些话里，大家都很容易读出羽生结弦的失望和不甘。

其实，他完全可以用更加简单的方式去参加这次北京冬奥会，但最终他选择了最难的一条路。

就在离开混合采访区前，羽生结弦向着所有的记者深深鞠了一躬，彼时，他似乎依旧没有从自己的情绪中走出来，眼眶还有一些湿润……

那次自由滑决赛的赛后采访，大部分记者都意犹未尽。或许是因为不管是记者还是粉丝，都有太多的问题想问羽生结弦，他的团队最终决定在奥运会期间举办了一场新闻发布会。

于是，我又多了一次近距离观察他的机会。

在那场发布会开始前的半个小时，北京冬奥会主新闻中心就已经被当时没有工作安排的志愿者、工作人员和等待采访的记者们围得水泄不通。

毫不夸张地说，从北京冬奥会主新闻中心开放后，只有“顶流”冰墩墩的商品发售，才有能够与之匹敌的热闹场景。

当时，在我身边的两位学生志愿者已经激动地有些控制不住情绪。我好奇地问：“你们怎么那么喜欢羽生结弦？”

她们说：“我们从2014年就开始喜欢上羽生了，特别是他在中国杯上的表现，实在是太热血了，这么多年，他一直在传递着正能量，他就像漫画里的主角一样。”

确实，羽生结弦之所以如此有魅力，很重要的原因就是他一举一动、一言一行中透出的那份热血，那是你很难在现实世界中持续在一个人身上感受到的力量。

不管是2014年他在花样滑冰大奖赛中国杯上和闫涵相撞后，头缠纱布还坚持完成比赛，还是他用“一生悬命”（意思为“拼尽一生”）来描述自己对于花样滑冰的态度；抑或是他对于冰面的态度，把冰当做神明也是朋友，在离开前还要亲吻冰面……

他就像是那些热血日漫中的男主剧，永远带着一份纯粹的坚持和努力。

在离开发布会前，羽生结弦又深深地向所有人鞠了一躬，一场发布会上，他一共鞠了六七次躬，然后才恭谦地离开了会场。

而在镜头之外，他还在小隔间里给同声传译的翻译鞠了一躬。

北京冬奥会，是我为数不多的近距离和羽生结弦“接触”，此后，我也开始关注起羽生结弦的动态。尽管，我依旧不能算是羽生结弦的粉丝，但是他的人格魅力确实打动了我，甚至在那个冬日里给我传递了一份温暖的感动。

在未来的日子里，羽生结弦或许不会再出现在竞技滑冰的舞台上，但他还是会留在冰面上，以他独特的方式，传递着人生的积极态度。

羽生结弦与滑冰“一生悬命”的羁绊并不会被轻易斩断。他的一生，将沉醉于此。